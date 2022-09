Une cause plus grande que nous

Depuis plus de trois ans, la Coalition des psychologues du réseau public québécois (CPRPQ) milite afin que la population ait un meilleur accès aux services des psychologues dans le réseau de la santé et de l’éducation. Des services uniques, gratuits et intégrés aux milieux. Des services qui ont le potentiel d’épargner beaucoup de souffrances au Québec, tout comme de l’argent.

Malgré les nombreuses actions de la CPRPQ, dont plus de 185 sorties médiatiques, plusieurs échanges avec le cabinet du ministre Lionel Carmant, la rédaction de sept mémoires, la présentation d’un plan d’investissement qui ferait économiser plus de 228 millions annuellement au Québec, un rassemblement de plus de 300 personnes au centre-ville de Montréal et une pétition signée par plus de 7000 Québécois, force est de constater que la situation est loin de s’être améliorée.

Au contraire, en juin 2022, le ministre Carmant fermait la porte à la solution trouvée par les psychologues sur le terrain, soit la formation d’un syndicat de psychologues pour attirer et retenir les psychologues dans le réseau public. Ce dernier est pourtant bien au fait qu’il manquera plus de 40 % des psychologues d’ici deux ans dans le réseau de la santé et que les besoins des Québécois en santé mentale ont grandement augmenté.

Le ministre Carmant semble plutôt miser sur des guides d’auto-soins que l’on trouve sur Internet ou sur l’embauche d’autres employés, dont certains ont une formation très limitée en santé mentale. Ces initiatives ne répondent malheureusement pas à l’ensemble des besoins de la population, qui sont de plus en plus complexes.

Devant ce manque de reconnaissance, nous nous retrouvons à la croisée des chemins. Soit nous croulons sous les demandes, les exigences de performance et de formation d’étudiants, et risquons de devoir suivre nos collègues qui sont de plus en plus nombreux à quitter le réseau pour pratiquer en cabinet privé, soit nous mettons l’énergie qu’il nous reste à continuer de travailler dans le réseau public et d’offrir des services absolument nécessaires à la population.

Nous avons choisi la deuxième option, puisque l’accès aux services psychologiques pour les gens qui en ont le plus besoin nous tient trop à coeur.

Toutefois, pour y arriver, la majorité des psychologues de la province se verront dans l’incapacité d’offrir des stages à partir de septembre 2023 si la situation ne change pas. En effet, la plupart des psychologues vivent une surcharge de travail et doivent trouver des moyens afin d’être en mesure de continuer à offrir des services de qualité à la population. Par ailleurs, certaines psychologues n’arrivent plus à faire des évaluations des troubles mentaux ou de psychothérapie en raison d’exigences de leur milieu et, donc, ne peuvent plus enseigner ces compétences importantes.

Les étudiantes au doctorat en psychologie doivent effectuer 2300 heures de stages obligatoires afin d’obtenir leur diplôme. Quoique gratifiante, la tâche de superviser exige beaucoup de temps et d’énergie ainsi que des connaissances et compétences spécifiques. En raison des départs répétés de nos collègues, il ne reste plus suffisamment de psychologues pour l’accomplir. Nous avons besoin de meilleures conditions de travail pour attirer et retenir les psychologues qui vont trop souvent travailler au privé.

Ainsi, faute de mise en place de solutions immédiates pour augmenter le nombre de psychologues dans le réseau public, nous n’aurons malheureusement pas la capacité de former la relève en psychologie.

La FIDEP et la majorité des étudiantes au doctorat nous soutiennent dans cette décision puisque leur carrière idéale serait dans le réseau public, mais elles ne viendront pas y travailler en raison du manque de reconnaissance.

Rappelons que près de 80 % des psychologues sont des femmes. Nous entrons sur le marché du travail vers l’âge de 30 ans, puisque nous devons terminer un doctorat, et notre rémunération dans le réseau est nettement inférieure à celle du secteur privé et à bien d’autres comparatifs.

Nous sommes débordées par le nombre de patients, épuisées par le manque de reconnaissance et découragées de voir à quel point notre profession disparaît du réseau. Pourtant, la solution est bien connue : permettre aux psychologues du réseau public de créer un syndicat qui leur est voué pour ensuite négocier le rattrapage salarial nécessaire, protéger les postes de psychologues et l’autonomie professionnelle de ces derniers. Les psychologues seraient ensuite en mesure d’aider convenablement les gens les plus dans le besoin.

Nous demandons que cette solution soit mise en place rapidement.

Nous nous battrons jusqu’au bout pour cette cause puisqu’elle est bien plus grande que nous. Nous ne pouvons laisser la population sans accès à ce service primordial.

