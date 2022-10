Une formation sur le climat pour tous les élus

Pour le Québec comme pour le reste du monde, la crise climatique représente l’un des plus grands défis du XXIe siècle. Les conséquences des changements climatiques, ainsi que les solutions à mettre en place, touchent presque tous les secteurs de l’activité humaine. Ainsi, tous les élus de l’Assemblée nationale seront appelés à prendre des décisions en lien avec la crise climatique. C’est pourquoi nous pensons qu’il est primordial que ceux-ci soient bien informés sur ce sujet.

Les signataires de cette lettre, experts québécois du climat, de l’atténuation et de l’adaptation, proposent d’ajouter une formation sur le climat aux formations offertes aux élus à la suite des élections du 3 octobre dernier. Ils se proposent également pour préparer et donner cette formation. Cette initiative non partisane vise simplement à favoriser une meilleure prise de décision, fondée sur la science. Les personnes appelées à donner cette formation seront des scientifiques crédibles, experts dans leur domaine, qui ont déjà eu l’occasion de donner de telles formations et qui sont reconnus pour leur qualité de communicateurs.

La formation proposée traiterait d’abord des causes et conséquences des changements climatiques, avec un accent particulier sur le Québec. La deuxième partie de la formation aborderait les mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques qui s’offrent à la société québécoise. Conscients que les élus proviennent d’horizons très divers, des efforts très importants seront consentis afin de développer une formation qui puisse être accessible à tous.

Nous croyons fermement qu’une telle formation sur le climat aiderait nos élus à prendre des décisions éclairées en lien avec la crise climatique, et ce, au bénéfice de toute la population québécoise. Nous espérons grandement qu’ils répondront positivement à cette main tendue, qui leur permettra de prouver l’engagement sur cette question qu’ils ont défendu lors de la campagne électorale.



*Ont aussi signé cette lettre (en ordre alphabétique):

François Anctil, professeur à l’Université Laval, département de génie civil et de génie des eaux

Dominique Arseneault, professeur à l’UQAR, département de biologie, chimie et géographie

Olivier Asselin, spécialiste en simulations et analyses climatiques chez Ouranos

Marc-André Bourgault, professeur à l’Université Laval, département de géographie

Pascal Bourgault, spécialiste en sciences climatiques chez Ouranos

Carolina Dufour, professeure à McGill, department of Atmospheric and Oceanic Sciences, océanographe

Philippe Dunsky, président, Dunsky Énergie + Climat

Denis Gilbert, chercheur retraité de Pêches et Océans Canada, ex-membre de la délégation canadienne au GIEC

David Huard, spécialiste en scénarios et services climatiques chez Ouranos

Alejandro Di Luca, professeur à l’UQAM, département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, climatologue et contributeur au GIEC

Philippe Lucas-Picher, professeur à l’UQAM, département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, expert de la modélisation climatique

Alain Mailhot, professeur à l’Institut national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et Environnement

Damon Matthews, professeur à l’Université Concordia, Department of Geography, Planning and Environment, spécialiste du climat

Normand Mousseau, professeur au département de physique de l’Université de Montréal et directeur scientifique de l’Institut de l’énergie Trottier à Polytechnique Montréal

Dominique Paquin, spécialiste en simulations et analyses climatiques chez Ouranos

Francesco Pausata, professeur à l’UQAM, département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, expert de la dynamique du climat passé

Julie Mireille Thériault, professeure à l’UQAM, département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, Chaire de recherche en évènements météorologiques hivernaux extrêmes

Évelyne Thiffault, professeure agrégée au Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval

Bruno Tremblay, professeur à McGill, department of Atmospheric and Oceanic Sciences, spécialiste de l’Arctique

Anne de Vernal, professeure à l’UQAM, département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, experte du paléoclimat