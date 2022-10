Une réflexion s’impose chez les libéraux

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a subi le 3 octobre dernier la pire défaite de son histoire. Ses 21 députés et 14 % du vote camouflent le fait que, dans la plupart des circonscriptions de la province, les candidats libéraux ont obtenu moins de votes que le pourcentage requis pour que leurs dépenses soient remboursées.

Il est important pour la démocratie québécoise que survive chez nous un courant libéral vigoureux. C’est pourquoi la cheffe, les élus et les militants libéraux ont le devoir de relancer le parti sur la base de valeurs et de principes solides, adaptés aux exigences d’un Québec moderne. Cela n’arrivera pas si la formation fait l’économie d’une réflexion authentique sur ce qui, de nos jours, fait la pertinence de cette formation politique.

Certes, Dominique Anglade, son entourage et le caucus peuvent déterminer la stratégie de l’opposition officielle pour les prochains mois. Mais, sans une discussion collective à laquelle chaque membre aura eu l’occasion de participer, le PLQ risque malheureusement de confirmer l’accusation de « vacuité intellectuelle » qu’a récemment lancée le chroniqueur Michel David.

De fait, il n’y a pas eu de réflexion sérieuse sur les valeurs libérales depuis le livre rédigé par Claude Ryan il y a de cela 20 ans. À l’occasion de la publication de cet ouvrage, celui qui dirigeait le PLQ à l’époque, Jean Charest, écrivait : « Seul le Parti libéral du Québec aborde les questionnements de notre époque avec une confiance résolue. […] Forts de cette confiance, les questionnements et les remises en question ne nous sont ni menaces ni sacrilèges. Ils sont des passages vers le progrès. Ils permettent au Parti libéral du Québec d’évoluer en harmonie avec les préoccupations et les intérêts des Québécois. »

C’est justement de cela qu’il s’agit aujourd’hui : le PLQ doit évoluer, sans pour autant s’éloigner des valeurs qui sont sa raison d’être. C’est en ce sens, je crois, que Mme Anglade a déclaré cette semaine que « le Parti libéral du Québec doit redevenir le carrefour entre les grandes idées d’aujourd’hui et de demain ».

Comment faire ? Je suggère la tenue d’une consultation générale des membres. Il ne s’agit pas de faire l’autopsie de la défaite ou de discuter du leadership du parti. Deux questions précises seraient posées :

Quels sont les valeurs et les principes qui doivent fonder l’action du Parti libéral du Québec en cette troisième décennie sur 21e siècle ?

Et comment mener, sur la base de ces valeurs, une action politique susceptible de rejoindre une plus grande part de l’électorat québécois ?

Le temps file déjà vers le scrutin de 2026 ; cette consultation, aussi vaste soit-elle, se doit d’être efficace. Je pense à un exercice qui prendrait au plus quelques mois.

Pour que l’initiative soit fructueuse, il est essentiel que les militants rencontrés se sentent en confiance. Pour cela, quelques conditions sont requises. Notamment, les rencontres doivent se tenir en privé, à l’écart des médias, et la consultation doit être menée par des personnes en qui les militants ont une entière confiance, soit des députés, soit des membres respectés de la formation.

Le rapport de la consultation devrait être publié et discuté à l’occasion du prochain congrès du parti. Plusieurs préféreraient sûrement que le document demeure confidentiel, mais la précaution est futile : une fuite est inévitable et le rapport deviendra public d’une manière ou d’une autre.

Cet exercice aurait pour avantage concomitant de mobiliser la base du PLQ, qui est sous le choc de la volée que viennent de recevoir ses candidats et candidates. Une partie des problèmes d’organisation évoqués par Mme Anglade depuis la tenue du scrutin est sans doute attribuable à l’apathie des militants, qui se sentent trop peu impliqués depuis quelques années. Il faut secouer ce désabusement, autant pour des raisons partisanes — le PLQ aura grand besoin de ses bénévoles en 2026 — que politiques : le libéralisme ne se maintiendra pas dans la province sans l’implication active et déterminée des Québécois qui croient en ces valeurs.