* Ont aussi cosigné ce texte : Connie Scuccimarri, psychologue, administratrice de la Coalition des psychologues du réseau public québécois ; Jenilee-Sarah Napoleon, psychologue, vice-présidente secrétaire par intérim de la Coalition des psychologues du réseau public québécois ; Catherine Serra Poirier, psychologue, vice-présidente liaison de la Coalition des psychologues du réseau public québécois ; Loredana Marchica, psychologue, responsable de la communication de la Coalition des psychologues du réseau public québécois ; Youssef Allami, psychologue, administrateur de la Coalition des psychologues du réseau public québécois ; Marc-André Pinard, psychologue, administrateur de la Coalition des psychologues du réseau public québécois ; Stéphanie Tremblay, neuropsychologue, trésorière de la Coalition des psychologues du réseau public québécois ; Alexandra Remon, présidente de la Fédération interuniversitaire des doctorant.e.s en psychologie (FIDEP) ; Stéphanie Juneau, vice-présidente de la Fédération interuniversitaire des doctorant.e.s en psychologie (FIDEP) ; Anne-Sophie Dorion, responsable des activités de recherche de la Fédération interuniversitaire des doctorant.e.s en psychologie (FIDEP) et Florence K, doctorante en neuropsychologie.

Appuient aussi ce texte :

