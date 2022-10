La liberté, nouvel apanage de la droite

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

On se souvient des contestations de Mai 68, en France : la révolte étudiante, le rejet du capitalisme et de sa morale bourgeoise, la contestation de toute forme d’autorité et la remise en cause des institutions ayant abouti, moins d’un an plus tard, à la démission du général de Gaulle. Pourquoi évoquer Mai 68 aujourd’hui ? C’est que ce mouvement étudiant devenu populaire a d’abord été canalisé par une idéologie de gauche, humaniste, parfois anarchiste, avec pour leitmotiv la liberté. Les partis de droite, traditionnellement partis de l’ordre, étaient quant à eux perçus comme autoritaires, moralisateurs, brimant les libertés et imposant leur diktat.

On se souviendra d’ailleurs que les forces de l’ordre chargées de réprimer les manifestations en France, les fameuses compagnies républicaines de sécurité (CRS), se faisaient traiter de nazis : « CRS, SS ! » scandaient d’une même voix les manifestants de la gauche unie. Or, de nos jours, force est de constater que le concept de liberté revendiqué par nombre d’électeurs n’est plus défendu par la gauche traditionnelle, encore moins par les libéraux.

La litanie du politiquement correct, de la rectitude politique et sociale imposée par le centre gauche au pouvoir est reprise en écho par les formations politiques de gauche. Et la critique de l’omniprésence de l’État dans la sphère privée est désormais menée par des mouvements de droite. Il y a certes toujours eu des « conservateurs fiscaux » et des libertariens prônant moins d’interventions de l’État et plus de liberté individuelle. Mais leurs détracteurs leur accolaient, non sans succès, l’étiquette de pragmatistes sans compassion faisant passer au second plan l’intérêt collectif au nom des intérêts privés.

Dans le nouveau discours qui a émergé à droite ces dernières années, il semble que ce soit devenu le contraire. Devant la flambée des prix, la liberté est maintenant également associée à la liberté économique dans le discours conservateur. Cela nous amène un sujet d’actualité récente, soit les manifestations à Ottawa, tantôt appelées « l’insurrection des camionneurs », « le blocus de l’économie canadienne » ou « le convoi de la liberté », selon qu’on se situe à gauche ou à droite du spectre idéologique.

Une certaine droite

Ce qui est paradoxal, c’est que ces manifestations, à une autre époque, auraient sans doute été perçues comme une sorte de Mai 68 canadien, associé et mobilisé par la gauche. Il en a été de même avec le mouvement des Gilets jaunes en France, en 2018, qui affichait plusieurs similitudes avec l’esprit de Mai 68. Il est utile ici de rappeler que le terme « libertaire », largement repris par la droite aujourd’hui, est un néologisme créé par Joseph Déjacque, écrivain anarchocommuniste de la fin du XIXe siècle.

De nos jours, l’esprit contestataire et libertaire est devenu l’apanage de la droite. Certains diront d’une certaine droite, ou plutôt d’orphelins politiques qui ne se reconnaissent plus dans le discours ambiant et qui se sentent laissés-pour-compte, exclus. Il y a un autre sujet d’actualité qui, il n’y a pas si longtemps, aurait pu émaner de la gauche : le débat sur la liberté d’expression dans les universités.

Il peut paraître paradoxal que la liberté de parole est devenue un cri de ralliement pour la droite alors que les partis de gauche imposent le politiquement correct, un vocabulaire prescrit et des limites à une liberté universitaire désormais balisée. Cela illustre à quel point il y a du changement dans l’air quant à l’idéologie politique aujourd’hui la mieux placée pour défendre la liberté.

Que peut-on dire ou ne plus dire ? Ce malaise, né de conventions sociales en constante évolution, aurait pu, dans un passé pas si lointain, être canalisé par la gauche. Il est désormais imposé par cette dernière. Les restrictions sanitaires à géométrie variable sont certainement l’une des causes de l’amplification d’une revendication de libertés, mais il y a des racines plus profondes. On ne peut tout simplement plus les ignorer ou les taxer de populisme.

Des libertés avec la liberté

Faire un raccourci entre fin des mesures sanitaires et fin des revendications libertaires n’est pas si simple. On doit toutefois également se préoccuper d’une instrumentalisation de la liberté par les extrêmes du spectre politique. Dans son essai Faux rebelles. Les dérives du politiquement incorrect (Poètes de brousse, 2022), Philippe Bernier Arcand s’inquiète que, parallèlement à la montée du politiquement correct, on assiste aussi, au nom de la liberté d’expression, à une prolifération d’opinions racistes, sexistes ou complotistes dans le débat public.

Cette impression que la gauche a délaissé la liberté devrait inquiéter tous les démocrates. La politique a horreur du vide, si bien que le concept est de plus en plus récupéré par les extrêmes, qui ne se gênent pas pour prendre des libertés avec la liberté. Longtemps, diaboliser la droite et défendre la liberté et la noblesse de coeur ont été vus comme l’apanage de la gauche.

On connaît le dicton qui dit que si l’on est jeune et qu’on n’est pas de gauche, on n’a pas de coeur et que si, parvenu à la maturité, on n’est pas de droite, on n’a pas de tête. Le concept de liberté a fait éclater ce vieux clivage gauche-droite. Un vent nouveau souffle à droite et tout est en train de changer. Le résultat des élections au Québec, avec la montée du parti d’Éric Duhaime, pourrait en être un premier indicateur intéressant, surtout sur le vote des 18-35 ans, qui, par le passé, était acquis à gauche. Un indicateur important, et peut-être précurseur, pour juger du futur de Justin Trudeau.