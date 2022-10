Que le PLQ se lève !

Au terme de la récente campagne électorale québécoise, le Parti libéral du Québec a obtenu un résultat marqué par son net recul dans l’électorat francophone, en dépit de la très bonne performance de Dominique Anglade. Il y a là un avertissement que le PLQ ferait mieux de ne pas ignorer.

On se souviendra que, dans son opuscule intitulé Les valeurs libérales et le Québec moderne, Claude Ryan avait mis côte à côte les libertés individuelles et la justice sociale, de même que l’identification au Québec et l’appartenance canadienne. Certains diront qu’il y en avait pour tous les goûts ; d’autres soutiendront que ces choix idéologiques illustrent à quel point le PLQ est un parti d’équilibre, qui se tient à la jonction, au carrefour des tendances.

Le PLQ est certainement un parti centriste, pragmatique, flexible et pondéré. Son ADN, c’est beaucoup moins l’identité que l’économie. Son adhésion au fédéralisme fait aussi partie de son architecture fondamentale. Cette adhésion, elle est sincère, assumée et affirmée. Aujourd’hui, elle semble toutefois être devenue inconditionnelle, et ce, sans égard au sort que la fédération canadienne voudra bien réserver au Québec. Cette profession de foi ex cathedra à l’endroit du fédéralisme canadien, peu importe son évolution, entraîne une certaine résignation face aux vicissitudes du régime fédéral, tel qu’appliqué dans ce pays.

Il est temps que le PLQ revienne à ses racines en ce qui touche l’avenir politique et constitutionnel du Québec et qu’il redevienne critique du système politique canadien. Pour le moment, ce qui manque au PLQ, c’est plus d’ambition, cette même ambition qu’incarnaient jadis le Maîtres chez nous de Jean Lesage, la doctrine Gérin-Lajoie et les demandes faites par les différents chefs qui ont été inspirées en partie des revendications dites traditionnelles du Québec.

À l’intérieur de la fédération canadienne, quatre voies d’avenir pourraient s’ouvrir à titre de leviers pour assurer l’essor du Québec.

La délégation de pouvoirs et d’autres mesures fédérales. Dans une large mesure permise au Canada, cette délégation pourrait porter, par exemple, sur l’immigration (afin d’aller au-delà des ententes administratives existantes), les télécommunications (pourquoi ne pas chercher à créer au Québec l’équivalent du CRTC, comme le proposait Jérôme Turcotte dans ces pages ?) ainsi que l’environnement (pourquoi ne pas faire reconnaître une certaine primauté pour le Québec en la matière ?).

Par ailleurs, par des lois fédérales ou des ententes dites administratives ou intergouvernementales, le gouvernement canadien pourrait encadrer l’exercice de son pouvoir de dépenser ; chercher, par différents moyens, à renforcer le poids politique du Québec à l’intérieur du Canada ; reconnaître et accroître la vocation et le rôle internationaux du Québec.

L’adoption unilatérale d’une constitution pour le Québec. Dans le cadre du fédéralisme canadien, le Québec dispose du pouvoir de se doter unilatéralement de sa propre constitution, du moment qu’elle reste compatible avec la Constitution du Canada. Le Québec pourrait en profiter pour se redéfinir dans des termes contemporains. Dans la constitution du Québec, on retrouverait l’énoncé des grands principes, valeurs et normes qui composent et façonnent le Québec d’aujourd’hui. Cette constitution pourrait, par exemple, traiter de l’interculturalisme, de l’égalité des sexes, de la francité, de la protection de l’environnement, du développement durable, de la laïcité de l’État, etc.

L’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il existe, dans la Constitution du Canada, un mécanisme permettant au Québec d’adopter des mesures de nature constitutionnelle, avec l’accord de la Chambre des communes du Canada — et autant que possible avec celui aussi du Sénat —, portant, entre autres, sur la reconnaissance et l’affirmation de ses caractéristiques nationales. Ces mesures, qui devraient néanmoins être liées à des dispositions existantes de la Constitution, pourraient même avoir une certaine portée interprétative.

Le pouvoir et les dispositions dérogatoires (« clauses nonobstant »). Lorsque le PLQ dit ne vouloir utiliser le pouvoir ou les dispositions dérogatoires qu’à des fins curatives — c’est-à-dire qu’après que les tribunaux ne se sont prononcés sur la constitutionnalité d’une mesure —, plutôt que préventives, il fait fausse route. Le pouvoir et les dispositions dérogatoires visent essentiellement à rétablir un certain équilibre entre le pouvoir judiciaire et les pouvoirs législatif et exécutif. Jusqu’à présent, ils n’empêchent aucunement les tribunaux de se saisir d’un dossier et, même, d’en venir à la conclusion qu’il y a violation dans tel ou tel cas de la Charte canadienne ou d’une autre loi portant sur les droits et libertés. Ils ne les empêchent que de sanctionner les mesures contestées par une déclaration d’inconstitutionnalité.

Être audacieux, sans être désinvolte

La contribution du PLQ à l’essor du Québec est substantielle. Ce parti gagnerait à non seulement mieux faire valoir son héritage, mais à l’amplifier. Cela ne veut pas dire qu’il lui faille revenir aux conditions de Meech, mais plutôt qu’il doive chercher à changer la dynamique fédérative dans un sens qui soit favorable aux intérêts historiques et nouveaux des Québécois. Après tout, un groupe social qui est minoritaire dans l’ensemble canadien, comme le sont les francophones du Québec, ne doit jamais renoncer à réclamer l’amélioration de son statut, de sa condition, de son état. Il doit utiliser tous les leviers qui sont à sa disposition pour ce faire.

Le PLQ ne doit pas s’en laisser imposer par Ottawa, il doit défendre le fédéralisme canadien comme étant la meilleure option pour le Québec et non la seule et il doit croire dans le principe de l’intégrité territoriale du Québec et défendre celui-ci. Il doit aussi ne pas ranger l’identité du Québec parmi les enjeux dépassés et opter pour une interprétation résolument large des pouvoirs, droits et privilèges du peuple québécois.

Somme toute, en politique québécoise, il est bon d’être audacieux, sans pour autant être désinvolte. J’en appelle à pareil aplomb de la part du PLQ. Il en va évidemment de l’avenir du Québec, mais peut-être aussi du sien propre.