Fatima Adda, neuropsychologue

Pauline Aderhold, psychologue

Perry Adler, psychologue

Lucile Agarrat, psychologue

Pérez Saldaña Agustina, psychologue

Brigitte Alary, psychologue

Manon Allard, psychologue

Catherine Allard-Chapais, psychologue

Coralie Angenot-Langlois, psychologue

Serge Ares, psychologue

Aida Arrazquito, psychologue

Marianne Arsenault, psychologue / neuropsychologue

Isabelle Arseneau, psychologue

Michael Ashton, psychologue

Marie-Julie Asselin, étudiant(e) au doctorat

Carolyne Asselin, psychologue

Pascale Aubert, psychologue

Jane Aubertin, étudiant(e) au doctorat

Elizabeth Aubin, psychologue

Diane Aubin, psychologue

François Aubin, psychologue

Isabelle Aubut, psychologue

Caroline Audet, psychologue

Hélène Audrit, neuropsychologue

Caroline Ayotte, neuropsychologue

Zahia Ayoub, psychologue

Marie-Pier B. Tremblay, neuropsychologue

Nathalie Baba, étudiant(e) au doctorat

Anne Bachelet, psychologue

Jackie Bailey, psychologue

Sophie Barbeau, psychologue

Nathalie Bard, psychologue

Cécile Barrière, psychologue

Herney Bastidas, psychologue

Carmen Bastille, psychologue

Vivian Bayola, psychologue

Caroline Beaudin, psychologue

Chloé Beaudin, psychologue

Lorrie Beaudoin, étudiant(e) au doctorat

Geneviève Beaudoin, psychologue

Sophie Beaudry, psychologue

Sophie Beaumont, psychologue

Dominique Beaupré, psychologue

Jade Beauregard, psychologue

Marie-Eve Beausejour, psychologue

Jocelyne Beauvais, psychologue

Julie Bedard, psychologue

Isabelle Bédard, psychologue

Stéphanie Bédard, psychologue

Valérie Bédirian, neuropsychologue

Geneviève Bégin, neuropsychologue

Caroline Béland, psychologue

Karina Béland, psychologue

Françoise Bélanger, psychologue

Nathalie Bélanger, psychologue

Josée Bélanger, psychologue

Gabriel Bélanger, étudiant au doctorat

Manon Bélisle, psychologue

Jessica Béliveau, étudiant(e) au doctorat

Marie-Eve Béliveau, psychologue

Guylaine Bélizaire, neuropsychologue

Julie Bellavance, psychologue

Marc Bellefleur, psychologue

Lucie Bellerose, psychologue

Michèle Belzil, psychologue

Lucie Belzile, psychologue

Karim Benhsain, psychologue

Diane Benoit, psychologue

Audrey Benoit, neuropsychologue

Julie Justine Benoit, étudiant(e) au doctorat

Francine Bérard, psychologue

Sylvie Bercier, psychologue

Mélanie Berger, psychologue

Claudia Bergeron, psychologue

Stéphane Bergeron, étudiant au doctorat

Tanya Bergevin, psychologue

Jean-François Bernard, psychologue

Lucie Bernier, psychologue

Johanne Bernier, psychologue

Anne Julie Berthelot, psychologue

Marie-Sylvie Bertin, psychologue

Carolle Bertrand, psychologue

Audrey Bertrand, psychologue

Christine Bérubé, psychologue

Stéphanie Bérubé, psychologue

Antoine Bibaud, psychologue

Bianca Bier, neuropsychologue

Marie-Pier Bilodeau, psychologue

Catherine Bissonnette, psychologue

Mélanie Bizier, psychologue

Marie-Hélène Blais-Bergeron, psychologue

Cloé Blanchette-Carrière, étudiant(e) au doctorat

Annie Boisvert

Clermont, psychologue / neuropsychologue

Alexe Boivin Mercier, psychologue / neuropsychologue

Sophie Boivin, psychologue

Roxanne Bolduc Landry, psychologue

Daniel Bolduc, psychologue

Brigitte Bolduc, psychologue

Anna Bonnel, psychologue

Florianne Bornette, étudiant(e) au doctorat

Julie Bouchard, psychologue

Angie Bouchard, psychologue

Marie-Eve Bouchard, psychologue

Isabelle Bouchard, psychologue

Stéphanie Bouchard, étudiant(e) au doctorat

Vital Bouchard, neuropsychologue

Vanessa Bouchard, psychologue / neuropsychologue

Klara Bouchard, étudiant au doctorat

Michael Bouchard, psychologue

Valérie Bouchard, psychologue

Guy Boucher, psychologue

Natasha Boucher, psychologue

Mohamed Boudellal, psychologue

Assia Boudjerida, étudiant(e) au doctorat

Karine Boudreau, psychologue

Mélanie Boudreau, étudiant au doctorat

Lisanne Boudreault, psychologue / neuropsychologue

Catherine Boudreault, psychologue

Marie-Michelle Boulanger, étudiant au doctorat

Claudine Boulet, neuropsychologue

Lian Boulet, psychologue

Claire Boulianne, psychologue

Catherine Boulianne-Simard, neuropsychologue

Stéphanie Bourassa, psychologue

Geneviève Bourdeau, psychologue

Annie Bourgault, psychologue / neuropsychologue

Catherine Bourgeois, psychologue

Marie-Michelle Bourreau

Duhaime, neuropsychologue

