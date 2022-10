Les députés québécois serviteurs de deux maîtres

L'auteur est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et La prose d’Alain Grandbois, ou lire et relire Les voyages de Marco Polo (Nota bene, 2019).

Le coup d’éclat de Paul St-Pierre Plamondon, suivi mercredi par Québec solidaire, a pour mérite de rendre notoire une incongruité de la procédure d’entrée en fonction des députés québécois : je veux parler, bien sûr, des deux serments que ceux-ci doivent prêter, le premier par lequel ils jurent de « porter vraie allégeance à Sa Majesté » le roi (ou la reine) d’Angleterre ; et le second où ils promettent d’être loyaux envers le peuple du Québec. Le chef du Parti québécois a parfaitement raison de souligner que cela place chacun d’entre eux face à une sorte de conflit d’intérêts. Il est bien peu probable en effet que les intérêts du peuple québécois coïncident avec ceux du roi Charles III.

Plus fondamentalement, ces deux serments sont parfaitement contradictoires. La procédure enchâssée dans la loi constitutionnelle de 1867 statue que le Canada est une monarchie, dans laquelle la souveraineté appartient, par définition, au monarque ; le serment ajouté aux règles de l’Assemblée nationale en 1982 semble au contraire reconnaître que la souveraineté appartient au peuple québécois, et donc que le Québec est une démocratie.

Nombreux sont ceux qui jugent stériles les débats sur cette question en affirmant que le Canada est bel et bien une démocratie, puisque nous avons des droits reconnus par une charte. Mais cette remarque est révélatrice d’une confusion, qui est entretenue par la philosophie politique libérale, entre « état de droit » et « démocratie ». Les deux ne se confondent pourtant pas.

Un régime politique non démocratique peut très bien protéger les droits de ses citoyens : ce fut le cas, par exemple, de l’Empire romain, qui, du moins sous les empereurs les plus légalistes, garantissait à ses citoyens un certain nombre de droits, dont une protection juridique contre l’arbitraire des magistrats ; ce fut également le cas de la monarchie constitutionnelle anglaise des XVIIe et XVIIIe siècles, qui avait bien peu à voir avec un régime démocratique, mais qui assurait aux sujets du monarque, du fait de l’habeas corpus et de la loi sur la tolérance de 1688, certains droits en matière juridique et religieuse.

En règle générale, un état démocratique protège lui aussi les droits de ses citoyens, mais ce n’est pas cela qui le définit prioritairement. Ce qui définit la démocratie comme régime politique, c’est que le pouvoir (kratos) y appartient au peuple (demos). C’est donc à lui que les élus doivent ultimement rendre des comptes. C’est par conséquent à ce même peuple qu’ils sont censés aussi prêter serment, plutôt qu’à un souverain, qu’il soit étranger ou pas.

La décision du PQ et de QS de refuser de prêter le serment d’allégeance au souverain britannique fait donc tomber les masques. Elle révèle au grand jour la nature monarchique du Canada, caractère fondamental d’un régime politique qu’il serait difficile d’ignorer, mais dont on fait comme s’il n’existait pas et n’entraînait aucune conséquence.

Car il faut bien le reconnaître, dans la politique fédérale comme provinciale, le roi du Canada a tout d’un vieil oncle un peu scandaleux que l’on invite aux réunions de famille par politesse. Il apparaît sur les photos de groupe ; on le salue en entrant ; parfois même, il monopolise l’attention ; mais tout le monde fait mine, à part ça, d’ignorer les liens exacts qu’il entretient avec le reste de la famille.

C’est la raison pour laquelle ce refus de prêter serment va mettre les premiers ministres du Québec comme du Canada dans l’embarras. On imagine mal en effet François Legault sermonner ses 14 collègues députés quant à l’importance de « porter vraie allégeance à Sa Majesté ». Justin Trudeau, lui, s’en lave les mains. Les changements ne viendront pas de la Chambre des communes, mais de l’Assemblée nationale à qui il reviendra de trancher le noeud gordien. En la matière, le seul argument de la tradition sera un peu court, surtout à une époque où les traditions sont bousculées de tous bords et de tous côtés et dans un pays qui se prétend multiculturel et même postnational. En espérant qu’on échappera aux tribunaux, manière usuelle de balayer les problèmes sous le tapis et d’éviter tout débat au Canada.

Tout à l’opposé, l’attitude des députés du PQ et de QS a pour vertu de lancer sur la place publique une question (celle de la nature du régime politique) qui mériterait d’y être débattue.

Ajoutons qu’un tel débat ne concerne pas uniquement les députés. Tous les résidents permanents qui obtiennent la citoyenneté canadienne doivent également prêter ce fameux serment d’allégeance. Or, certains d’entre eux ont déjà demandé à en être exemptés au nom de leurs convictions politiques. Un de ces plaignants, d’origine irlandaise, appuyait ainsi sa demande : « Prêter serment à une monarchie héréditaire basée à l’extérieur du pays violerait ma conscience, trahirait mon héritage républicain et entraverait mes efforts à mettre fin à la monarchie du Canada. » Ils ont jusqu’à présent tous été déboutés par les tribunaux. Apparemment, dans le royaume du Canada, la conscience perd ses droits quand elle n’est pas religieuse.