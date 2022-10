André Brassard, cet allumeur de conscience

Il y a vingt ans, en octobre 2002, à l’invitation de Gilles Renaud, alors directeur de la section française de l’École nationale de théâtre, j’ai pu faire un court éloge d’André Brassard alors qu’il recevait ce jour-là le Prix Gascon-Thomas. J’étais alors bien nerveux de lire mon texte devant lui, anxieux d’être à la hauteur de l’homme et du créateur. J’avais alors recommencé plusieurs fois l’écriture de ce texte, sans vraiment réussir à ce que les mots soient à la hauteur de la grandeur de son intelligence, de sa sensibilité et de l’impact inégalé qu’il a eu sur plusieurs générations de créateurs et créatrices.

Et voilà qu’aujourd’hui, alors qu’il nous quitte, je retourne à ce texte, tentant de le corriger, refusant d’utiliser l’imparfait, préférant garder le présent, mais sachant qu’encore une fois les mots ne lui rendront pas suffisamment justice, ni le ressusciteront.

Il est bien difficile de résumer le parcours du créateur et l’importance de sa présence dans l’évolution du théâtre d’ici. Au moment où Brassard apparaît sur la scène théâtrale, le métier de metteur en scène n’a pas encore, je crois, acquis toutes les lettres de noblesse qu’il lui permettra d’acquérir. Une nouvelle génération de metteurs en scène ose alors commencer à s’approprier des oeuvres du répertoire avec intelligence et panache, mais rapidement Brassard sent l’importance qu’une parole d’ici occupe le haut de notre pavé.

Dès lors et depuis ce temps, l’accouchement de plusieurs créations passe entre les mains du docteur Brassard. Associé et fidèle aux créations de l’unique Michel Tremblay, il porte aussi à la scène plusieurs paroles nouvelles et ce, pendant près de trente ans, tout en continuant à relire avec doigté certaines des plus grandes oeuvres théâtrales, de Racine à Shakespeare, de Beckett à Genet, et j’en passe.

Avec un souci constant du pourquoi on dit les mots et du pourquoi on fait les choses, délaissant la suprématie habituelle du comment l’on dit et l’on fait ; il invite, permet et d’une certaine manière, oblige subtilement chaque comédienne et comédien, chaque concepteur et conceptrice à devenir responsable du sens à créer. Il réussit ainsi à responsabiliser chaque créateur et créatrice qui oeuvre à ses côtés. Il enflamme les troupes avec qui il crée.

Grâce à toutes ses réalisations théâtrales et cinématographiques, pour moi comme pour beaucoup d’autres, Brassard a eu et a toujours une influence considérable sur les raisons profondes qui nous guident dans nos recherches, nos travaux et nos désirs.

Au-delà de la brillance illusoire de notre métier, Brassard nous rappelle constamment avec force et justesse l’importance du discours à tenir, le privilège que nous avons d’avoir une tribune pour pouvoir nommer ce qui nous effraie, nous inquiète et nous ravit, il nous rappelle le pouvoir des mots et la grandeur qu’est l’offrande de nos âmes sur une scène de théâtre.

Alors que les véritables sujets sont souvent occultés par le qui, le quand, le où et le comment, il nous invite à chercher encore et toujours le quoi et le pourquoi. Il ranime en tous ceux qui le côtoient le désir de voir dans le noir s’allumer une lumière, voir dans cette lueur un corps y pénétrer et une voix, une parole, un sens, une communion y naître.

Brassard, tu es et resteras un allumeur de conscience, un révélateur de blessures et de trésors, un avaleur de beauté. Rares sont ceux ou celles qui ici ou ailleurs peuvent se targuer de posséder l’aura, l’intelligence et l’importance accordées au titre de maître, mais en plus de posséder ces qualités, tu nous auras appris la grande richesse des multiples questions et le doute nécessaire devant toute réponse.

Beaucoup de gens de théâtre, dont moi-même, nous surprenons souvent à te citer, à faire de tes paroles senties les nôtres, te volant tes métaphores et tes comparaisons pour exprimer le sentiment, le conflit, l’enjeu dramatique. Quand nous t’empruntons ces images, nous ne t’imitons pas, nous tentons de te prolonger comme pour tenter d’être à la hauteur d’un héritage qu’un géant nous laisse, comme pour se remémorer l’inénarrable privilège d’avoir découvert à tes côtés la grandeur, la passion, le trouble, le doute, la ferveur, l’illumination, le crash ou l’état de grâce, la faille ou le kick, la peur ou la joie, le pouvoir et la responsabilité humaine de créer de l’art et de faire du théâtre.

À tous ceux et celles qui auront eu le privilège et la joie de s’asseoir autour de la même table que lui, j’ai envie de les inviter à se remémorer avec délectation les paroles de cet insatiable chercheur, de profiter au maximum de la charge émotive qui le mouvait et le faisait vivre, et vous n’aurez alors pas d’autre choix que de, malgré vous, continuer ce long appel qui le motivait : faire de chacun de nous un meilleur nous-mêmes demain.

Merci, André.

Merci aussi à Alice, Geneviève et Violette de t’avoir protégé comme Rose, Violette et Mauve protègent Marcel.