Micheline Bradette, psychologue / neuropsychologue

Mathieu Brami, psychologue

Kevin Brassard, psychologue / neuropsychologue

Geneviève Brassard, psychologue

Annie Brassard, neuropsychologue

Marie Brien Bérard, psychologue

Marie-Eve Brière, psychologue / neuropsychologue

Martin Brisson, psychologue

Julie Bronchain, psychologue

Roger Bronsard, psychologue

Josée Brosseau, psychologue / neuropsychologue

Odile Brosseau-Lachaine, neuropsychologue

Julie Brousseau, psychologue

Annie Bujold, psychologue

Amy Burningham, étudiant(e) au doctorat

Virginie Burns, neuropsychologue

Céline Busque, psychologue

Carmen Cabrejo, psychologue

Mélanie Cadieux, psychologue

Maryline Cadieux, psychologue

Kim Calvé, étudiant(e) au doctorat

Caroline Camateros, psychologue

Edith Cantin, neuropsychologue

Catherine Cardinal, psychologue

Johanne Carle, psychologue

Sébastien Caron, psychologue

Rosalie Caron, étudiant au doctorat

Philippe Carpentier, neuropsychologue

Marie-Hélène Carrier, psychologue

Judith Caty, psychologue

Carol Chabot, psychologue

Julie Chabot, étudiant(e) au doctorat

Christiane Chalfoun, psychologue

Marie-Line Chamberlain, psychologue

Julie Chamberland, psychologue

Laurence Champeau, psychologue

Raphaëlle Champoux-Couture, psychologue

Francois Chanel, psychologue

Patricia Chano, psychologue

Sophie Chantal, neuropsychologue

Catherine Chapados, neuropsychologue

Élise Chaperon, psychologue

Béatrice Chappaz, psychologue / neuropsychologue

Cristel Charbonneau, neuropsychologue

Mathieu Charbonneau, étudiant(e) au doctorat

Isabelle Charbonneau, étudiant au doctorat

Antoine Charbonneau, psychologue

Simon Charbonneau, neuropsychologue

Florence Charest, psychologue

Camille Charest-Girard, psychologue

Hélène Charland, psychologue

Geneviève Charlebois, psychologue

Justine Charrois, psychologue

Véronique Chassé, neuropsychologue

Shirine Chemloul, psychologue / neuropsychologue

Marie-Pier Chenel-Beaulieu, psychologue

Rosangela Chiarappa, psychologue

Vincent Chiasson, neuropsychologue

Roxanne Chillis-Rivard, psychologue / neuropsychologue

Andrée-Anne Chouinard, psychologue / neuropsychologue

Laurence Chouinard-Gaouette, étudiant(e) au doctorat

Maxime Chretien, psychologue

Caroline Cinq-Mars, psychologue

Ursule Cinq-Mars, psychologue

Sarah-Maude Coll, étudiant(e) au doctorat

François Contant, psychologue

Sylvie Corbeil, psychologue

Noémie Cordelier, psychologue

Sylvie Corneau, psychologue

Isabelle Corriveau, psychologue

Christian Corriveau, psychologue

Roxanne Cote, psychologue

Valérie Côté, neuropsychologue

Janine Côté, psychologue

Marie-Josée Côté, psychologue

Sébastien Côté, psychologue

Béatrice Côté, étudiant(e) au doctorat

Manon Côté, psychologue

Marilena Côté-Lecaldare, psychologue

Hélène Couillard, psychologue

Melanie Coulombe, psychologue

Marie-Pierre Courchesne, psychologue

Annabelle Cournoyer, neuropsychologue

Manon Coutu, psychologue

Karol-Ann Couture, étudiant(e) au doctorat

Emmanuelle Couture, neuropsychologue

Genevieve Couture, psychologue

Nathalie Couture, psychologue

Marianne Couture, neuropsychologue

Carolane Croteau, étudiant(e) au doctorat

Ginette Cyr, psychologue

Catherine Cyr-Villeneuve, psychologue

Olivier D. Marchildon, psychologue

Emilie D’Amico, psychologue

Julie Dame, psychologue

Benjhyna Daniel, psychologue

Verrette Daniel, psychologue

Ève Marie Dansereau-Laberge, étudiant(e) au doctorat

Antoine Daudelin, psychologue

Richard De Gagné, psychologue

Jessie De Roy, étudiant au doctorat

Karen Debas, neuropsychologue

Vanessa Debien, psychologue

Clarisse Defer, psychologue

Catherine Degré, neuropsychologue

Janie Degré-Pelletier, étudiant au doctorat

Sandrine Deleury-Beaudoin, psychologue

Gabriel Demers, étudiant(e) au

doctorat

Kim Demers, psychologue

Sophie Demers-Bédard, psychologue

Mélissande Demers-Tremblay, psychologue / neuropsychologue

Gisèle Denault, psychologue

Annabelle Denis, neuropsychologue

Mary DeRemer, psychologue

Laurence Desbois, neuropsychologue

Myriam Deschenes, psychologue

Annie Deschênes, psychologue / neuropsychologue

Andréa Deschênes, neuropsychologue

Claude Descombes, psychologue

Amélie Descôteaux, psychologue

Johane Desilets, psychologue

Marie-Ève Desjardins, psychologue

Laurence Desjardins, neuropsychologue

