L’autrice est professeure adjointe à l’École de développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa. Elle a dirigé l’ouvrage collectif Approches féministes en relations internationales (PUM, 2022). Elle est aussi l’autrice du livre Perdre le Sud (Écosociété, 2020).

Madagascar, septembre 1971. Mon oncle Nazir est étudiant pensionnaire au lycée technique en génie civil à Antananarivo. Ses camarades d’école et lui comprennent peu à peu que les étudiants malgaches, même s’ils sont formés en français, sont désavantagés par rapport à ceux qui étudient en France. Un diplôme français te rend ingénieur à Madagascar, un diplôme malgache te rend technicien. Même chose chez les médecins : si tu es formé à Paris, tu décrocheras un poste intéressant dans un grand hôpital urbain, mais si tu es formé à Tana, tu seras pris dans un dispensaire de région.

Mars 1972. La population estudiantine de la capitale entre en grève. Quelques semaines plus tard, le mouvement se propage partout dans l’ancienne colonie française. Après que le mouvement a secoué la Grande Île, les forces républicaines de sécurité débarquent dans la cité universitaire en pleine nuit. Voitures banalisées, pistolets-mitrailleurs, les cris fusent. La police du président arrête plus de 400 étudiants et en envoie la majorité sur l’île de Nosy Lava. Un bagne politique, me raconte mon oncle Nazir. Le gouvernement tente ainsi de mettre un terme à la grève, mais un mouvement spontané se lève, une manifestation a lieu et les violences éclatent. Des manifestants sont tués, des grenades de « dissuasion » éclatent.

Dans la rue avec ses camarades, mon oncle Nazir reçoit alors une balle perdue à l’aisselle droite, arrêtée par chance à quelques centimètres de son coeur. Au triage de l’hôpital Girard, on lui dit de revenir quelques jours plus tard, l’hôpital est débordé, le personnel est dépassé.

Les mobilisations continuent. Le 15 mai, une centaine de milliers de personnes, dont plusieurs parents de prisonniers, marchent vers le palais présidentiel afin de demander la libération des étudiants déportés à Nosy Lava. Le président malgache, Philibert Tsiranana, le père de l’indépendance de 1960, celui qui a mené son pays vers l’autonomie de la France coloniale, donne les rênes du pouvoir aux militaires en mai 1972.

D’Antananarivo à Sherbrooke

Mon oncle Nazir termine tant bien que mal ses études, mais la situation pour les étudiants malgaches ne s’améliore guère. Beaucoup d’Indiens de Madagascar, dont fait partie ma famille, ne se sentent plus les bienvenus sur la Grande Île puisqu’ils ne sont pas considérés comme de « vrais » Malgaches en raison de leurs caractéristiques physiques. De plus, si les Français obtiennent les meilleurs postes, les Indiens arrivent encore au-dessus des Malgaches « de souche ». Nazir demande un prêt à son oncle Nourdine, autour de 3000 $, pour pouvoir quitter le pays.

Son frère Azad est déjà parti pour la France, mais Nazir ne sait pas trop où aller avec cet argent. Le rejoindre ? Aller ailleurs ? La femme du bureau d’aviation suggère le Canada, un pays « sécuritaire et prospère ». Pourquoi pas, se dit Nazir. Il ne sait pas encore qu’on y parle le français. Il pense qu’on y parle le « canadien » et qu’il apprendra tôt ou tard la langue locale.

Il part le 27 octobre 1973, avec un visa de touriste d’un mois.

Dans l’avion, après une courte escale à Paris, un autre passager le remarque et trouve étrange ce jeune Indien affublé d’un sac d’Air Madagascar. Gérald Vézina était coopérant à Madagascar, où il enseignait le français. Il interroge Nazir sur ses plans une fois arrivé au Canada. Il n’en a pas. Gérald raconte à mon oncle Nazir que Montréal est une très grande ville et lui suggère plutôt de venir avec lui à Sherbrooke. Il le suit… une ville qu’il ne connaît pas ou une autre, peu l’importe.

Arrivé à Sherbrooke, Nazir est épuisé et ses ressources s’amenuisent. Il est étonné, mais content de voir que tout le monde, comme lui, parle français, lequel est par ailleurs sa troisième langue. Une gentille famille, les Ruel, aide Nazir à s’initier aux us et coutumes des Québécois. Ils l’aident à s’installer ; à s’installer chez lui, dans sa nouvelle terre d’accueil. Il transforme son visa de tourisme en visa d’étudiant et fait ses sciences pures au cégep de Sherbrooke. Il étudiera ensuite en ingénierie, et il se mariera avec Anne, la femme de sa vie. Il deviendra Québécois.

Une histoire comme les autres

Après avoir envoyé Soucila retrouver son frère en 1974, le père de Nazir fait venir ses autres fils en 1975, Anil, Karim, Maleck, puis Azad. Nazir devient à 19 ans chef de famille par intérim de ses frères et soeur. Ses parents arriveront en 1977 en laissant beaucoup derrière eux. Un fils, une vie, un village et un compte en banque. Il investira dans une entreprise de vente en gros de fruits et légumes à Granby et donnera de l’emploi à bon nombre de Granbyens. Il ouvrira plus tard une quincaillerie à Sherbrooke, comme l’ont fait beaucoup d’autres Indiens ismaéliens de la diaspora partout à travers le pays. La Ferronnerie idéale, rue King Est.

Mon père, Farouk, est l’oncle de Nazir. Badaroudine Soundarjee est le plus vieux frère de mon père. Il l’a amené avec lui quand il a quitté son village de Betroka pour venir rejoindre son fils Nazir à Sherbrooke. Il l’a emmené avec lui comme un fils, pour lui permettre d’immigrer au Canada. Il a toujours été mon dadadi, mon grand-père. Et sa femme des 72 dernières années, ma dadima.

Mon père a donc immigré ici quelques mois avant ses 18 ans, avec ses « frères », avec qui il a habité, entassés dans un appartement de 4 pièces et demie de la rue des Ormeaux, sous la responsabilité de Nazir. Mon père a terminé ses études secondaires à l’école Le Ber, rue Sainte-Famille. D’oncle de Nazir, mon père devient son frère. Les enfants de Nazir, Pascal et Gabriel, deviendront mes cousins. L’histoire de ma famille est un peu complexe, mais c’est la mienne.

Mon père épousera ensuite ma mère, Jocelyne, et ils auront mon frère, Ismaël, et moi, à Sherbrooke. De la première famille ismaélienne de la ville, il y a maintenant toute une communauté. Mon père a travaillé dans les assurances, mon oncle Nazir comme ingénieur. Ce dernier a finalement déménagé avec sa famille à Québec pour travailler comme ingénieur, puis gestionnaire de plusieurs centaines d’employés québécois dans une entreprise de haute technologie. Son fils Pascal est ingénieur et a deux enfants, Gabriel vient d’avoir sa première petite fille et il est p.-d.g. d’une start-up de technologie. On a fait un 5 à 7 dans son chalet en Estrie il y a quelques semaines. On a bu du bon vin, on a bien ri. On s’est rappelé l’épopée de Nazir.

Et je voulais lui dire merci. Sans toi, Nazir, on ne serait pas Québécois, on ne serait pas Sherbrookois. Sans toi, je ne connaîtrais pas l’histoire de ma famille, mon histoire. Sans toi, et tant d’autres comme toi, le Québec ne serait pas le même.

Merci, mon oncle Nazir. Merci pour tout.

Les informations de cet article proviennent en majorité du livre écrit par Nazir pour sa famille, L’apatride, et de conversations avec lui.