La nature requiert la même attention que le climat

Les Canadiens sont des amoureux de la nature. Beaucoup d’entre nous nourrissent un lien profond avec un coin de nature dans notre vaste pays. Un lien que nous avons développé en raison de notre proximité avec la nature, lors de promenades en forêt, en pagayant sur une rivière ou simplement en contemplant le bord de mer. Le Canada nous offre la nature sous toutes ses formes, de la montagne aux arbres anciens, des rivières à la toundra.

J’ai grandi dans une petite ville du nord du Québec et la forêt était mon jardin, mon terrain de jeu. À l’âge de cinq ans, je grimpais dans un arbre pour protéger la forêt de mon arrière-cour des promoteurs, ma mission d’activiste environnemental prenait forme.

La nature est au coeur de l’identité canadienne, elle fait notre renommée internationale et elle est une source de fierté.

Mais partout la nature est menacée. Ce mois-ci, le rapport « Planète vivante 2022 » du Fonds mondial pour la nature (WWF) a montré que les populations mondiales d’animaux sauvages ont diminué de 69 % depuis 1970, dont 20 % en Amérique du Nord.

Le Canada possède non seulement le plus long littoral du monde, mais aussi 24 % de la forêt boréale, 25 % de la forêt tempérée, 25 % des zones humides, deux millions de lacs et la troisième superficie de glaciers en importance de la planète.

Il est donc normal que le Canada accueille, en décembre prochain, la plus grande conférence des Nations unies sur la biodiversité des dernières décennies, afin de relever les défis auxquels font face les écosystèmes. Notre mission est guidée par le progrès, la protection et la collaboration.

La COP15, celle de la biodiversité, sera l’occasion pour des milliers de délégués étrangers de 196 pays de se réunir à Montréal pour prendre de nouveaux engagements visant à mieux protéger les milieux naturels et les espèces en péril.

Les progrès ne sont jamais assez rapides. Un million d’espèces sont en voie d’extinction. Les écosystèmes disparaissent, menaçant les réserves d’eau douce et le climat. La protection de la nature et la lutte contre les changements climatiques sont liées. L’appel à protéger la nature doit recevoir la même attention que celle que reçoit le climat.

Au pays, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif 30/30, de manière que 30 % du territoire terrestre et 30 % de nos océans soient protégés d’ici 2030. C’est ambitieux, mais rappelons qu’en 2015, lorsque nous avons pris le pouvoir, seulement 1 % de nos océans étaient protégés. Aujourd’hui, 14 % le sont. C’est la preuve qu’on peut y arriver ! Pour atteindre notre objectif, nous avons lancé la plus grande campagne de conservation de l’histoire du Canada et mis à la disposition des provinces et des territoires plusieurs milliards de dollars. Nous continuerons en ce sens.

Nous entendons également faire preuve d’ambition en protégeant les espèces sentinelles, celles qui, comme le canari dans la mine, sonnent l’alarme sur la santé de nos écosystèmes. Des actions ciblées seront annoncées à Montréal lors de la COP de la biodiversité, mais on sait déjà que le caribou ne peut plus attendre et qu’on doit concerter nos efforts pour permettre sa protection.

Cette protection de la biodiversité doit se faire en partenariat avec les peuples autochtones, en tenant compte de leur savoir ancestral. Ce travail d’équipe avec les peuples autochtones doit prendre racine au Canada, mais également ailleurs dans le monde, car trop souvent et trop longtemps ils ont été tenus à l’écart.

Le Canada a des objectifs ambitieux pour cette conférence, tout comme il en a à l’échelle nationale.

En premier lieu, il faut convaincre tous les pays de prendre des engagements fermes de manière à stopper la perte de la biodiversité et que, d’ici 2030, on puisse constater son rétablissement.

Il faut des engagements pour que 30 % des terres et des océans du monde entier soient protégés d’ici 2030. En effet, selon les recherches scientifiques, ce seuil de conservation représente le minimum nécessaire pour faire face aux crises de la biodiversité et du climat. Les pays les plus grands géographiquement, ceux qui abritent de vastes espaces naturels essentiels à la régulation de notre climat et qui servent d’habitats à de nombreuses espèces, devront fournir des efforts proportionnels à leur situation.

Enfin, tous les acteurs — gouvernements, secteur privé, philanthropie et institutions multilatérales — devront se mobiliser et fournir les ressources nécessaires à la réalisation de nos objectifs.

Ces trois objectifs ne seront atteints que si une collaboration mondiale est établie.

La nature ne connaît aucune frontière. Nous sommes tous dans le même bateau.

La COP de la biodiversité est l’occasion pour le Canada de prouver au monde que nous pouvons apporter notre contribution, d’un océan à l’autre, pour protéger la biodiversité. Nous invitons le monde à se joindre à nous pour protéger notre alliée, la nature.

Du monarque aux Rocheuses, l’environnement nous façonne. Notre monde est menacé, nous sommes menacés, mais ensemble nous pouvons bâtir un avenir véritable et durable pour notre planète.