Ariane Desmarais, étudiant au doctorat

Olivier Desmarais-Marchildon, psychologue

Caroline Despins, psychologue

Kim Desrosiers, psychologue

Marie-Pier Desrosiers, étudiant(e) au doctorat

Genevieve Deziel, psychologue

Olivier Di Pietrantonio, étudiant au doctorat

Valeria Diaconu, étudiant(e) au doctorat

Laurie-Anne Dion, neuropsychologue

Emilie Dobrenn, psychologue

Marie-Claude Dolbec, psychologue

Vincent Domon-Archambault, psychologue

Wallis Donnot, psychologue

Marie-Lyne Dontigny, psychologue

Caroline Doré, psychologue

Céline Doucet, psychologue

Danielle Doucet, psychologue

Anne Drouin-Germain, neuropsychologue

Kate Drury, psychologue

Christine Dubé, psychologue

Julie Dubé, psychologue

Kevin Dubé, étudiant(e) au doctorat

Jonathan Dubé, étudiant(e) au doctorat

Sophie Dubé, psychologue

Valérie Dubois, psychologue

Catherine Dubuc, psychologue

Diane Ducharme, psychologue

Roxanne Ducharme, psychologue

Guylaine Ducharme, psychologue

Gabriel Ducharme-Laliberté, psychologue / neuropsychologue

Catherine Duchesne, psychologue / neuropsychologue

Geneviève Duchesne, neuropsychologue

Annie-Pier Duchesne, neuropsychologue

Guylaine Duchesneau, psychologue / neuropsychologue

Mélanie Duclos, neuropsychologue

Josey Dufour, psychologue

Camie Duhamel, psychologue

Pascale Dumas-Potvin, psychologue

Marie-Mathilde Dupont-Leclerc, étudiant(e) au doctorat

Geneviève Dupras, psychologue

Andrée-Anne Dupuis, psychologue

Isabelle Dupuis, psychologue

Louise Durocher, psychologue

Jean Dutil, psychologue

Josée Duval, psychologue

Isabelle Duval, psychologue

Catherine Duval, psychologue

Mylène Duval, psychologue

Marie-Liên Duymentz, psychologue

Laïla El-Amrani, neuropsychologue

Mira El-Hourani, étudiant au doctorat

Chloé Émard-Lamy, étudiant(e) au doctorat

Julie Emond Pelletier, psychologue

Liliane Emond, psychologue

Emeryse Emond, étudiant au doctorat

Fabienne Espaignol, psychologue

Brigitte Faucher, psychologue

Virginie Favre, psychologue

Annie Fecteau, psychologue

Anny Ferland, psychologue

Karine Ferron, neuropsychologue

Béatrice Filion, psychologue

Florence Filion, psychologue / neuropsychologue

Cindy Fillion, psychologue

Christiane Flessas, neuropsychologue

Christine Florigan Ménard, neuropsychologue

David Fontaine, neuropsychologue

Francine Fontaine, psychologue

Laura Fontil, psychologue

Isabelle Forcier, psychologue

Roxane Fortier, psychologue

Stéphanie Fortier, psychologue

Simon Fortier-St-Pierre, neuropsychologue

Guillaume Fortin, psychologue

Madeleine Fortin, neuropsychologue

Seena Fortin, étudiant au doctorat

Michel Fortin, psychologue

Laura Fortin, étudiant au doctorat

Audrey Fortin, psychologue / neuropsychologue

Émilie Fortin-Gagnon, psychologue

Isabelle Fournier, psychologue / neuropsychologue

Stéphanie Fournier, psychologue

Valérie Fraïle, neuropsychologue

Marjolaine Frappier, psychologue

Patrick Fraser, psychologue / neuropsychologue

July Fraser, psychologue / neuropsychologue

Virginie Fréchette, psychologue

Catherine Fredette, psychologue

Diane Frenette, psychologue

Marianne Friese, psychologue

Manon Gagné, psychologue

Sylvie Gagné, psychologue

Karine Gagné, psychologue

Pierre-Luc Gagné, neuropsychologue

Josee Gagnier, psychologue / neuropsychologue

Karen Gagnon, psychologue

Amélie Gagnon, psychologue

Kathleen Gagnon, psychologue

Marie-Noëlle Gagnon, psychologue

Christiane Gagnon, psychologue

Suzie Gagnon, psychologue

Maryse Gagnon, psychologue

Carole Gagnon, psychologue

Marie-Claude Gagnon, psychologue

Valérie Gagnon, psychologue

Eveline Gagnon, psychologue

Étienne Gagnon, étudiant(e) au doctorat

Anne-Marie Gagnon, étudiant au doctorat

Addy Gamboa, psychologue

Marie -Claude Gareau, psychologue

Julie Garneau, psychologue

Mathieu Garon, neuropsychologue

Catherine Gatien, psychologue

Isabelle Gaudet, étudiant(e) au doctorat

Vanessa Gaudet, psychologue

Benjamin Gaudet-Fex, neuropsychologue

Hélène Gaudreau, psychologue

Renée Gaudreau, psychologue

Karine Gaudreault, psychologue

Élisabeth Gauthier, psychologue / neuropsychologue

Geneviève Gauthier, psychologue

Yimin-Léa Gauthier, psychologue

Marie-Claude Gendron, psychologue

Daphnée Genesse, psychologue

Daphné Génier Marchand, neuropsychologue

Christina Gentile, psychologue

Michèle Gervais, psychologue

