De quel «repli sur soi» parle-t-on au Québec?

Depuis un certain temps, on entend dans l’espace public que la défense du Québec national relèverait du « repli sur soi ». Ainsi, si on a le malheur d’affirmer que les seuils d’immigration imposés par Ottawa dépassent nos capacités d’intégration, on nous réplique prestement qu’il faut être « ouvert ». Voudrait-on rappeler que les nations ne sont pas interchangeables, qu’elles sont pourvues d’une certaine personnalité collective travaillée sur le temps long, et qu’un nouvel arrivant doit faire un effort d’intégration culturelle, qu’on se voit assez rapidement assimilé à la droite dure. Les nationalistes québécois voudraient ainsi d’un Québec « replié sur lui-même », fermé au reste du monde. Mais qu’en est-il vraiment ?

Tout d’abord, rappelons un fait essentiel : personne d’un tant soit peu sérieux dans la classe politique et médiatique ne s’oppose à l’immigration en soi. Tout le monde comprend qu’il est nécessaire de venir en aide à des réfugiés et à des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, cherchent une vie meilleure en arrivant au Québec. Nous devons nous sentir privilégiés que ces personnes nous aient choisis, mais précisément, est-ce toujours le cas ? Beaucoup de nouveaux arrivants immigrent au Québec en croyant qu’ils sont au « Canada » et que le Québec n’est qu’une province parmi d’autres de la fédération, où il est normal de mener sa vie en anglais.

Ces immigrants, trop souvent, vont contribuer à notre anglicisation accélérée, comme l’ont démontré de nombreux experts sur cette question. Il ne s’agit pas tellement de « montrer du doigt les immigrants » comme aiment à le répéter des politiciens démagogues, mais de regarder une réalité nuisible dans la politique migratoire contrôlée par le régime canadien.

Il y a des conséquences bien réelles à cette arrivée massive d’immigrants non conscients qu’ils viennent habiter une société distincte comme le Québec. La première, c’est que le Québec national recule d’année en année dans la grande région de Montréal, si bien que la métropole devient de plus en plus étrangère à la majorité historique francophone. La deuxième, c’est que beaucoup d’immigrants ne goûteront pas au bonheur de l’intégration réussie. Ils n’apprendront pas à dire « nous » avec les Québécois, et s’agrègent plutôt à une certaine idée multiculturelle qu’ils se font de « l’Amérique », où les choses se passent en anglais.

La politique d’immigration massive imposée par Ottawa ne sert donc ni la majorité historique francophone ni les nouveaux arrivants eux-mêmes, qui se replient dans leur communauté particulière et dans des réseaux anglicisés complètement déphasés de la culture québécoise.

Outre cela, une partie non négligeable de la jeune génération décide délibérément de s’assimiler à l’anglais, notamment en choisissant d’étudier au cégep anglais puis en continuant son parcours dans une université anglaise, pour ensuite travailler en anglais en sol québécois.

Le dernier vox pop de Guy Nantel fut, quoi qu’on en dise, très révélateur en ce sens. De jeunes élèves du collège Dawson, nés de la majorité historique francophone, ne savent plus grand-chose de leur propre histoire ni de leur propre culture, en plus de perdre des mots français de leur vocabulaire. Ces gens-là nous expliquent bien souvent qu’ils ont choisi de se tourner vers l’anglais afin d’être « ouverts sur le monde » et d’éviter l’affreux repli sur soi. Mais qui, du Québécois enraciné ou du colonisé enthousiaste à l’idée de son assimilation, est réellement replié sur lui-même ?

Maintenir vivante la diversité des nations

Le jeune anglicisé refuse la culture québécoise. Il ne souhaite pas apprendre son histoire, sa langue ni sa culture, et sa mère patrie de référence n’est plus la France, mais l’empire décadent au sud de la frontière. De quelle façon peut-on dire que cette personne est « ouverte sur le monde » ? Déjà, elle ne vit pas la culture, elle la « consomme », comme elle aime si souvent le dire, ce qui en dit long sur son expérience du monde au quotidien. Sa « consommation culturelle », donc, est essentiellement rivée sur des « produits culturels » anglo-américains mondialisés qui contribuent à l’uniformisation du monde.

L’anglicisé refuse de prendre connaissance du trésor culturel qui se trouve sous ses pieds, et qui lui permettrait de nommer, de penser et d’imaginer le monde d’une façon originale et enracinée dans les siècles ainsi que dans une certaine idée de la continuité historique avec les ancêtres. En s’appropriant sa propre particularité culturelle, il pourrait ainsi cultiver un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de toutes les nations de ce monde qui luttent pour leur survie culturelle face à l’uniformisation du monde.

Un Québécois enraciné comprend un Catalan, un Écossais, un Ukrainien qui doit faire face à la possibilité de l’effacement collectif par des forces qui le dépassent. C’est par le particulier qu’on accède à l’universel. Vouloir accéder « directement » à l’universel par le biais d’une culture impériale qui prétend incarner l’universalité est un leurre. Ce comportement s’apparente bien plutôt à un réel repli sur soi : repli sur une culture facilement « consommable », hyperindividualiste et fermée à la diversité des cultures. La véritable ouverture sur le monde passe toujours d’abord par une ouverture sur la nation qu’on habite et qui nous habite.

Voilà pourquoi les nationalistes québécois sont ouverts sur le monde : en se battant pour la survie, puis l’émancipation éventuelle de leur culture nationale, ils contribuent à maintenir vivante la diversité des nations. Dans une certaine idée de convergence culturelle, ils invitent également les gens de partout à s’intégrer à cette culture et à apprendre à dire « nous » avec elle. Quant au colonisé en voie d’assimilation, sa « tolérance » vis-à-vis de l’altérité est bien souvent une indifférence individualiste, qui réduit l’existence à un enfermement de chacun dans sa bulle. N’est-ce pas là une forme de repli sur soi ?