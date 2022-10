Ces profs que l’on décide de perdre

Rédactrice et citoyenne engagée, l’autrice a enseigné la littérature au collégial, est présidente du conseil d’établissement d’une école primaire et membre du comité de rédaction de Lettres québécoises. Elle a codirigé et coécrit l’essai collectif Traitements-chocs et tartelettes. Bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec (Somme toute).

L’enseignant Michel Stringer est soulagé : après presque un mois sur la touche à la rentrée, il est de retour dans sa classe de français de 4e secondaire à l’école Sophie-Barat depuis quelques semaines. Laissés entre-temps à une succession de suppléants, ses élèves sont aussi heureux que lui. Si les retrouvailles sont positives, l’histoire dans laquelle s’entremêlent COVID longue durée, poussière d’amiante, expertise médicale et rigidité bureaucratique est loin d’être terminée… et elle met en lumière de profonds problèmes systémiques.

Commençons par le commencement. Quand Michel Stringer a contracté la COVID au printemps 2020, ses symptômes étaient plutôt légers. Mais un mois plus tard, il peinait à soulever un bac de recyclage sans être pris d’essoufflements intenses. À la fin août de la même année, il expérimentait une première détresse respiratoire. COVID longue durée ? La condition était peu connue à l’époque… Aujourd’hui, l’équipe qui le suit au CUSM a une hypothèse plus précise : sa COVID aurait mis le feu à une condition médicale sous-jacente, un début de fibrose pulmonaire causée par l’exposition à un contaminant dans son milieu de travail.

À la rentrée 2020, justement, des élèves de Sophie-Barat ont été transférés d’urgence : un pavillon menaçait de s’effondrer. À l’instar de dizaines d’autres bâtisses du Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM), l’établissement est doté d’une cote de vétusté E, la pire, indiquant que son état est si lamentable qu’il devra être rénové de fond en comble ou démoli. Mais revenons à Michel.

Pour que le système aille mieux, ça com-mence par des bâtisses moins pourries jusqu’à la moelle et des con-ditions qui ne rendent pas leurs occupants malades.

Ayant dû se tourner vers l’enseignement à distance depuis la flambée Omicron, l’homme de 50 ans avait hâte à la rentrée 2022 pour renouer avec l’enseignement en présence, maintenant obligatoire. Puisqu’il est immunosupprimé, son médecin traitant a demandé quelques accommodements : un plexiglas autour de son bureau (les élèves n’étant pas masqués), un purificateur d’air à filtre HEPA et un masque N95. Rien de plus simple ; il y a pénurie d’enseignants, tout le monde gagne à ce que ce soit vite mis en place pour éviter qu’il ne soit réinfecté, n’est-ce pas ?

Les trois vitesses (encore)

Si le plexi est vite installé, le CSSDM refuse l’ajout d’un purificateur d’air, un scénario qui se répète depuis que l’INSPQ a produit un avis en décembre 2020, maintes fois contesté, sur leur usage. Le Québec est une société distincte en la matière. L’Ontario en a pourvu ses classes depuis belle lurette et les cas de COVID, du temps où on les comptabilisait, y étaient d’ailleurs quatre fois moins nombreux qu’ici. Des commissions scolaires anglophones du Québec en ont installé en grand nombre, ainsi que plusieurs écoles privées (certaines s’étant même doté de systèmes permanents de filtration de l’air).

Or, dans notre Belle Province, les avis de la Santé publique dictent les directives du ministère de l’Éducation, qui dictent la conduite des centres de services francophones, dans une dynamique du haut vers le bas exacerbée par l’abolition des commissions scolaires : plus de commissaires pour porter les voix qui dénoncent, depuis, que l’autonomie promise s’est traduite, dans les faits, par une centralisation des décisions et un renforcement de la loi du silence. Les ordres viennent d’en haut et le terrain s’y plie, par devoir de loyauté ou crainte de représailles. Les CSS francophones sont l’enfant pauvre du système, et la lutte contre le virus n’y échappe pas.

Il aura fallu que les médias ébruitent l’affaire pour que le purificateur fasse son apparition dans le local de Michel Stringer. Ne restait que la question du N95, qui fut réglée après quelques tâtonnements. Vite, en classe !

L’absurde voie de service

Mais même si les médecins de Michel lui donnaient le feu vert, le CSSDM avait le pied sur le frein. Serait-ce si terrible de créer un précédent et que (quelle catastrophe !) l’on permette à des profs immunosupprimés d’évoluer dans des conditions qui ne mettent pas leur santé en jeu ? Michel Stringer a momentanément craint qu’on l’oblige à partir en invalidité, comme l’une de ses collègues d’un autre centre de services.

Atteinte d’un syndrome systémique qui entraîne notamment une sécheresse oculaire, buccale et même bronchique, Chantal (nom fictif pour la protéger d’éventuelles représailles de la part de son employeur) s’est fait prescrire par son rhumatologue un humidificateur dans son local pour éviter que sa condition ne se détériore. Or, la direction des ressources matérielles a tranché : contrainte excessive. On l’a envoyée en invalidité contre son gré. Et voilà : une prof compétente et dynamique dont le système d’éducation n’a pas le luxe de se passer est contrainte de rester chez elle depuis la rentrée.

Pour Michel Stringer, tout débloque comme par magie à la fin septembre, au moment où la CNESST et la Santé publique de Montréal débarquent à Sophie-Barat pour faire enquête à la suite d’une plainte.

Le rapport qui s’ensuit est accablant : des tuiles percées risquent d’exposer les occupants à la poussière d’amiante. Des locaux sont fermés d’urgence. On se doute bien, maintenant, qu’une école dans un tel état de vétusté a pu causer du tort aux poumons de l’enseignant — on espère même qu’il soit le seul… Est-ce qu’on a soudainement permis à Michel Stringer de revenir au travail parce que les faits penchaient de son bord ?

Il faudra que les instances cessent de voir les profs qui crient au loup comme des menaces et qu’elles commencent à les voir comme des partenaires qui veulent simplement que notre système aille mieux. Ça commence par des bâtisses moins pourries jusqu’à la moelle et des conditions qui ne rendent pas leurs occupants malades. Ça commence aussi par écouter les médecins. Reconnaître le problème n’est pas un aveu d’échec, c’est le premier pas à franchir pour avancer ; ensemble. Le plus absurde et inéquitable dans tout cela, c’est que si Michel et Chantal avaient pratiqué au privé ou dans une commission scolaire anglophone, ils n’auraient sans doute pas manqué un seul jour de classe…

Michel, armé de son plexi, de son N95 et de son purificateur d’air, est vraiment content d’être de retour. Il continuera de remplir, comme il le fait depuis 27 ans, son devoir de loyauté… envers ses élèves.