Danitka Gibbs, psychologue

Nadine Gibeault, psychologue

Geneviève Gicquel, psychologue

Tania Giffard, psychologue

Claudie Giguère, psychologue

Audrey Gilbert, psychologue / neuropsychologue

Christine Gilbert, psychologue

Anne-Sophie Gingras, étudiant(e) au

doctorat

Alexandra Girard, étudiant(e) au doctorat

Catherine Girard, psychologue

Véronique Girard, psychologue

Sara Girard, psychologue

Pier-Yves Girard, neuropsychologue

Audrey Girard, psychologue

Marlene Girard, psychologue

Émilie Girard, psychologue

Marie-Sarah Girard, psychologue

Veronique Girodias, psychologue / neuropsychologue

Camille Giroux Benoit, psychologue

Roxanne Godin, étudiant au doctorat

Jeremie Gosselin, neuropsychologue

Sylvie Gosselin, psychologue

Francis Goulet, psychologue

Annie Goulet, psychologue

Justine Goulet, neuropsychologue

Lucie Gouveia, psychologue

Noémie Gratton, étudiant(e) au doctorat

Kristina Gravel, psychologue

Linda Greenberg, psychologue

Élodie Grégoire-Larose, étudiant au doctorat

Vicky Grenier, psychologue

Fanny Grenier, psychologue

Sophie Grenier, psychologue

Lise Grond, psychologue

Danielle Gryspeerdt, psychologue

Éléonore Guardo, étudiant(e) au doctorat

Claudia Guay, étudiant(e) au doctorat

Lucero Guayazan, psychologue

Fanny Guerin Lazure, psychologue

Rachel Guertin, étudiant au doctorat

Dorothée Guilbault, psychologue

Martin Guimond, psychologue

Alexandre Hamel, psychologue

Catherine Hamel, psychologue

Elodie Hamel, psychologue

Patricia Hammes, psychologue

Karen Hardoon, psychologue

Pascale Harvey, psychologue

Christine Hebert, psychologue

Sandra Hebert, psychologue

Lucie Hébert, psychologue

Rosalie Henault, psychologue

Jenny-Lee Heppell, psychologue

Karoll Hernandez, psychologue

Jessy Heroux, psychologue / neuropsychologue

Josiane Héroux, neuropsychologue

Rosa Herrera, psychologue

Émilie Hogue-Racine, psychologue

Marie-Christine Houde-Charron, psychologue

Iliane Houle, psychologue

Mathilde Huard Girard, psychologue

Carol Hudon, psychologue / neuropsychologue

Sonja Huntgeburth, psychologue / neuropsychologue

Martine Huppé, psychologue

Odile Husain, psychologue

Zakaria Idrissi, étudiant(e) au doctorat

Vedrana Ikic, psychologue

Kim Isabelle-Nolet, étudiant(e) au doctorat

Amélie Izzo, psychologue

Sonya Jacques, psychologue

Véronique Jarry-Boileau, psychologue

Karine Jauvin, étudiant au doctorat

François Jetté, psychologue

Sarah Jezequel, psychologue

Maude Joannette, neuropsychologue

Adèle Jobin-Théberge, étudiant(e) au doctorat

Claire Jodoin, psychologue

Emilie Jodoin, psychologue

Philippe Jodouin, psychologue

Claire Johnson, psychologue / neuropsychologue

Jasmine Joncas, psychologue

Maryann Joseph, psychologue

Simmonds Joshua, psychologue

Anne Julien, étudiant(e) au doctorat

Etienne Julien, psychologue

Penney K. Danielle, étudiant au doctorat

Laura Khalil, étudiant(e) au doctorat

Joanna Kowalczyk, étudiant(e) au doctorat

Christian Kupfer, psychologue

Marc-Etienne L Gaudet, psychologue

Annie L. Viau, psychologue

Sara Labbé, étudiant(e) au doctorat

Chantale Labbée, neuropsychologue

Laurence Labelle, étudiant(e) au doctorat

Marc-Antoine Labelle, psychologue

Valérie Lacasse, étudiant(e) au doctorat

Vanessa Lachance, psychologue

Alex Lachance, psychologue

elisabeth lacharite-young, psychologue

Elisabeth Lacharité-Young, psychologue

Jacinthe Lacombe, neuropsychologue

Olivier Lacroix, psychologue

Julie Lacroix, psychologue

Katia Laflamme, psychologue / neuropsychologue

Vicky Lafleur, psychologue

Nancy Lafond, psychologue

Eve Lafontaine, neuropsychologue

Sandra Lafortune, étudiant(e) au doctorat

Marjolaine Lafortune, neuropsychologue

Valérie Lafrance, psychologue

Penny Lafrance, psychologue

Nadia Lafrenière, psychologue

Gaetan Lafrenière, psychologue / neuropsychologue

Lizanne Lagarde, étudiant(e) au doctorat

Maude Laguë-Beauvais, neuropsychologue

Marie-Pier Lajoie, psychologue

Johanne Lajoie, psychologue

Catherine Lalancette, psychologue

Francis Lalande, psychologue

France Laliberte, psychologue / neuropsychologue

Gabrielle Lalonde, neuropsychologue

Dorothee Lalongo Lambin, psychologue

Louise Lamarre, psychologue

Cynthia Lamarre, psychologue

Lila Lamonde-Forgues, étudiant(e) au doctorat

Daniel Lamoureux, psychologue / neuropsychologue

