La réforme du scrutin, une lutte qui devra se finir devant les tribunaux

Le 3 octobre 2022, le peuple du Québec a élu les 125 membres de l’Assemblée nationale qui composeront la 43e législature du Québec. Parmi ses membres, 90 représenteront la Coalition avenir Québec (CAQ). L’appui de 40,98 % des électeurs et électrices aura conduit à l’élection de 72 % de députés et députées de la CAQ, alors qu’un soutien à l’ensemble des autres partis politiques de 59,02 % s’est traduit par l’élection d’à peine 30 membres et 28 % de la députation.

Une telle distorsion résulte du mode de scrutin uninominal à un tour dont les conséquences ont été illustrées de façon plus évidente que dans tous les scrutins de l’histoire du Québec. Dans l’Engagement sur la réforme du mode du scrutin du 9 mai 2018 signé par François Legault et les chefs du Parti Québécois, de Québec solidaire et du Parti vert du Québec, il avait été convenu « d’abandonner le scrutin uninominal à un tour à cause des accrocs démocratiques qu’il génère quant à la représentation citoyenne équitable ». Il était entendu qu’il serait remplacé par un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire avec listes régionales.

Après avoir déposé le projet de Loi établissant un nouveau mode de scrutin (Projet de loi no 39) et fait un premier accroc à son engagement en prévoyant que le nouveau mode de scrutin n’entrerait en vigueur qu’à la suite d’un référendum tenu en même temps que l’élection générale du 3 octobre 2022, le premier ministre Legault renonçait à faire adopter le Projet de loi no 39. Il refusait de mettre en oeuvre une réforme de scrutin qui se serait caractérisée par l’élection d’une assemblée comportant toujours 125 membres, 80 étant élus et élues dans des circonscriptions et 45 sur la base de régions.

L’application de cette réforme aurait corrigé de façon significative les distorsions du scrutin du 3 octobre. La CAQ aurait fait élire, avec les 40,98 % de voix, non plus 90 membres, mais 75, soit 60 % de la députation. Les oppositions auraient pu compter sur 50 membres, soit 40 % de la députation, pour les 57,32 % des voix qui leur avaient été accordées. Le nombre de membres des trois groupes d’opposition aurait augmenté et aurait reflété davantage le pourcentage des voix obtenues. Québec solidaire aurait passé de 11 à 14 membres, le Parti québécois de 3 à 10 et le Parti conservateur de 0 à 10. La représentation du PLQ aurait diminué de 21 à 16, ce qui aurait mieux reflété le fait que ce parti avait obtenu moins de voix que les autres partis d’opposition.

En raison de la représentation régionale, les partis auraient fait élire des membres dans toutes les régions du Québec, et la CAQ, le parti gouvernemental, aurait eu une représentation accrue à Montréal. Critiqué très souvent pour l’instabilité dont il pourrait être à l’origine, le nouveau mode de scrutin n’aurait d’ailleurs pas empêché la CAQ de disposer d’une majorité parlementaire.

Les distorsions auraient d’ailleurs été davantage corrigées si les modifications proposées par le Mouvement démocratie nouvelle (MDN) avaient été incorporées dans le Projet de loi no 39. Visant à établir une méthode de calcul plus respectueuse de l’effet compensatoire recherché pour les sièges de région, l’application du projet MDN aurait réduit les distorsions entre le pourcentage de voix obtenues et le nombre de sièges attribués. Ainsi, la CAQ aurait obtenu 67 sièges (53,6 %), QS 16 (12, 8 %), le PQ, le PLQ et le PCQ chacun 14 (11,2 %). Un tel résultat aurait ainsi eu comme conséquence que le parti ayant obtenu le pourcentage le plus élevé de voix, en l’occurrence QS, aurait formé l’opposition officielle.

Un appui populaire indéniable

Après avoir affirmé pendant la campagne électorale que la réforme du mode de scrutin n’était « pas une priorité pour les Québécois », le premier ministre Legault devrait prendre acte du fait que les Québécois et Québécoises ont donné un appui populaire plus élevé aux partis favorisant la réforme du mode de scrutin (43,70 % en ajoutant les voix accordées au Parti vert du Québec contre 40,98 % pour la CAQ). Il devrait aussi avoir à l’esprit le sondage Léger postélectoral, dont les résultats révèlent que 53 % de la population souhaite une réforme du mode de scrutin.

Si tel ne devait pas être le cas, une autre voie s’imposera, soit celle du recours aux juges et d’une lutte qu’il faudra finir… devant les tribunaux. Une telle avenue pourrait s’avérer fructueuse à la lumière du jugement rendu en 2003 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Figueroa c. Canada (Procureur général). S’appuyant sur l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés garantissant le droit de vote, ce tribunal affirmait par la voix de ses trois juges du Québec ce qui suit :

L’article 3 impose plutôt à l’État l’obligation positive d’instaurer un système électoral qui, à son tour, assure l’existence d’un gouvernement démocratique correspondant aux choix des électeurs canadiens. L’appréciation de ce système au regard des idéaux constitutionnels de représentation effective et de participation utile au processus démocratique exige qu’on se demande dans quelle mesure il sert adéquatement la société canadienne dans son ensemble et les groupes qui forment notre tissu social. Pour évaluer le caractère équitable du système, on doit alors comparer la situation du citoyen concerné à celle des autres. Les droits garantis par l’article 3 conservent certes un caractère individuel effectif, mais leur portée est fonction de leur contexte social et relationnel.

Me fondant sur l’article 22 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec dont le contenu est similaire à celui de l’article 3 de la Charte canadienne, j’entends, en ma qualité de citoyen et d’électeur et si les choses ne bougent pas rapidement, entreprendre un recours judiciaire. Et j’inviterai les citoyens et citoyennes, la société civile et les partis politiques à se joindre à une telle initiative. Une initiative qui visera d’ailleurs à honorer, en cette année du 100e anniversaire de sa naissance, la mémoire de René Lévesque qui voulait véritablement réformer le mode de scrutin et faire du Québec un État éminemment plus démocratique.