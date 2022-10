Y a-t-il un pilote dans l’avion libéral ?

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

À son arrivée au pouvoir, en 2015, le premier ministre Trudeau voulait des résultats. Il a donc cherché des façons de mesurer la performance de son gouvernement. Il a fait appel à des gourous, courtisant notamment le conseiller politique de l’ancien premier ministre britannique Tony Blair, Sir Michael Barber, afin d’implanter le concept de deliverology, ou « résultologie » en français.

Octroyé sans appel d’offres au tarif de 8000 $ par jour, son contrat stipulait qu’il devait organiser plusieurs ateliers de formation destinés au Conseil des ministres. La comparaison avec le personnage de Sir Humphrey Appleby dans la série Yes Minister est facile à imaginer.

M. Trudeau a aussi recruté l’ancien haut fonctionnaire provincial de l’Ontario Matthew Mendelsohn. M. Trudeau l’a parachuté à la tête d’un nouveau département intitulé « Unité des résultats et de la livraison ». Il l’a également nommé secrétaire adjoint du cabinet au Conseil privé. On chuchote que cette nomination a fait des vagues au sein du Conseil privé. Trois mois après son arrivée, la greffière du Conseil privé, Janice Charette a d’ailleurs été remplacée, puis nommée haute-commissaire au Royaume-Uni.

Après sept années au pouvoir pour le gouvernement Trudeau, la « résultologie » de ce gouvernement n’est plus qu’un mauvais souvenir pour la fonction publique. L’« unité des résultats » a été abolie, et M. Mendelsohn ne fait plus partie du gouvernement. Janice Charette, en revanche, est de retour à son poste de greffière.

Du désir d’action à la réflexion

La « livraison des résultats » suppose qu’on consulte et qu’on réfléchisse à des stratégies. Or, les stratégies en réflexion sont curieusement encore très nombreuses pour un gouvernement qui en est à son troisième mandat. Dans la plateforme électorale libérale de 2021, le mot « stratégie » revient 74 fois tandis que « plan d’action » est mentionné à 33 reprises dans ce document de quelque 100 pages. La volonté d’action a été supplantée par un désir de réflexion. Cela sent l’usure du pouvoir chez les libéraux.

L’inventaire des stratégies en développement est criant. La ministre des Affaires étrangères a été mandatée pour « élaborer et mettre en oeuvre une nouvelle stratégie indopacifique exhaustive », le 16 décembre 2021. L’objectif était clair : tenir tête à la Chine et déterminer comment le Canada peut être mieux représenté dans cette région.

Au début de son mandat, M. Trudeau courtisait la Chine pour un accord de libre-échange. L’arrestation de la dirigeante de Huawei et la prise d’otage des « deux Michael » ont changé la donne. On se demande maintenant quand la Chine va envahir Taïwan. Un recalibrage est donc plus que nécessaire. On s’attend au dévoilement d’une nouvelle stratégie avant la fin de l’année.

Ce qui est paradoxal, c’est qu’une nouvelle ambassadrice du Canada vient d’y être nommée. Le poste a été vacant pendant neuf mois, après le départ de Dominic Barton. Jennifer May a été nommée le 23 septembre, mais il lui manque un document de taille dans ses valises : la stratégie du Canada. Un vrai cauchemar pour une diplomate.

Une autre stratégie en développement est celle des minéraux critiques. Le Canada a les ressources pour devenir un leader dans la production de batteries. Les ministres fédéraux consultent actuellement les Canadiens à ce sujet. Le financement de cette stratégie a été fixé à 3,8 milliards de dollars dans le dernier budget. On verra plus tard quel en sera le contenu.

Son absence n’a pas empêché Justin Trudeau et son ministre François-Philippe Champagne de se déplacer à Sorel pour annoncer une aide de 222 millions à Rio Tinto afin que la compagnie accroisse sa production de minéraux critiques. L’entreprise, elle, investira 537 millions de dollars américains. À quoi bon attendre une stratégie quand on peut recevoir un chèque tout de suite.

La plateforme libérale contient également une stratégie pour « établir un organisme canadien de recherche d’avant-garde, faisant le pont entre le public et le privé en matière de travaux de recherche qui aident à développer la technologie et les capacités canadiennes dans des domaines porteurs ». Difficile de trouver une définition plus générale. Pour lui donner un peu plus de mordant, on compare ce nouvel organisme doté d’un budget de deux milliards au modèle de recherche militaire des États-Unis (DARPA). Le 6 octobre, le gouvernement a lancé un Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche. On reste sur notre faim.

Le budget de 2022 contient également une mise à jour stratégique de la défense nationale. Aux dernières nouvelles, l’examen est toujours en cours.

Réfléchir encore et douter

Il y a une stratégie sur laquelle les libéraux refusent même de se pencher. Le Québec a annoncé le 7 février dernier la Stratégie québécoise de l’aérospatiale Horizon 2026, avec un financement de 334 millions. Du côté fédéral, le budget 2021 annonçait 2 milliards. Le problème est qu’il n’existe pas de stratégie de l’aérospatiale au fédéral. L’association canadienne en réclame une, tout comme les syndicats. Déposé en 2019, le rapport présidé par Jean Charest n’a toujours pas fait l’objet d’une stratégie.

Il serait faux de dire que toutes les stratégies du gouvernement sont en gestation. Il y en a (au moins) une qui a été publiée en 2020 à la suite du rapport du Conseil sur la stratégie industrielle du Canada, présidé par l’ancienne dirigeante de Desjardins, Monique Leroux. En janvier 2022, Mme Leroux faisait la remarque suivante dans Les Affaires ; « nous avons les ingrédients, mais on ne cuisine pas ». Le titre de l’article était sans équivoque : « Le Canada est encore loin d’avoir une vraie stratégie industrielle ». C’est beau d’avoir une stratégie industrielle, encore faut-il l’utiliser.

En 2013, M. Trudeau avait dit admirer la Chine dont le modèle lui permettait d’agir et de redresser son économie très rapidement. Il y a une chose qu’il faut donner au régime de Pékin, ils ont des plans économiques quinquennaux très efficaces. Au Canada, nous avons plutôt des stratégies de réflexion, et on dépense sans même avoir besoin de plan quinquennal. Justin Trudeau doit se dire que, de cette manière, il agit plus vite que le régime communiste chinois.

C’est à se demander si le gouvernement Trudeau est vraiment dans le poste de pilotage aux commandes de l’avion. Et s’il y est, est-il en train de piloter à vue ou aux instruments ? À moins que Justin Trudeau ne soit dans un planeur ? En tout cas, il n’est pas pressé de « livrer » ses stratégies. On regrette presque le temps de la « résultologie ». La situation actuelle rappelle ce conseil de Sir Humphrey : « ne pas confondre la léthargie avec la stratégie ». Surtout avec autant de stratégies en attente.