Jean Landriault, psychologue

Lysanne Landry, neuropsychologue

Catherine Landry-Roy, neuropsychologue

Catherine Langlois

Cloutier, psychologue

Geneviève Langlois, psychologue

Sophie Laniel, étudiant(e) au doctorat

Patricia Laniel, étudiant au doctorat

Yvan Laniel, psychologue

Julie Lanoue, psychologue

Lauriane Lapointe, étudiant(e) au doctorat

Louis Lapointe, psychologue

Pierre-Alexandre Lareau, psychologue

Stéphanie Larin, psychologue

Marie-Claude Lariviere, psychologue / neuropsychologue

Marie-CLaude Larivière, psychologue / neuropsychologue

Eve Larochelle, psychologue / neuropsychologue

Patricia Larocque

Desmarais, psychologue

Marie-Ève Larrivée, étudiant(e) au doctorat

Anouk Latour-Desjardins, psychologue

Veronique Latreille, neuropsychologue

Nadia Latulippe, psychologue

Claude Lautman, psychologue

Andréane Lauzer, psychologue

Marie Maxime Lavallée, neuropsychologue

Annie Lavallée, psychologue

Anick Laverdure, psychologue

Annique Lavergne, psychologue

Stéphanie Lavoie, psychologue

Virginie Lavoie, psychologue

Sarah Lavoie-Dugré, psychologue / neuropsychologue

Ariane Lazaridès, psychologue

Jessica Le, psychologue

Josée Lebeau, psychologue

Marc-Gabriel Lebel, étudiant(e) au doctorat

Catherine Lebel, psychologue

Mylène Leblanc, psychologue

Jean-Sébastien Leblanc, psychologue

Elizabel Leblanc, neuropsychologue

Émilie Leborne, psychologue

Marie Andree Lebrun, neuropsychologue

Véronique LeBrun, psychologue

Andrée-Anne Leclerc, neuropsychologue

Andree-Anne Leclerc, neuropsychologue

Caroline Leduc, psychologue

Anne-Valerie Leduc, neuropsychologue

Annie Lefebvre, psychologue

Maude Lefebvre, psychologue

Mélanie Lefebvre, psychologue

Marily Legare, psychologue

Stéphanie Légaré, psychologue

Marily Légaré, psychologue

Marie-Josée Léger, psychologue

Pascale Lehoux, psychologue

Gabrielle Lelièvre, étudiant(e) au doctorat

Geneviève Lemaire, psychologue

Marianne Lemay, psychologue

Camille Léonard, neuropsychologue

Marie Claire Lepage, psychologue

Martin Lepage, psychologue / neuropsychologue

Caroline Lepage, psychologue

Annie Lépine, psychologue

Marie-Eve Leroux, psychologue

Marie-Andrée Lessard, psychologue / neuropsychologue

Joannie Lessard, psychologue

Marie-Claude Letendre, psychologue

Isabelle Létourneau, psychologue

Karine Létourneau, psychologue / neuropsychologue

Manon Léveillée, psychologue

David Lévesque, psychologue

Justine Lévesque, neuropsychologue

Nicolas Lévesque, psychologue

Karyn Levy, psychologue

Marie Lhuissier, étudiant(e) au doctorat

Pascale Lidji, psychologue / neuropsychologue

Paule Limoges, psychologue

Stéphanie Limoges, psychologue

Pantelitsa Linardatos, psychologue

Sonia Litalien, psychologue / neuropsychologue

Alexandra Loignon, psychologue

Nicole Longchamps, psychologue

Bouchard Louis, psychologue / neuropsychologue

Stéphanie Louveaux, neuropsychologue

Félix-Antoine Lusignan, neuropsychologue

Nathalie Lussier, psychologue

Gerardo Ly Hoja, psychologue

Marijke Maddocks, psychologue

Caroline Mailhot, psychologue

Solange Major, psychologue

Dominique Malenfant, neuropsychologue

Annie Malenfant, neuropsychologue

Domitille Malfait, neuropsychologue

Gabrielle Maliha, psychologue

Simona Manescu, neuropsychologue

Karine Marcellin, psychologue

Amélie Marchand, neuropsychologue

Marie-Pierre Marcil, psychologue

Stephanie Margolese, psychologue

Chanel Marion-St-Onge, étudiant(e) au doctorat

Marie-Josée Marois, psychologue

Jade Marquis, étudiant au doctorat

Shawn Marschall-Lévesque, psychologue

Chantal Martel, psychologue

Élodie Martel, étudiant au doctorat

Caroline Martin, psychologue

Lucie Martin, psychologue

Véronique Martin, étudiant au doctorat

Cyndie Martin, neuropsychologue

Laurence Martin, psychologue

Marilyne Martineau, psychologue / neuropsychologue

Joanie Martineau-Gagné, étudiant(e) au doctorat

Jessica Martinez, psychologue

Patricia Martins, psychologue

Justine Massé, étudiant(e) au

doctorat

Valérie Massé, neuropsychologue

Edith Massicotte, neuropsychologue

Janie Massicotte, étudiant au doctorat

Véronique Massicotte, psychologue

Genevieve Masson, psychologue

Amélie Mathieu, psychologue

François Mathieu, psychologue / neuropsychologue

Julie Mayer-Renaud, psychologue

Kim Mayrand, psychologue / neuropsychologue

