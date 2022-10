Ce que tout ministre devrait savoir

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

Tout ministre doit faire preuve de jugement. Le privilège de s’excuser est rare et devrait rester la prérogative du premier ministre. La majorité écrasante de la Coalition avenir Québec à l’Assemblée nationale fait en sorte qu’il sera très facile pour M. Legault de passer au suivant en cas d’erreurs. Une soixantaine de députés relégués aux coulisses désirent votre poste de ministre. Les erreurs possibles sont innombrables. Et il n’existe pas de procédure d’appel.

Tout d’abord, gardez toujours en tête la division étanche qui sépare le politique du judiciaire. En cas de conflit, ne téléphonez pas à un juge. En 1990, Jean Charest, alors ministre fédéral des Sports dans le gouvernement Mulroney, l’a fait. Il a dû démissionner.

Des règles d’éthique s’appliquent. Elles peuvent paraître compliquées, mais elles sont plutôt simples. Vous ne pouvez pas détenir d’actifs dans une compagnie qui reçoit de l’argent du gouvernement. Cette règle s’applique à tous, sauf à Pierre Fitzgibbon. Vos actifs devront être divulgués en totalité, sans cachoteries. Il est difficile de justifier qu’on a oublié une villa en Provence, comme l’a fait à l’époque le ministre des Finances Bill Morneau.

Vous bénéficierez d’une voiture de fonction avec chauffeur, lequel assurera aussi votre protection. Vous avez de la chance, car les ministres fédéraux ne sont pas protégés d’office. Des informations sensibles vous seront communiquées. Aucun coulage aux médias (sans autorisation préalable) ne sera toléré.

Des documents confidentiels vous seront distribués. Conservez-les dans une mallette sécurisée. Ne laissez pas celle-ci dans la voiture sans surveillance. Ne laissez pas non plus des documents chez votre « ex », comme l’ancien ministre des Affaires étrangères Maxime Bernier.

N’utilisez pas de carte de crédit d’une société privée pour couvrir vos dépenses personnelles. L’ancien ministre libéral Tony Tomassi a été reconnu coupable de fraude pour avoir payé son essence… soixante fois.

Prenez garde à vos amitiés, surtout si vos amis sont des lobbyistes. Le cadre adéquat pour des rencontres est une salle de conférence d’un ministère, pas un restaurant ou un match du CH. Cela mine la confiance du public et a toutes les apparences d’un conflit d’intérêts.

Vous serez appelés à voyager au pays et à l’étranger. Vous êtes responsable de scruter toutes vos dépenses. La ministre Bev Oda a dû quitter son poste dans le gouvernement Harper pour un jus d’orange payé 16 $ à Londres.

En voyage, évitez de faire la tournée des bars. En 1985, le ministre fédéral Robert Coates a perdu son poste pour avoir visité un club de strip-tease lors d’un voyage en Allemagne. Les ambassades font un rapport de toutes vos activités.

Lors de partys, vous devez prévoir qu’une vidéo se retrouvera en ligne. La première ministre finlandaise a dû se prêter « volontairement » à un dépistage de drogues pour dissiper tous soupçons. C’était misogyne, je vous l’accorde. En fait, ne dansez pas. Laissez cela à Dominique Anglade.

Ne voyagez pas gratuitement. N’acceptez aucun cadeau, c’est plus facile à gérer. Évitez aussi de chanter dans un hall d’hôtel. Prenez exemple sur le ministre Christian Dubé, qui ne va pas aux soirées karaoké.

Le gouvernement a des avions, mais vous devrez justifier chaque utilisation. Une de vos collègues de la Saskatchewan s’est fait épingler pour un vol de 8000 $ pour parcourir 400 km. Privilégiez l’automobile et évitez les excès de vitesse. La règle s’applique aussi pour les hélicoptères lors d’un séjour de pêche, ce que le ministre Peter MacKay a dû défendre.

Faites très attention à votre téléphone. On n’utilise pas un serveur privé pour gérer des informations confidentielles gouvernementales. Parlez-en à Hillary Clinton ! On ne gazouille pas au milieu de la nuit pour se raviser le lendemain. On n’envoie pas non plus des photos compromettantes. C’est de très mauvais goût et vous risquez d’être victime de chantage. Demandez à l’ancien député fédéral Tony Clement.

Soyez professionnels et sobres en toutes circonstances. On ne se déguise pas comme Justin Trudeau. Communiquez avec vos homologues fédéraux par l’entremise de votre ministère. Les messages textes ne sont pas des communications officielles du gouvernement. Sonia LeBel ne fera plus cette erreur.

Payez vos factures, taxes et impôts à temps. On a réussi à mettre Éric Duhaime sur la défensive durant la campagne électorale parce qu’il ne l’avait pas fait. Si vous faites des travaux chez vous, un permis est souvent requis. Denis Coderre s’est fait attraper pour une piscine. N’utilisez pas vos adjoints politiques pour entretenir votre jardin. Le sénateur libéral Raymond Lavigne a été déclaré coupable de fraude pour cette raison.

Des vacances à Noël ? Ça passe, mais pas sur l’île privée de votre « ami » milliardaire. Si votre passeport est expiré, n’utilisez pas votre titre de ministre pour accélérer son renouvellement. Aucun traitement de faveur.

Si vous faites face à des problèmes personnels et de santé mentale, parlez-en à votre garde rapprochée et à votre premier ministre. Pas de cachoteries, pas de surprises.