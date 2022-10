La crise du logement est l’aboutissement de 35 ans d’échec politique

L’embourgeoisement n’est pas seulement l’arrivée de gens de la classe moyenne dans les quartiers les plus pauvres d’une ville suivie d’une augmentation des loyers et de la valeur des propriétés. Les allégements fiscaux, les infrastructures vertes et d’autres efforts de restructuration urbaine pilotés par l’État contribuent également à ce phénomène. En termes simples, l’actuelle crise du logement à Montréal est le fruit de politiques intentionnelles et, lorsqu’on considère le mégaprojet immobilier du secteur Bridge-Bonaventure, qui propose essentiellement un Griffintown 2.0, c’est comme si on n’avait tiré aucune leçon des 35 dernières années.

Au début des années 1980, la mixité sociale s’impose comme l’un des piliers de l’urbanisme progressif. Elle part de l’idée première selon laquelle la « culture de la pauvreté » emprisonne les personnes démunies dans un cycle intergénérationnel. Cette hypothèse veut que la fréquentation de gens prospères issus de la classe moyenne favorise la transmission de certaines valeurs gagnantes de cette classe aux personnes démunies. Les travaux de recherche la contredisent.

Il est renversant de constater l’absence de compréhension structurelle des causes profondes de la pauvreté de même que l’indifférence à l’égard des effets d’un afflux massif de gens de la classe moyenne dans les quartiers démunis : le prix des loyers explose, la valeur des propriétés et les taxes foncières augmentent, le nombre de propriétés locatives diminue, les commerces deviennent plus huppés et les associations de quartier se détournent des résidents moins bien nantis. Enfin, les plus pauvres finissent par être expulsés de leur quartier vers la périphérie de la ville.

La reconversion des quartiers populaires

Comme je l’explique dans mon nouveau livre sur l’histoire du changement urbain à Montréal, les années 1980 et 1990 ont été un moment charnière. Le Sommet économique de Montréal de mars 1986 a fourni une couverture politique pour lever le moratoire sur la conversion de logements en copropriétés, en vigueur depuis 1975. Cette décision politique permettait aux propriétaires de convertir leurs logements locatifs en copropriétés. La Ville s’est justifiée en soutenant que cela améliorerait son parc de logements vieillissant et stimulerait l’économie montréalaise. Beaucoup de fonds publics ont également été investis dans le réaménagement de terrains industriels et ferroviaires afin de convaincre les propriétaires de classe moyenne de revenir au centre-ville.

L’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, en est une manifestation éclatante. La transformation postindustrielle du canal de Lachine était un puissant argument de vente pour les promoteurs qui cherchaient à attirer une clientèle de jeunes professionnels dans le secteur. Il représentait une infrastructure verte essentielle à l’embourgeoisement, mais il s’est soldé par la reconversion des quartiers populaires du sud-ouest de l’île.

Parmi les premiers secteurs touchés par l’embourgeoisement, on trouve la Petite-Bourgogne qui, dans les années 1980, a peu à peu acquis une réputation de « ghetto » racisé, supposément la version québécoise de Harlem, à New York, ou de Watts, à Los Angeles. Le bord du canal et les anciens terrains ferroviaires qui passaient autrefois au beau milieu du quartier ont été réaménagés pour la classe moyenne avec des deniers publics, créant ainsi un quartier ségrégué. Lorsqu’on marche sur la rue Notre-Dame Ouest aujourd’hui, peut-on vraiment dire que ses commerces s’adressent aux deux groupes séparés par ce clivage racial et social ?

Ce changement de politique n’est pas survenu sans une résistance des gens du quartier. Toutefois, les relations sont devenues de plus en plus tendues entre les militants locaux qui étaient convaincus qu’il fallait gérer le changement et ceux pour qui c’était une impasse politique et économique.

Le précédent de la Copak

Un tournant important est survenu en 1987 quand le bruit a couru que l’Université McGill souhaitait transformer en résidence étudiante l’ancienne usine Copak, située près du métro Lionel-Groulx dans Saint-Henri. Malgré l’opposition du Projet d’organisation populaire, d’information et de regroupement (POPIR), d’autres groupes locaux ont cherché à négocier des conditions favorables pour compenser cette perte d’espace industriel et l’arrivée d’une population étudiante principalement issue de la classe moyenne dans l’un des quartiers les plus pauvres de Montréal. En définitive, McGill a accepté de verser 500 000 $.

Avec ce précédent de la Copak, on a ouvert la voie à l’accommodement à l’embourgeoisement dans la communauté et à un avenir sans quartiers populaires au centre-ville. À l’époque, Jean-Pierre Wilsey, de la POPIR, tirait déjà la sonnette d’alarme : « Devons-nous participer à la vente à la pièce de nos quartiers sous prétexte que le promoteur nous donnera de l’argent ? »

Cet accommodement à l’embourgeoisement s’est consolidé en 2005 sous la forme d’une politique municipale exigeant l’inclusion de 15 % de logements sociaux pour tout grand projet de copropriété (mais pas nécessairement au sein du projet). On cite parfois cet accommodement comme un « modèle québécois », alors qu’en réalité il a été absolument incapable de protéger les personnes les plus vulnérables et a entraîné la situation actuelle.

Au cours du mois, l’Office de la consultation publique de Montréal s’est payé de coûteux espaces publicitaires dans les journaux pour célébrer ses 20 ans d’existence. Malheureusement, je n’ai pas le coeur à la fête, car l’Office a grandement contribué à légitimer le processus menant à la crise du logement actuelle. Projet Montréal doit intervenir avec force dans le mégaprojet du secteur Bridge-Bonaventure pour éviter de perpétuer les échecs politiques du passé.