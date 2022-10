Est-il possible de siéger illégalement à l’Assemblée nationale en toute légitimité ou, dit autrement, Paul St-Pierre Plamondon peut-il avoir le beurre et l’argent du beurre dans sa chevaleresque bataille contre le roi Charles III ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse semble être oui, mais à condition d’être accompagné par l’Assemblée nationale dans sa volonté de tester les limites de la constitution canadienne.

L’obligation des députés de prêter serment avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions est bien détaillée dans la Constitution et va même jusqu’à prescrire un libellé précis. Bref, difficile de se défiler avec des acrobaties langagières. C’est plutôt sur le plan des sanctions applicables aux députés fautifs que la clarté fait défaut. À défaut de précisions, le Parlement a potentiellement la prérogative de décider de la marche à suivre à l’abri des ingérences du gouvernement et même, dans une large mesure, des juges. Il jouit d’une fortification juridique nommée « privilège parlementaire », qui permet aux élus d’administrer entre eux leurs affaires internes.

Notre preux chevalier Paul cherche donc à faire abaisser le pont-levis de l’Assemblée nationale pour s’y réfugier juridiquement. Il cherche à être reconnu par une motion comme membre légitime du Parlement nonobstant sa violation du serment au roi exigé par la Constitution. Cela lui permettrait de poursuivre son acte de désobéissance civile à la monarchie constitutionnelle sans avoir à subir à court terme les conséquences.

Cette approche aurait cependant comme impact de transposer cet acte de désobéissance de l’échelle individuelle à l’échelle institutionnelle pour l’Assemblée nationale. L’étanchéité de la forteresse que constitue le privilège parlementaire pourrait potentiellement être mise à l’épreuve. De surcroît, si les tribunaux ont peu d’emprise sur l’administration du Parlement, ils ont cependant le gros bout du bâton pour déterminer la constitutionnalité des lois qui en sortent. Il est raisonnable de penser que les votes de quelques députés non assermentés ne remettraient pas en question la constitutionnalité des lois adoptées à la majorité par l’Assemblée nationale, il pourrait néanmoins en être autrement si une majorité des membres du Parlement tournaient le dos au serment monarchique exigé dans la constitution.

Une solution plus permanente et globale à l’enjeu pourrait arriver par l’entremise d’un projet de loi amendant la formule d’assermentation définie dans la Constitution. Cette avenue comporte également son lot de risques, puisque la formule d’amendement à cette obligation constitutionnelle demeure incertaine. Plusieurs constitutionnalistes ont une interprétation libérale de ce qui fait partie de la constitution interne du Québec pouvant être amendée unilatéralement par le Québec.

Cela dit, « la charge de Reine » fait partie des sujets requérant l’unanimité des provinces pour être amendée dans la constitution canadienne. Une incertitude demeure donc quant à la capacité de l’Assemblée nationale d’amender légalement et unilatéralement la pratique du serment au roi.

Et c’est là qu’arrive la question de fond soulevée par le chef du Parti québécois. Oui, remettre en question la place de la monarchie dans notre régime constitutionnel comporte des risques, mais pourquoi ne pas essayer d’actualiser les pratiques constitutionnelles par les moyens qui nous sont accessibles ? Il n’est pas question ici de remettre en question les fondements de l’État de droit, mais de tester la flexibilité de l’arbre vivant qu’est censée être notre constitution canadienne. Avons-nous davantage à faire à un chêne ou à un roseau quand vient le temps de tenter d’écarter une pratique coloniale et anachronique ? Il est tout de même gênant de voir survivre en 2022 un serment qui tire ses origines du désir d’un roi anglican d’exclure les catholiques des postes gouvernementaux.

Il y aura toujours quelqu’un pour nous rappeler que ces enjeux de symboles ne sont pas « les vraies affaires ». En contrepartie, la lutte médiévale menée par le chef du PQ nous rappelle également que la politique n’est pas faite que de briques et de mortier, mais également d’histoire et d’institutions. Dans tous les cas, M. St-Pierre Plamondon aura réussi à occuper le vaste espace médiatique que crée le battement entre l’élection et l’assermentation du Parlement tout en poussant la Coalition avenir Québec à se prononcer relativement aux engagements de son nouveau projet pour les nationalistes.

Dans tout ce débat, Paul St-Pierre Plamondon n’aura peut-être pas la tête du roi, mais il aura au moins démontré qu’au Québec, constitutionnellement, le roi est nu.