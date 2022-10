Non, ce n’est pas aux citoyens de décider du sort de la Fonderie Horne

L’acceptabilité sociale d’un projet ou d’une politique est étroitement liée à la participation publique : en effet, les citoyens touchés par un projet ont la légitimité de se prononcer sur les risques et la configuration du territoire qu’ils occupent. L’État doit donc tenir compte de leurs préoccupations lorsque vient le temps de décider du sort d’un projet ou d’une entreprise. Mais la participation publique n’a pas vocation à se substituer à des normes démocratiquement établies pour l’ensemble d’une population, qu’il revient à l’État d’appliquer.

En exigeant de la population de Rouyn-Noranda qu’elle décide du sort de la Fonderie Horne, le gouvernement se défile devant la responsabilité qui lui revient d’appliquer des normes légitimes. En mettant dos à dos une multinationale et une population fragilisée, la participation suggérée transforme la santé de la population en un enjeu négociable, qui se paierait par d’importantes pertes d’emplois. C’est une participation qui ne répond pas aux critères d’un dispositif participatif légitime.

Quels sont ces critères ?

D’abord, une participation éclairée. Dans le cas qui nous occupe, les citoyens de la ville ont vraisemblablement en main les informations nécessaires à une réflexion éclairée, entre autres grâce aux données de l’Organisation mondiale de la santé ou à celles de la direction de la santé publique. L’expérience nous montre d’ailleurs que les citoyens sont en mesure de s’approprier les données scientifiques, de les comprendre afin d’apporter une contribution pertinente. Dans le cas de la Fonderie Horne, une part de cette première condition à la participation ne pose donc pas particulièrement problème.

Difficile, par contre, de penser que la participation, tout éclairée qu’elle soit, puisse se faire librement. La Fonderie Horne est un employeur majeur de la région, et ses activités permettent de faire vivre de nombreux fournisseurs. L’entreprise occupe ainsi une position hégémonique, en exerçant son ascendant sur une très large part de la population (quelle famille n’a pas un beau-père ou un cousin qui travaille pour l’entreprise ?). Impossible, dans ces conditions, de faire fi de ces liens et de ces relations de pouvoir pour en venir à un débat libre sur la question de la survie de l’entreprise. Les citoyens de Rouyn-Noranda en sont réduits à choisir entre la santé de leurs enfants et leur chèque de paie, un choix devant lequel ils ne devraient pas être placés.

Ensuite, le processus envisagé pour consulter les citoyens, le référendum, pose problème. L’acceptabilité sociale relève d’un jugement collectif, forcément influencé par les interactions sociales autour d’un enjeu. Les dispositifs participatifs envisageables lors de débats tendus doivent ainsi permettre de mettre à plat l’ensemble des arguments pour ou contre un projet (ici, une entreprise), de les soupeser en regard des préoccupations et des valeurs en présence (quitte à éliminer les arguments sans fondement), puis de les hiérarchiser afin de déterminer lesquels devraient avoir plus de poids dans la décision.

Si le processus ne mène pas nécessairement au consensus, tant s’en faut, il permet du moins à toutes et tous de discuter sur des bases communes. Un référendum ne permet pas de construire de telles assises collectives. Pire, en laissant à chacun le choix de décider du sort de l’entreprise sans faire l’effort de comprendre tous les points de vue en présence, il participe à diviser les collectivités.

Enfin, il nous apparaît périlleux de circonscrire le débat autour de la Fonderie Horne à la seule municipalité de Rouyn-Noranda. Les effets des activités industrielles sur la qualité de l’air constituent un enjeu discuté ailleurs — pensons aux poussières dans le quartier Limoilou, à Québec, ou aux émanations de l’entreprise Anacolor, à Cap-Rouge —, et il est sain qu’on se demande, comme société, ce que nous sommes prêts à accepter au nom de l’activité économique.

Convoquer la participation publique dans ce contexte détourne l’essence même de la démocratie participative. Le gouvernement instrumentalise la participation pour se défiler devant les responsabilités qui lui reviennent : imposer à l’entreprise les normes applicables à tous à travers le Québec, et assurer la santé de la population.

Par ailleurs, en parallèle, le gouvernement a aussi un rôle à jouer afin d’animer une réflexion collective sur l’avenir de la région, dans une optique de diversification de l’économie. C’est ici que la participation publique reprendrait tout son sens.