L’école au Québec et les Mozart assassinés

« Ce qui me tourmente… c’est un peu, dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné. » – Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, 1939

Dans un rapport récent timoré, le Conseil supérieur de l’éducation rappelle l’iniquité du système scolaire au Québec. Comme tant d’autres, le Conseil perpétue mollement et bureaucratiquement ses avis antérieurs.

La dernière campagne électorale l’a démontré : la démocratie scolaire n’est pas en crise au Québec. Nous avons un premier ministre qui réitère que sa priorité est l’éducation sans voir ce problème considérable. François Legault a pourtant été quatre ans au pouvoir, après avoir été quatre autres années, ministre de l’Éducation (1998-2002). En fait, sous sa direction, les inégalités scolaires se sont accrues. Il fut et est en réalité le (premier) ministre de l’Éducation inégalitaire ou élitiste.

Pareille incapacité à admettre la réalité me rappelle mon parcours scolaire au primaire et au secondaire. Dans les années 1960, j’ai cru que le Québec lutterait contre les inégalités et favoriserait radicalement l’accès à l’éducation pour tous. Ce que j’avais vécu enfant ne se reproduirait plus…

En 1952, ma famille et moi vivons dans un taudis à la Pointe-Saint-Charles et je commence ma première année à la vieille école Jeanne-LeBer, surpeuplée, reconnue, depuis des décennies, pour son insalubrité et son état « trappe-à-feu ». L’école prend d’ailleurs en feu quelques mois plus tard. Et le curé nous apprend, en chaire, que je suis parmi des garçons dirigés vers un bâtiment encore plus vétuste : la première école Jeanne-LeBer, construite en 1890 ! Je suis ensuite transféré dans un bungalow-école pendant deux ans. Je me retrouve enfin dans une école véritable en 6e année !

En fait, la Commission scolaire maintenait une longue tradition (commencée au 19e siècle) de maintenir des écoles insalubres dans des quartiers comme Pointe-Saint-Charles et de mal desservir les populations ouvrières. Ainsi, il fallut une intervention de Mgr Charbonneau, évêque de Montréal, en 1945, pour que la commission scolaire accepte les garçons à l’école Jeanne-LeBer (jusqu’alors réservée aux filles) et qu’elle construise une maison comprenant quatre classes. Et encore, il n’y avait aucune école secondaire à la Pointe ; les jeunes, peu nombreux, poursuivant le secondaire devaient se rendre à Saint-Henri, puis à Westmount (sic) pour terminer le programme.

Cependant, ce qui était le plus déplorable était la piètre qualité de la formation. À l’exception de quelques enseignantes, l’école était gérée de façon militaire, le martinet (petit fouet multiple en cuir) était infligé généreusement et plusieurs enseignants se réjouissaient des absences constantes de plusieurs élèves. En 1958-1959, ma famille accepte que je fasse mon cours classique. À ce moment, l’accès à l’université se faisait presque exclusivement dans des établissements secondaires privés. Lorsqu’il apprit mon intention, le principal, Roméo Gagnon, me fit venir dans son grand bureau pour me semoncer : « Ton professeur, M. Brazeau, me dit que tu veux faire ton cours classique… Être premier de classe à la Pointe ne veut rien dire. Tu vas faire rire de toi dans un collège. Pense à ton frère aîné que j’ai fait sauter de classe et qui est maintenant en prison. Non, t’iras finir ta 9e année et t’iras travailler comme tout le monde. »

L’école nous méprisait et une majorité d’entre nous la haïssait.

Je commençai néanmoins mon cours classique. Et je me réjouis lorsque le ministère de l’Éducation fut créé et que la Commission Parent commença la grande réforme de l’Éducation. En 1967, je terminais mon cours classique au collège Brébeuf et la collation des grades était présidée par le premier ministre, Daniel Johnson (son fils, Pierre-Marc, y était aussi finissant). M. Johnson annonça à l’auditoire bourgeois que les collèges privés seraient maintenus et qu’ils seraient généreusement subventionnés par le gouvernement. M. Johnson fut chaudement applaudi, puis remercié par le recteur du collège, manifestement soulagé.

Inégalités croissantes

Bien sûr, 55 ans plus tard, la situation scolaire n’est plus celle des années 1950. Cependant, les autorités ont instauré des mécanismes nouveaux qui perpétuent les inégalités sociales et scolaires. Les politiques et pratiques de financement public de l’enseignement primaire et secondaire au Québec produisent une discrimination systémique qui défavorise les familles et les enfants les plus pauvres. Depuis des décennies, des enquêtes révèlent ou confirment les inégalités croissantes. Pourtant, les députés n’interviennent pas… possiblement parce que, dans plusieurs cas, leurs propres enfants fréquentent les écoles privées ou les écoles sélectives à projets particuliers. Étant en conflit d’intérêts, ces personnes devraient s’abstenir de voter.

L’augmentation du nombre d’élèves au privé et au réseau public semi-privé sélectif contredit dramatiquement les principes d’accès et d’égalité des chances pour tous. Le gouvernement et son premier ministre se targuent de valoriser les « valeurs communes » du Québec. Ils apparaissent plutôt comme « sépulcres blanchis » lorsqu’on réalise l’ampleur de la discrimination systémique à grande échelle instaurée en éducation.

En 1996, dans son rapport sur l’éducation pour le 21e siècle, l’UNESCO proposait que l’éducation s’organise, entre autres, autour du pilier « apprendre à vivre ensemble », présenté comme sa clé de voûte. Pareil objectif n’exige-t-il pas des rencontres entre les individus, à tout le moins pendant l’enfance et l’adolescence ? Comment apprendre à vivre avec les autres si on ne les fréquente pas à une période aussi cruciale de la vie ? En plus, réalise-t-on que la ségrégation croissante pratiquée dans le système scolaire cause déjà des problèmes sociaux considérables ?

Présentement, des dizaines de milliers d’enfants n’ont pas la chance d’atteindre leur plein potentiel, car ils sont relégués à l’enseignement public « régulier ».

En 1939, Antoine de Saint-Exupéry se désolait en regardant les visages d’enfants qui n’atteindraient pas leur potentiel. Les inégalités scolaires ne sont pourtant pas une fatalité, elles sont socialement construites. Malheureusement, au Québec, la société semble préférer ne pas les voir tout en favorisant leur accroissement.

Ce Québec, qui ressemble encore trop à celui de mon enfance, me révulse.