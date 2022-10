Liz Truss, entre idéologie et lucidité

À son premier discours à titre de nouvelle première ministre du Royaume-Uni, Liz Truss avait dit vouloir sortir son pays de la tempête. Le moins que l’on puisse dire est qu’elle a littéralement manqué son pari. Pire encore, avec son controversé mini-budget déposé il y a quelques semaines à peine, elle a fait souffler encore plus de vent, et la tempête s’est intensifiée.

Dogme idéologique

En effet, en réponse au contexte économique morose de son pays, Mme Truss — et son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng — a déposé un programme budgétaire dont le pilier repose sur une réduction importante d’impôt, notamment pour les ménages les plus riches. Cette démarche idéologique s’appuie sur la fameuse théorie du « ruissellement » (trickle-down economics) popularisée dans les années 1980 par l’ancien président américain Ronald Reagan.

Cette théorie voudrait qu’une baisse substantielle de l’impôt des plus fortunés donne à ces derniers plus de ressources financières, qu’ils réinjecteraient sous forme d’investissements dans l’économie. L’effet produit serait un fort stimulant pour la croissance économique et l’emploi. Or, l’expérience américaine de l’ère Reagan, entre autres, a bien démontré que cette politique n’est pas validée et qu’elle avait réussi à créer bien plus de riches que d’emplois, sans oublier l’impact négatif sur les finances publiques du gouvernement.

Sanction économique

C’est pour cette raison qu’au lendemain de cette annonce budgétaire, les marchés avaient réagi vivement et négativement à cette politique complètement déconnectée de la réalité économique du Royaume-Uni. Car, faut-il le préciser, le pays vit des turbulences importantes sur le plan économique et social : ses pires moments depuis les années 1970. La morosité est palpable avec une stagnation de l’activité économique depuis les dernières années, et tout indique qu’il semble se diriger tout droit vers une récession dans les prochains mois.

Le niveau d’inflation observé dépasse maintenant les 10 %, et les prévisions pour les prochains mois sont loin d’être rassurantes : plusieurs institutions bancaires, comme Goldman Sachs ou Citi, tablent déjà sur un taux d’inflation qui continuera de s’accélérer dans les prochains mois, à un tel rythme qu’il pourrait atteindre les 20 %, voire plus, un niveau non observé au Royaume-Uni depuis les années 1970.

En ce sens, sachant que les baisses d’impôt précisées dans ce mini-budget seraient financées au prix d’un plus grand endettement du gouvernement, les marchés ont sévèrement sanctionné cette proposition : les taux exigés pour les obligations britanniques ont bondi de manière inquiétante, et la livre sterling a subi des reculs historiques par rapport aux autres monnaies internationales, en particulier le dollar américain. D’ailleurs, il aura fallu deux interventions massives de la Banque d’Angleterre pour calmer cette panique soudaine sur les marchés autour de l’économie britannique.

Humilité et lucidité

Résultat, aujourd’hui, Mme Truss est obligée de se raviser en limogeant son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, et en en nommant un nouveau : Jeremy Hunt. Ce dernier a eu vite fait de jeter aux poubelles le mini-budget de son prédécesseur, notamment la controversée proposition de réductions d’impôt farfelues. Il n’est pas encore certain que ce revirement sera suffisant pour que Mme Truss puisse reconquérir la confiance de son parti, celle de l’électorat et, surtout, celle des marchés.

Toutefois, c’est un premier pas qui était devenu nécessaire, voire inévitable. Sans ce geste d’humilité et de lucidité à la fois, son passage au 10, Downing Street aurait ressemblé à une « virée » bien éphémère.