Le monde idéalisé mais dangereux de Chrystia Freeland

La vice-première ministre Chrystia Freeland a proposé il y a quelques jours à Washington de revoir les relations économiques et politiques occidentales avec le reste du monde afin de prendre en compte l’hostilité croissante des régimes autoritaires, essentiellement la Russie et la Chine.

Le coeur de sa proposition s’articule autour de la création d’un bloc de démocraties qui auraient pour objectif de resserrer leurs liens et de se libérer des chaînes d’approvisionnement des régimes autoritaires. Freeland reprend ici le concept du « friendshoring » avancé l’été dernier par la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Elle décrivait ainsi l’établissement de chaînes d’approvisionnement fortifiées et respectueuses de l’environnement qui reposent sur des alliés partageant les mêmes valeurs.

Freeland est convaincue que ce nouveau reformatage permettrait de casser l’influence des régimes autoritaires, de mieux protéger les travailleurs occidentaux contre les effets de la concurrence « déloyale » de ces régimes, d’accélérer la transition verte et de forcer certains pays occidentaux à respecter les règles commerciales.

Le découplage politique et économique avec le reste du monde n’est pas sans soulever quelques écueils que Freeland tente difficilement de surmonter. Si l’Occident érige de nouveaux murs, comment interagir avec ceux qui, comme elle le dit, « nichent entre les deux camps » ? La réponse serait simple : « notre alliance de démocraties doit être ouverte » aux démocraties des cinq continents qui « partagent réellement nos valeurs ».

Combien, au juste, y a-t-il de démocraties dans ce bloc et que faire des régimes illibéraux occidentaux comme la Turquie, la Hongrie, le Brésil, etc. ? Pas de réponse de la vice-première ministre, mais pour l’ancien économiste en chef du Fonds monétaire international Olivier Blanchard, le risque que cette stratégie du « friendshoring » diminue le commerce international et que les pays pauvres, démocratiques ou non, en fassent les frais est grand.

Vers un renoncement au multilatéralisme ?

L’Occident bien au chaud dans sa nouvelle tour, les pays du Sud laissés entre deux eaux jusqu’à ce qu’ils choisissent leur camp, Freeland s’attaque aux relations futures avec les dictatures. Une nouvelle approche est nécessaire, dit-elle. « Nous devons cesser de penser que leurs systèmes politiques vont peu à peu se mouler au nôtre dans la paix et l’enthousiasme au fil de notre enrichissement collectif, et comprendre que les régimes autoritaires nous sont fondamentalement hostiles. » Tout au plus, il faudra collaborer sur des objectifs communs comme les changements climatiques, les pandémies, le désarmement.

C’est vrai, il faut être prudent, mais il y a dans la proposition Freeland les prémisses d’un renoncement au multilatéralisme en contradiction avec l’expérience historique. La victoire de l’Occident sur le bloc soviétique a été rendue possible par la multiplication des liens et des accords économiques, militaires et diplomatiques, avec des régimes dont on disait qu’ils étaient inamovibles, et non en les excluant du système international.

De plus, si la Russie est une puissance faible qui possède des armes nucléaires, la Chine est dans une catégorie à part. Son influence économique et politique n’est pas sur le déclin et est même appelée à croître. Enfin, les puissances en émergence, qui se sont abstenues de condamner l’invasion de l’Ukraine ou d’imposer des sanctions à la Russie, ont leurs propres intérêts et sont déterminées à prendre leur place au coeur du Nouveau Monde sans laisser au Nord la seule paternité de sa création.

La crise ukrainienne traverse tout l’argumentaire de la vice-première ministre. Cela brouille son jugement sur les responsabilités quant à l’éclatement de l’ordre né au lendemain de la chute du mur en 1989. Freeland estime que l’invasion de l’Ukraine sonne le glas d’une période de 33 ans qui aurait été « des années ensoleillées dans l’histoire de l’humanité. » Vraiment ? Le nouvel ordre mondial a commencé à s’effriter lors de la guerre en Irak, en 2003, et si les Occidentaux nageaient « dans l’insouciance », ce n’est certainement pas l’expérience vécue par ceux qui, des Balkans à l’Afghanistan, en passant par la Tchétchénie, la Libye et d’autres endroits, ont été bombardés par de grandes puissances, quelles qu’elles soient.

Monde idéalisé mais dangereux

La proposition de Freeland doit être débattue, car elle a le mérite d’indiquer un chemin et de confronter les idées sur le monde à venir. Elle va rencontrer de l’opposition, même en Occident. Dans leur dernière livraison, les revues spécialisées Foreign Affairs et The National Interest publient les analyses d’experts sur la reconfiguration des relations internationales. Plusieurs appellent à renoncer à changer le comportement des États et à ne pas ériger de nouveaux murs. L’approche actuelle des Occidentaux, écrit un des experts, « ne permet plus de faire face aux nombreuses forces qui régissent les relations de pouvoir internationales ».

« Un futur ordre mondial devra tenir compte des puissances non occidentales et tolérer une plus grande diversité de pratiques et d’organisations institutionnelles nationales. Les préférences politiques occidentales auront moins de poids, la quête d’harmonisation entre les économies qui a défini l’ère de l’hypermondialisation sera atténuée, et chaque pays devra se voir accorder une plus grande marge de manoeuvre dans la gestion de son économie, de sa société et de son système politique. » Bref, il faut préférer l’ordre à la croisade.

Dans son combat contre les dictatures, Freeland trace les contours d’un monde idéalisé, mais dangereux. Sa force repose sur la solidarité des démocraties, sa faiblesse sur la tentation de l’exclusion. À cet égard, elle recèle un ferment de conflit. Dans son dernier livre (Histoires diplomatiques, Grasset, 2022), Gérard Araud, ancien ambassadeur de France, résume bien le piège dans lequel tombent les idéalistes. « Les passions sont sans doute le pire ennemi des diplomates, écrit-il. Elles invoquent l’absolu là où tout est relatif ; elles substituent la morale à l’analyse et oublient les intérêts pour le beau geste. On les retrouve derrière chaque désastre. »