Pourquoi ces manifestations en Iran sont différentes

Le peuple iranien s’est soulevé à plusieurs reprises contre ses dirigeants théocratiques au cours des quatre dernières décennies. Pourquoi les soulèvements actuels sont-ils différents ?

D’abord, ce sont les femmes et les filles iraniennes qui sont au premier plan des manifestations qui ont commencé après la mort de l’Iranienne Mahsa Amini, âgée de 22 ans, qui avait été arrêtée par la « police de la moralité » iranienne pour ne pas avoir porté correctement son hidjab. Des témoins disent qu’elle a été battue à la tête ; elle est décédée à l’hôpital le 16 septembre après avoir été dans le coma pendant trois jours.

Aujourd’hui, d’énormes photos de Mahsa dominent les manifestations. Sa mort rappelle des décennies de châtiments cruels infligés aux femmes par le régime islamique. Après les funérailles de Mahsa dans sa ville natale de Saqez, le 17 septembre, des manifestations antigouvernementales ont commencé, et des femmes et des filles iraniennes ont inondé les rues. Beaucoup ont brûlé leur hidjab tandis que d’autres les agitent au-dessus de leur tête au mépris du régime. Leurs chants fréquents sont « Femme, vie, liberté » et « Mort au dictateur », en référence au guide suprême Ali Khamenei.

Les manifestations dans les 31 provinces iraniennes en sont maintenant à leur deuxième mois, et ne montrent aucun signe de ralentissement. Les vidéos quotidiennes de manifestations abondent sur les réseaux sociaux et, récemment, des manifestations se sont étendues à la tristement célèbre prison d’Evin à Téhéran, un des sites du massacre de 30 000 prisonniers politiques en 1988. Des manifestations ont également eu lieu dans d’autres pays dans les ambassades iraniennes.

Les précédents soulèvements antigouvernementaux en Iran ont été confinés aux grandes villes et dirigés par les classes ouvrières ou moyennes. Les soulèvements d’aujourd’hui se déroulent dans plus de 170 villes et villages, impliquant des personnes de tous âges et de tous horizons. Même les écolières quittent la salle de classe pour protester et chanter contre le gouvernement.

Les slogans des manifestants font écho à ceux du principal mouvement d’opposition au régime, le Conseil national de la résistance iranienne et l’Organisation des Moudjahidines du peuple d’Iran (OMPI-MEK). Le mouvement développe ses « Unités de résistance » depuis de nombreuses années ; ses membres mènent des manifestations et perturbent le régime en dégradant les affiches et les statues de ses dirigeants.

La société iranienne se trouve dans une situation économique sans précédent, et ces manifestations reflètent un mépris croissant pour les mollahs qui ont pris le contrôle et imposé la loi islamique en Iran en 1979. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) du régime, qui est répertorié comme groupe terroriste par les États-Unis, s’est fait d’innombrables ennemis intérieurs avec leurs actes de meurtre, de torture et d’abus.

L’Iran reste une nation paria sous le règne des mollahs — et le monde proteste contre le traitement que le régime réserve au peuple iranien. Amnesty International et d’autres organisations de défense des droits de la personne affirment que plus de 200 personnes, dont 23 enfants, ont été tuées lors des manifestations par des forces de sécurité armées. En octobre, le Parlement européen a condamné la mort de Mahsa et a appelé à une enquête impartiale à ce sujet. L’organe de l’Union européenne a également condamné les attaques de l’Iran contre des manifestants non armés et a appelé à des sanctions contre ces contrevenants. D’autres, dont des dirigeants du Bureau des droits de l’homme de l’ONU, des États-Unis et de l’Allemagne, ont protesté contre la répression des manifestants.

Le régime ne peut contenir cette rébellion. Les commandants du CGRI et d’autres responsables du régime déclarent régulièrement aux médias que « les émeutes sont terminées », mais les protestations continuent d’éclater. Le 13 octobre, un responsable iranien de la province de Markazi a déclaré à la chaîne de télévision publique Aftab que la mort de Mahsa avait conduit au « chaos » et entraîné la mort de plus de 40 hommes dans les forces de sécurité iraniennes. « C’est comme si nous étions assis sur un arbre et que nous sciions le tronc principal de cet arbre. »

Incroyablement, le 16 octobre, la commission des conseils et des affaires intérieures du Parlement iranien a blanchi les agents du régime de toute implication dans la mort de Mahsa — elle n’a pas été blessée par des coups à la tête ou aux organes vitaux pendant sa détention, a déclaré la commission dans un rapport citant les examens médico-légaux. Leur rapport a plutôt appelé à la poursuite de ceux qui ont utilisé la mort de Mahsa pour « déclencher des émeutes et l’insécurité dans la société ».

La dirigeante du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), Maryam Radjavi, encourage les Iraniens à défendre la liberté et l’égalité. « Ils veulent l’égalité dans tous les aspects, y compris le leadership économique et politique. Ils savent aussi que tant que ce régime sera au pouvoir, ils n’obtiendront pas leurs droits. Par conséquent, le peuple iranien exige un changement de régime », a-t-elle déclaré dans le cadre de ses récents entretiens avec des membres du Congrès américain.