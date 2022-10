Pérenniser la présence des femmes en politique

Il faut se réjouir de l’élection de 58 femmes à l’Assemblée nationale du Québec ; elles occupent ainsi 46,4 % des sièges. Du jamais vu ! Quel chemin parcouru depuis l’élection de Claire Kirkland-Casgrain en 1961 ! Toutes les personnes et tous les groupes qui militent pour la parité de représentation hommes-femmes depuis des années voient leurs efforts récompensés par ce résultat spectaculaire. Est-ce à dire qu’on peut s’arrêter là ? Que cela rend caduque toute demande de législation ? Nous croyons que non.

Notre histoire récente nous a montré des avancées et des reculs quant à la présence des femmes en politique et, comme pour tous les progrès dans notre vie en société, rien ne vaut une loi pour les pérenniser. Sinon, des vents contraires, au gré des changements de gouvernement, peuvent fragiliser les gains durement acquis.

Dans l’immédiat, nous formulons deux requêtes. Tout d’abord, nous nous attendons à ce que le premier ministre présente sous peu un cabinet paritaire, comme il le fit en 2018. Mais pour marquer à sa hauteur l’importance des femmes dans la nouvelle législature nous pensons qu’un geste s’impose : qu’il nomme une femme à la présidence de l’Assemblée nationale. La première — et la seule à ce jour —, Louise Harel, occupa cette fonction il y a vingt ans ! Le signal serait alors donné d’une volonté de partage du pouvoir entre hommes et femmes, tant pour la gouverne des affaires de l’État que pour l’élaboration des lois qui encadrent notre vie collective.

Il faut toutefois regarder en face une réalité troublante qui motive notre seconde requête. Soit, les femmes accèdent de plus en plus nombreuses aux banquettes du Parlement, mais elles les quittent plus rapidement que leurs collègues masculins. Un article de Jocelyne Richer, paru dans Le Devoir et dans Le Soleil du 23 août dernier, révélait que parmi les 34 élus qui ne se représentaient pas aux élections à venir, près des deux tiers étaient des femmes, alors qu’elles n’occupaient que 44 % des sièges au moment de la dissolution de la Chambre. À quoi bon attirer des femmes en politique si elles n’y demeurent pas ?

Nous croyons qu’il faut documenter les raisons motivant d’aussi nombreux départs, souvent après un seul mandat, pour apporter les correctifs qui s’imposent, par exemple en encadrant mieux la cyberintimidation et en déployant des mesures facilitant la conciliation famille-travail. Par ailleurs, nous estimons qu’il est urgent d’offrir un programme de mentorat aux nouvelles élues, afin de les soutenir dans leurs parcours.

Être une femme en politique est un phénomène récent. Si nous voulons qu’il soit durable, assurons-nous que l’image du Parlement reflète ce progrès et que les élues s’y sentent suffisamment à leur place pour y rester.