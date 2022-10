Activistes, tant qu’il le faudra!

Mercredi dernier, nous étions 12 activistes. Douze citoyennes et citoyens en colère. Nous avons occupé le terminal de Valéro, au bout du pipeline 9B d’Enbridge, pendant près de 24 heures.

Nous ne nous sommes pas levés mercredi matin pour bloquer le terminal pour le fun. Nous avons posé ce geste fort après avoir lutté pendant des années. Pendant des années, nous avons signé des pétitions. Nous avons manifesté. Nous avons écrit des lettres ouvertes. Nous nous sommes impliqués en politique.

Mais ça n’a pas suffi. Le monde autour de nous a continué de s’effondrer. Les émissions de GES ont continué d’augmenter. Les espèces ont continué de s’éteindre. Les cours d’eau ont continué d’être pollués. Les fonderies, cimenteries et pétrolières ont continué de polluer l’air. Les droits des peuples autochtones ont continué d’être bafoués.

Et d’un côté, c’est normal : tant que nous ne serons que quelques-uns et quelques-unes à nous débattre et à hurler à l’injustice, les pétrolières et les banques continueront de bien rire dans leur coin tout en engrangeant des profits monstres. Tant que la majorité continuera de vaquer à ses occupations, les massacres environnementaux continueront d’avoir lieu. Même si la majorité « like » les vidéos de tortues qui mangent du plastique. Même si la majorité dit « aimer l’environnement » dans les sondages. Ça ne suffit pas. Ça n’a jamais suffi à changer le monde, et ça ne suffira jamais.

On ne peut plus se mentir. La société nous ment déjà en nous faisant miroiter le rêve américain comme la recette du bonheur absolu. Notre système économique nous ment déjà et nous fait croire que la croissance à tout prix est possible et souhaitable. De grâce, ne nous mentons pas en plus à nous-même : le système actuel n’est pas viable.

Non, nous ne pouvons pas espérer une retraite paisible, avec une maison, une voiture et un beau gazon bien tondu. Quand nous serons à l’âge de la retraite, le monde ne sera plus en train de brûler… il sera déjà calciné. Quand nous serons à l’âge de la retraite, les plages de Floride seront sous les eaux et les villages d’Europe seront desséchés. Quand nous serons à l’âge de la retraite, les migrants climatiques camperont dans nos villes. Quand nous serons à l’âge de la retraite, les crises économiques, l’inflation galopante et la hausse des inégalités nous auront laissés sans le sou.

Il est temps de se réveiller

Il n’est plus temps d’attendre que les autres effectuent le travail à notre place. Il n’est plus temps de se laver la conscience en envoyant 20 $ à Équiterre dans le temps des Fêtes ou en faisant son compost dans son coin.

Il est temps de se réveiller. De se lever. De lutter.

Oui, on a bloqué ce pipeline pendant uniquement 24 heures. Non, ça ne changera pas grand-chose aux émissions de GES. Mais ce qui peut changer, et ce qui doit changer, c’est la façon dont, collectivement, on s’attaque à la crise climatique et à la crise de la biodiversité.

Il est temps de nous organiser. Il est temps de créer des comités citoyens pour bloquer les projets extractivistes qui détruisent nos écosystèmes. Il est temps de travailler ensemble pour répondre à nos besoins selon nos valeurs, selon nos réalités. Pas celles des systèmes qui sont censés « créer notre bonheur ».

Le système économique nous invite à être reconnaissants pour les profits que l’on fait et les salaires que l’on reçoit. Le système politique nous invite à voter tous les quatre ans et à ne surtout pas trop réfléchir entre-temps. Le système d’éducation nous invite à rester assis le dos bien droit et à lever la main pour parler. Le système culturel nous invite à rester chez nous le vendredi soir à regarder Netflix.

Ce n’est plus le temps d’être poli et d’accepter ces invitations. Il est temps de renverser ces systèmes. Ensemble.

Je ne vous demande pas d’aller vous enchaîner à une tour pétrolière. Je vous demande d’entendre notre cri du coeur.

Vous ne savez pas par où commencer ? Regardez autour de vous. Le Québec est plein de groupes citoyens et d’organismes qui tentent d’enterrer ces systèmes obsolètes et de les remplacer par des solutions porteuses.

La lutte citoyenne, c’est comme le vivant. Ça prend de la diversité pour fonctionner. Je ne vous dirai pas aujourd’hui que telle approche est meilleure que telle autre. Partout, il faut essayer différentes approches. Essayer. Et peut-être tomber. Mais toujours se relever. Par ces essais, une chose est sûre : c’est ensemble que nous pouvons changer ce monde. Ne restez surtout pas dans votre coin pour poser vos gestes écolos ; organisez-vous dans vos milieux de vie, vos milieux de travail, vos milieux culturels et sportifs. Ensemble, retissons des communautés résilientes capables de répondre aux défis que nous imposent les crises environnementales.

Ce monde, on n’a pas le choix de le changer si on ne veut pas qu’il nous explose en pleine face. Mais on a la possibilité de choisir comment on va le changer. Et ce monde, il faut le changer en gang ! Parce que c’est plus efficace… Mais aussi parce que c’est pas mal plus motivant ! Essayez, vous allez voir !