Il y a 35 ans, Thomas Sankara, le Che Guevara africain, était assassiné

Maïka Sondarjee est professeure adjointe à l’École de développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa. Elle a dirigé l’ouvrage collectif Approches féministes en relations internationales (PUM, 2022). Elle est aussi l’autrice du livre Perdre le Sud (Écosociété, 2020).

Le révolutionnaire panafricaniste devenu chef d’État du Burkina Faso, Thomas Sankara, a été assassiné il y a 35 ans, le 15 octobre 1987. Cette année, les tribunaux ont fait la lumière sur les circonstances de sa mort et ont condamné l’ancien président burkinabé Blaise Compaoré à l’emprisonnement à vie.

Il s’agit du « plus long combat juridique dans le cas du meurtre d’un chef d’État en Afrique, voire d’ailleurs dans le monde », selon le politologue africaniste Aziz Salmone Fall en entrevue avec le média Presse-toi à gauche ! La campagne internationale Justice pour Sankara organise des événements à Montréal ce 15 octobre afin de commémorer son assassinat.

La révolution et le coup d’État de 1983 portent Sankara au pouvoir au Burkina Faso alors qu’il est au début de la trentaine. Il devient rapidement un symbole de la résistance contre l’impérialisme en Afrique de l’Ouest et un peu partout dans le monde. Quatre ans plus tard, en 1987, d’anciens camarades d’armes organisent son assassinat et celui d’une douzaine de membres de son gouvernement. Son ancien allié révolutionnaire Blaise Compaoré, soupçonné d’avoir orchestré le meurtre, prend alors la présidence. Il la conservera jusqu’en 2014, moment où il sera lui-même mis à la porte par des mobilisations populaires. Il sera resté 27 ans au pouvoir, l’un des plus longs règnes pour un chef d’État non monarchique.

Près de 10 ans après le meurtre déguisé en mort naturelle, la mobilisation pour faire justice à Sankara s’intensifie. Puis, entre 2015 et 2020, grâce à une campagne de mobilisation au Burkina soutenue par un mouvement international, les recours judiciaires permettent d’entamer un procès le 11 octobre 2021.

Le 6 avril 2022, après six mois d’audiences, le tribunal militaire libère trois accusés, mais condamne onze des accusés impliqués dans la mort de Sankara à des peines entre trois ans de prison et la vie en prison. L’ancien président Compaoré reçoit la prison à vie pour « complicité d’assassinat », tout comme deux membres de sa garde rapprochée, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando.

Selon Fall, ce jugement est une première dans l’histoire juridique du continent africain. Il espère que cette victoire mènera à une jurisprudence applicable pour d’autres dossiers d’assassinats dans des pays africains, afin de contrer une impunité dont profitent selon lui plusieurs anciens dirigeants.

Malheureusement, lorsque la sentence tombe, Compaoré, maintenant âgé de plus de 71 ans, n’est pas au pays pour s’y soumettre. Forcé de fuir le pays en 2014 à cause de révoltes violentes, il s’est réfugié en Côte d’Ivoire, pays qui lui a accordé la citoyenneté. Avec son départ, le nouveau gouvernement a pu exhumer le corps de Sankara enterré près de la capitale, Ouagadougou, en 2015. L’autopsie tant attendue a révélé plus d’une douzaine de blessures par balles, contredisant la thèse de la mort naturelle.

Le 7 juillet 2022, environ trois mois après la sentence, Compaoré est revenu au Burkina, mais sans jamais être arrêté. Plus tard en juillet, il a demandé pardon dans la presse pour son rôle dans la mort de Sankara. Il est toujours en liberté malgré un mandat d’arrêt international.

Un héros du panafricanisme

Des compagnies, dont la quête de profit les ferait se retourner dans leur tombe, ont récupéré le visage du Cubain Ernesto Che Guevara pour des t-shirts et le keffieh à carreaux du Palestinien Yasser Arafat. Toutefois, les garde-robes des jeunes activistes à travers le monde montrent un peu moins le visage déterminé de Sankara, avec son béret rouge et sa moustache bien taillée. Sankara est une figure révolutionnaire mal connue et insuffisamment célébrée en dehors du continent africain.

Il s’agit pourtant d’un personnage majeur des mouvements anticoloniaux et panafricanistes, qui promeuvent un continent unifié, indépendant et solidaire. Un peu partout dans le monde, Sankara est reconnu comme un pionnier de la solidarité entre les différentes luttes de libération. Socialiste révolutionnaire assassiné à 37 ans, il est qualifié par beaucoup de « Che Guevara africain ».

Un de ses legs majeurs fut le changement du nom colonial français de la République de Haute-Volta pour le Burkina Faso, ou « pays des personnes intègres ». Au grand dam de plusieurs pays occidentaux et d’organisations internationales, Sankara a adopté dans sa courte présidence une série de politiques socialistes, notamment des nationalisations d’entreprises privées et la construction extensive de logements sociaux. Il fut aussi l’un des premiers dirigeants à parler ouvertement de l’épidémie du VIH sida et à bannir au moins partiellement la mutilation génitale, la polygamie et les mariages forcés.

Sankara a d’ailleurs écrit un ouvrage complet sur le lien entre l’émancipation nationale et celle des femmes. Dans son livre L’émancipation des femmes et la lutte de libération de l’Afrique, il argumente qu’une réelle révolution sociale nécessite la libération des femmes de leur marginalisation économique et politique. Il pensait que les révolutionnaires de tous les pays devaient bâtir un projet social égalitaire, seule voie de sortie contre l’impérialisme.

Son style de vie était aussi reconnaissable, allant au travail à vélo et refusant certains des avantages matériels associés à la présidence. Lors de son règne, il a notamment vendu le parc de voitures Mercedes possédé par le gouvernement burkinabé. En ce sens, il ressemble à des dirigeants comme l’ancien président de l’Uruguay, José Alberto « Pepe » Mujica Cordano.

Son charisme et son éloquence dans ses apparitions internationales demeurent inégalés. Son discours à l’ONU du 4 octobre 1984 reste gravé dans les mémoires, alors qu’il appelait à une refonte complète du système international : « Il faut proclamer qu’il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans […] ont essayé de nous vendre vingt années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là.̀Pas de développement en dehors de cette rupture. »