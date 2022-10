À ceux qui se font les complices de la culture du viol

Quand on parle des acteurs de la culture du viol, on ne peut pas passer à côté des grandes institutions qui sont a priori censées protéger la population, comme la justice ! Of course ! À coups de « présomption d’innocence », de « hors de tout doute raisonnable » ou encore de « fardeau de la preuve », en passant par une « croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué », ces institutions ont trop souvent recours à des termes magiques au nom de la vérité juridique pour justifier et banaliser les violences sexuelles commises au sein de notre société. Verdict ? Ces institutions se font ainsi les complices de la perpétuation de la culture du viol.

Surprise ! C’est aussi le cas d’humains comme vous et moi, avec un continuum d’habiletés sociales semblable, mais qui, par lâcheté, par ignorance ou, pire encore, sous le couvert rassurant d’une expertise universitaire, vont exercer une autorité, celle du savoir, pour conclure froidement, face aux confidences de leurs amies victimes/survivantes, que ce qu’elles ont vécu n’était tout simplement pas une agression à caractère sexuel. Certaines personnes vont même parfois décréter cela en plaidant une approche féministe. Souvent, ce sont ces mêmes personnes qui décident de soutenir des agresseurs lorsqu’il s’agit d’un ami ou d’une fréquentation passée. Verdict ? Double coup de couteau, double peine !

Je me permets un aparté pour préciser que j’utilise volontairement le masculin lorsque je parle des agresseurs puisqu’ils sont en majorité. Toutefois, je ne nie pas que des femmes font la même chose. Ce terme décrit des êtres humains comme les autres, qui se distinguent par le fait qu’ils ont commis des agressions à caractère sexuel.

Plutôt que de soutenir la victime/survivante, ces personnes vont se permettre d’en évaluer la crédibilité comme le feraient les interprètes d’un tribunal. C’est tristement ordinaire. Et comme si le traumatisme lui-même ne suffisait pas, certaines iront même jusqu’à proposer des ateliers de communication non violente. Sous ce masque faussement bienveillant, réfugiées dans leur tour d’ivoire du savoir, ces personnes se croient invincibles et inspirées. Quelle incohérence, quelle ironie ! Verdict ? Elles aussi, oui, perpétuent la culture du viol.

Idem pour les personnes qui décident de ne rien dire aux protecteurs et protectrices des agresseurs, au détriment du récit des victimes/survivantes.  Verdict ? Leur silence, aussi, nourrit la culture du viol.

Le pouvoir de l’impunité

Et les familles dans tout ça ? Il y a celles qui cautionnent les actes de leurs membres en ne réagissant pas malgré la souffrance générée, que ce soit par leur silence ou par leur déni. Il y a celles qui décident de ne pas croire aux récits de leurs propres enfants. Puis, il y a celles qui éduquent et encouragent les jeunes à adopter (et à performer) un genre cloisonné, restrictif et binaire, nourrissant par là les prémices de rapports inégaux, malsains et inéquitables entre les êtres humains. Et il y a les familles qui décident de déresponsabiliser les agresseurs en minimisant leurs attitudes, préférant parler des gestes « un peu insistants » ou jugés « consentants » de la part de la victime/survivante. Qu’elle ait 8, 12, 32, 45, 60 ou 80 ans, à leurs yeux, ça sera toujours elle, la coupable. Verdict ? Certaines familles, aussi, se font les complices de la culture du viol.

Toutes ces voix autorisent, en quelque sorte, les agresseurs à jouir en toute impunité de leur pouvoir et les encouragent même à élargir leur éventail de pratiques d’agressions sexuelles. Pourquoi les agresseurs changeraient-ils d’attitude ? Comment peuvent-ils se sentir même concernés par leurs comportements ou souhaiter opérer un changement significatif si personne ne les remet jamais en question ? Leurs actes sont perpétuellement et constamment validés par les acteurs de la culture du viol qui les entourent ! Ces soutiens — qu’ils soient visibles ou invisibles, issus de biais reconnus ou non, motivés par des dénis et des justifications pour faire perdurer cette croyance peut-être sincère, mais erronée quant au bien-fondé de leurs agissements — n’en sont pas moins dévastateurs.

Ces êtres humains n’ont peut-être pas commis d’agression en tant que telle, et ils souhaitent probablement s’en dégager, mais ce faisant, ils portent la responsabilité de refuser de voir et de dire. Ce faisant, ils peuvent causer un tort immense, voire très certainement aggraver le désarroi des victimes/survivantes. Et de ce fait, il faut le dire : ils adoubent la violence des agresseurs tout en acceptant la détresse des victimes/survivantes.

Car oui, le manque de bienveillance et de soutien empathique n’est pas sans répercussions désastreuses pour les victimes/survivantes. Qu’on s’identifie ou non à l’identité de victime/survivante ou à celle d’agresseur, la violence et la douleur qui en découlent sont intolérables et inacceptables. Valider les agresseurs plutôt que les victimes, c’est fondamentalement problématique sur le plan éthique.

Cultiver un savoir-être

Or, on ne peut pas se départir de l’éthique, c’est la clé du savoir-être dans notre société. Bien sûr, tout n’est pas clivé entre le noir ou le blanc. Il y a des nuances. Nous sommes des êtres profondément complexes et diversifiés. Nous commettons des erreurs. Nos actions ont des conséquences. Nous pouvons éprouver une variété d’émotions même lorsque nous sommes la ou le protagoniste qui a causé la souffrance d’autrui. Nous sommes des êtres humains, après tout. Mais nous ne possédons pas pour autant de pulsions animales qui dictent nos actes. Notre socialisation n’excuse pas la violence. Nous ne pouvons pas agir en toute impunité.

Collectivement, nous ne souhaitons certainement pas un monde empreint de violences sexuelles. Le pas suivant, c’est de couper court à la promotion de la culture du viol. Et si nous pouvions prendre plus soin des uns et des autres ? S’assurer du bien-être d’autrui ? Être moins individualistes ? Nous connecter à l’expérience des autres ? Être un peu plus candides ? Adopter une approche fermement bienveillante dans nos actions ? Réaliser une introspection au lieu de trouver indéfiniment des justifications et des excuses ? Cultiver un savoir-être, des valeurs et une véritable éthique ? Déconstruire nos propres biais et reconnaître la souffrance que de tels biais peuvent générer ?

Mieux, peut-on enfin assumer nos actes ? Nous excuser ? Valider et reconnaître le vécu des autres même lorsque cela nous confronte à nos certitudes et nous rend inconfortables ? Je veux croire que oui, c’est possible.

Et si, ensemble, alliées et alliés, nous construisions un nouveau paradigme, tous complices, mais cette fois, pour déconstruire la culture du viol ? J’y crois, moi. Y croyez-vous aussi ?