L’approche «éviter-minimiser-compenser» en environnement est un échec

Le dossier des milieux humides illustre, comme plusieurs autres, la mégestion environnementale au Québec et l’assujettissement des besoins de la nature, même les plus criants, aux impératifs du développement économique sauvage. La protection de la biodiversité, qui passe par une protection rigoureuse des milieux humides et riverains restants dans le sud du Québec, constitue un enjeu dont Québec minimise la gravité depuis un demi-siècle et dont il devrait prendre la mesure de ses responsabilités à quelques semaines de la COP15 sur la sauvegarde de la biodiversité planétaire.

Que l’on pense à la destruction des rives naturelles du fleuve, de nos rivières et de nos lacs par des constructions et des parterres gazonnés depuis 50 ans, qui ont tous bénéficié de « régularisations » après coup. Que l’on pense aux autorisations toutes récentes données par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs — le nom s’allonge plus vite que les budgets ! — à des villes comme Laval et Longueuil, et à des dizaines d’autres promoteurs privés pour gruger ce qui reste du capital biologique métropolitain.

Mais le ministère contrevient de façon encore plus systémique à l’esprit de la loi de 2017, qui a intégré la protection des milieux humides dans la Loi sur la qualité de l’environnement. L’objectif était pourtant clair : l’État doit viser le « zéro perte nette » en matière de milieux humides. Cette loi n’était pas aussitôt adoptée que Québec, sous la pression des milieux économiques, a commencé à assouplir ces règles dans les régions moins touchées par le développement : elles ont encore un bon capital de milieux humides, donc on peut donc en « scrapper » quelques-uns avec moins de remords. Une logique qui s’étend maintenant jusqu’aux lacs, que les minières peuvent légalement remplir de déchets toxiques.

Un cadeau financier déguisé aux promoteurs

Puis on a décidé d’exiger des compensations financières plutôt que d’obliger, lorsque possible, les promoteurs à recréer eux-mêmes des milieux humides équivalents à ceux qu’ils veulent détruire. Avec l’argent récolté, Québec prétend qu’il va faire tout le travail à leur place ou qu’il protégera de façon permanente des milieux déjà en santé, ce qui ne réduit pourtant en rien le passif environnemental qu’on veut corriger.

Le problème soulevé par de telles compensations financières, que Québec a réduites l’an dernier, ne concerne pas que les milieux humides. La même exception permettant à un développeur d’acheter un droit de destruction d’un tel milieu s’applique aussi aux espèces floristiques menacées, et ce, en vertu d’une modification récente de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (article 18). Cette possibilité existe également pour les habitats fauniques en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la Faune (article 128.7) et cela inclut même les espèces désignées comme menacées ou vulnérables.

L’octroi d’une protection additionnelle à des milieux humides en santé sous-entend que le gouvernement ne croit pas à ses propres règles de protection prévues par la loi. Mais il y a pire. L’argent récolté en compensations, et peu utilisé jusqu’ici (2,6 % des 100 millions amassés), ne permettra ni de recréer des surfaces équivalentes à celles détruites ni de garantir à long terme une productivité ainsi qu’une diversité floristique et faunique équivalente à celle des milieux détruits, ce qui est pourtant l’objectif sous-jacent de la loi.

En effet, en retardant sans cesse le moment de passer à l’action, le coût des terrains explose, tout comme celui de la main-d’oeuvre. Qui paiera la différence ? Les contribuables. À moins, évidemment, qu’on réduise les objectifs de restauration pour respecter les budgets, ce qui sera inévitablement la solution retenue. La stratégie gouvernementale dans ce domaine constitue non seulement un cadeau financier déguisé aux promoteurs, qui ressemble au système d’indulgences du Moyen Âge, mais aussi une entorse claire et nette au principe du pollueur-payeur, inscrit dans la Loi sur le développement durable.

La protection de milieux naturels, aptes à supporter une flore et une faune productive et diversifiée, exige plutôt que les promoteurs internalisent la totalité du coût de la compensation environnementale dans leurs projets au lieu de refiler cette facture aux citoyens et à l’environnement. Québec doit ainsi renvoyer aux promoteurs la responsabilité directe des projets compensatoires au lieu de la transférer au ministère, lequel doit plutôt conserver sa responsabilité de contrôleur environnemental au lieu de se transformer en entrepreneur que personne ne contrôlera.

Les promoteurs devraient eux-mêmes payer des consultants expérimentés pour reconnaître des milieux humides propices à la restauration, ce qui n’est pas une mince tâche. Ils doivent ensuite les restaurer ou en créer de nouveaux avec leurs consultants et, surtout, s’assurer de leur productivité et de la diversité biologique à long terme, un léger oubli de la réglementation…

Un nécessaire suivi à long terme

Or, reconstruire un marais ou un habitat nécessaire au maintien d’espèces menacées, végétales ou animales, représente un défi énorme et dont les résultats, dans plusieurs cas, ne pourront être perceptibles que des décennies après la destruction des habitats initiaux. En cas d’échec, quelles mesures devraient alors s’appliquer pour éviter ou compenser une perte définitive, avec quel support financier et après quel délai ?

Il ne suffit pas en effet de créer des étangs urbains, entourés de joncs, dans des milieux invivables pour la faune, ou encore de construire des enclos paysagés. Il faut de véritables nouveaux milieux, hydrologiquement et biologiquement fonctionnels, connectés à d’autres biotopes, pour assurer leur vitalité réelle. On exige des minières un suivi à long terme des écoulements de leurs amas de résidus. Il n’y a aucune raison pour ne pas exiger des promoteurs qu’ils assument une responsabilité similaire à long terme pour les milieux naturels créés de toutes pièces ou restaurés.

Dans ce domaine où l’État minimise les problèmes depuis des décennies, on doit admettre que le gouvernement et le ministère donnent l’heure juste au public. Le ministère précise en effet sur son propre site Internet que lors de l’analyse d’un projet, il met en avant l’approche « éviter-minimiser-compenser ». De toute évidence, par l’usage répété d’un anglicisme en forme de lapsus politique, il admet « minimiser » le problème, ce qui le justifie d’exiger des compensations insuffisantes…

Cette vision doit être abandonnée par une affirmation claire et des mesures efficaces, inscrites dans la réglementation, de la nécessité de protéger et de restaurer les milieux naturels nécessaires à la préservation de la biodiversité du Québec. Ce qui devrait s’inscrire dans le cadre plus général d’une politique de protection de la biodiversité d’ici, le complément indispensable à notre politique de lutte contre les changements climatiques et à la Stratégie nationale de l’eau.