Rêver de paix

Suspendue malgré moi aux lèvres des stratèges et des géopoliticiens, je suis obsédée par le mot trêve. Il est trop tard pour être contre la guerre puisqu’elle est là, rien à faire devant l’évidence de l’agression russe, il faut donner la parole aux missiles, la paix, c’était hier, retour aux choses sérieuses, disent en choeur les réalistes. Le 24 février 2022 aura signé le début de la désolation pour la population ukrainienne, mais aussi le retour des uns contre les autres, le retour du chant patriotique et des drapeaux, dans cette curieuse guerre par procuration. Notre nous se rangera donc derrière celui des Ukrainiens et, dans une unanimité qui, hier encore, ne nous ressemblait guère, nous ferons front contre les Russes. Retour de ce nous pourtant si louche et maintes fois invoqué (au Kosovo, en Irak, en Afghanistan) : nous les Occidentaux, nous les démocrates.

« Gloire à notre armée, gloire à l’Ukraine », déclare Volodymyr Zelensky au soir de l’invasion, et ces mots semblent sortir d’un autre âge. Pour la gloire des armées, pour le nationalisme guerrier, toute une génération d’Occidentaux a oscillé depuis 1945 entre respect et invective, entre indifférence et sarcasme. Dans toutes les langues, elle a traduit Le déserteur, de Boris Vian. Elle s’est nourrie au « Plus jamais ». Et elle y a cru. J’y ai cru et j’y crois. Et je suis, comme bien d’autres, depuis le premier jour de cette guerre, sous le choc des images de mort, de la rhétorique guerrière.

Je m’accroche aux paroles de ceux qui sont censés connaître le terrain, la géopolitique. Ils raisonnent sur la liste des catastrophes à venir : soit la guerre à outrance finit dans l’apocalypse nucléaire ; soit on entre dans une guerre à outrance, et la Russie et l’Ukraine en sortent exsangues, quel que soit le « vainqueur » ; soit on arrive à un cessez-le-feu suivi de pourparlers ponctués d’escarmouches, pendant plusieurs générations. Dans ces conditions où les catastrophes semblent inévitables, il ne devrait pas être très difficile d’opter pour la trêve.

Reste à savoir si on y arrivera et au bout de combien de morts dans les champs de blé transformés en champs de mines. Mais en attendant, est-ce trop que d’espérer préserver un minimum de « pensée complexe », de demander une trêve de simplification ? Peut-on, par exemple, sans passer très vite pour une cheerleader de Vladimir Poutine, demander si l’absolue nécessité d’établir des rapports solides avec la Russie n’a pas malencontreusement échappé aux gouvernements occidentaux après la fin de la guerre froide ? Peut-on suggérer qu’on arrête d’en rajouter et rappeler qu’il fut un temps où le démantèlement de l’OTAN ne passait pas pour une folie ?

Douter, espérer, prier

Peut-on encore émettre quelques doutes sur la poursuite de l’aide militaire massive des pays européens et des États-Unis à l’Ukraine, souligner que plus d’armes, cela veut dire plus de morts, sans être taxée d’idéaliste de salon peu consciente de la dure réalité des champs de bataille et se retrouver illico devant le peloton d’exécution du pragmatisme belliciste ? Peut-on constater avec effarement que les dépenses d’armement depuis dix ans sont à la hausse dans tous les pays de l’OTAN, se demander comment on en est arrivés là, alors qu’on était encore en temps de « paix », sans passer pour une illuminée pacifiste ?

Il faut dire que le pacifiste a rarement bonne réputation; il passe facilement pour un cave. Vouloir mettre fin à la violence, croire en la possibilité d’une paix, c’est pourtant tout simplement croire en la politique.

Trêve de slogans ineptes, il faut lire les classiques plus que jamais, fréquenter cette culture russe riche et multiforme et se souvenir qu’elle nourrit depuis des siècles l’Occident que Poutine honnit. Comment peut-on imaginer « effacer » au nom de la justice certaines voix parmi les plus puissantes du XXe siècle parce qu’elles sont russes ? Effacer Mikhaïl Boulgakov, effacer Vassili Grossman, tous deux grands pourfendeurs du totalitarisme ? Effacer les voix dissidentes d’aujourd’hui, celles que la dictature poutinienne cherche à faire taire ?

J’ajoute une trêve spéciale. Pour celles qui n’écopent pas seulement pendant les guerres, et pas seulement depuis qu’un égalitarisme obtus leur a donné l’idée saugrenue de revendiquer leur entrée dans la soldatesque. Les femmes, dans les trains de réfugiés, seules avec leurs gamins et leurs vieux, avec destination inconnue et camps en perspective ; elles, violées puis assassinées, à Boutcha et partout. Elles, guettées par les vendeurs de chair féminine, dans les lieux d’accueil pour réfugiés en Pologne, en Allemagne, en Autriche.

Ne sachant plus où trouver de trêve à la folie, je me tourne vers la prière. Que Dieu ne me pardonne pas le blasphème, je m’en ficherais. Que les hommes ne me pardonnent pas l’ironie, je m’en flatterais. Prions saint Volodymyr le Grand, pour que la Russie retrouve ses esprits, mais, surtout, prions saint Nicolas et saint Serge de Radonège, afin que ne suivent pas quelques décennies de troubles. Pour finir, n’oublions pas de demander à sainte Jeanne d’Arc de castrer (au sens de ne pas les faire sortir du castrum, bien sûr) tous les chefs de l’OTAN afin qu’ils cessent de jouer avec les généraux russes à qui a plus de couilles.