Mélina Mc Intyre, psychologue

Mélina McIntyre, psychologue

Fanny Melançon, psychologue

Claudiane Melançon, psychologue

Sophie Ménard, psychologue

Malorie Ménard, psychologue

Ana Menegazzo, psychologue

Geneviève Mercier, étudiant(e) au doctorat

Kim Mercier, neuropsychologue

Genevieve Mercier, psychologue

Julie Mercure, psychologue

Hector Merlo, psychologue

Sylvie Messier, psychologue

Laurine Métais, neuropsychologue

Marie-Hélène Méthot, psychologue

Lise Michaud, psychologue

Vanessa Michaud, psychologue

Mélissa Michaud, psychologue

Marie-Claude Michel-Gariépy, psychologue

Genevieve Mignault Goulet, neuropsychologue

Chantal Millette, psychologue

Camelis Mirica, psychologue

Annick Moisan, psychologue

Andre Monast, psychologue

Stéphanie Monet, étudiant(e) au doctorat

William Monroy, psychologue

Maxime Montembeault, neuropsychologue

Claudette Montpetit, psychologue

Mélissa Montpetit, psychologue

Karine Morasse, neuropsychologue

Christine Morel, psychologue

Julie Morin, psychologue

Jean-François G. Morin, psychologue

Francis Morin, psychologue

Amelie Morin, neuropsychologue

Melissa Moscato, psychologue

Valentina Munoz, psychologue

Sandra Nabhan Azar, psychologue

Emilie Nadeau, psychologue

Marie-Eve Nadeau, psychologue / neuropsychologue

Anick Nadeau, psychologue

Isabelle Nadeau, psychologue

Annie Nadeau, psychologue

Eva Nadon, étudiant(e) au doctorat

Marie-Andrée Nantel, psychologue

Amélie Nantel-Vivier, psychologue

Annie-Pier Néron, psychologue

Julie Néron, psychologue

Monica Nieto, psychologue

Danit Nitka, psychologue

Marie-France Nolet, psychologue

Natacha Normandin, psychologue

kelly OConnor, psychologue

Amélaïde Onimus, psychologue

Catherine Otis, psychologue

Isabelle Ouellet, psychologue / neuropsychologue

Claudie Ouellet, psychologue / neuropsychologue

Christine Ouellet, neuropsychologue

Bastien Ouellet, psychologue

Julie Ouellet, neuropsychologue

Amélie Ouellette, psychologue

Valérie Ouellette, psychologue

Dora Janneth Ovalle Urrego, psychologue

Martine P.Allard, psychologue

Patricia Paes Araujo Fialho, neuropsychologue

Linda Pagani, psychologue

Tania Palma Fernandes, étudiant(e) au doctorat

Bianca Panarello, étudiant(e) au doctorat

Julie Paquet, neuropsychologue

Angélique Paquette, étudiant(e) au doctorat

Rachel Paquette, psychologue

Olivier Paquin, neuropsychologue

Chloé Paquin, psychologue

Dominique Paradis, psychologue

Veronique Paradis, neuropsychologue

Valérie Paradis, psychologue

Caroline Paré, psychologue / neuropsychologue

Nikolas Paré, psychologue

Marie-Claude Parent, psychologue

Christelle Parenteau, psychologue / neuropsychologue

Valérie Parr, étudiant(e) au doctorat

Marilou Parser, psychologue

Amélie Paulus, psychologue

Marie-Christine Payette, psychologue

Marie-Eve Pelland, psychologue

Yanick Pellerin, psychologue

Julie Pelletier, psychologue

Étienne Pelletier, étudiant(e) au doctorat

Andrée Pelletier, psychologue

Marie-France Pelletier, psychologue / neuropsychologue

Jade Pelletier, psychologue

Olivier Pelletier, psychologue

Micheline Pelletier, psychologue / neuropsychologue

Isabelle Péré, psychologue

Agustina Pérez, psychologue

Annie-Claude Perrault, neuropsychologue

Rosemarie Perrault, psychologue / neuropsychologue

Elisabeth Perreau-Linck, neuropsychologue

Manon Perreault, psychologue

Audrey Perreault, neuropsychologue

Geneviève Perron, psychologue

Marie-Ève Perron, psychologue

Caroline Perron, psychologue

Tonje Persson, psychologue

Maryse Pesant, psychologue

Dominic Pesant, psychologue

Jessica Philippe, psychologue

Linda Picard, psychologue

Marie-Ève Piché, psychologue

Gaëlle Piché, psychologue

Marie-Christine Pichet, psychologue

Diane Pilon, psychologue

Joanie Pilote, psychologue / neuropsychologue

Véronique Pinard, étudiant(e) au doctorat

Guillherme Pineschi de

Mello, psychologue

Camille Plaisance, neuropsychologue

Joanie Plamondon, psychologue

Jolyane Plante-Beaulieu, neuropsychologue

Amanda Plokar, psychologue

Natan Plouffe, psychologue

Nancy Poirier, psychologue

Geneviève Porlier, psychologue

Mafalda Porporino, psychologue

William Pothier, psychologue / neuropsychologue

Chantal Pothier, psychologue

Caroline Potvin, psychologue / neuropsychologue

Elizabeth Poulin, étudiant(e) au doctorat

Joaquin Poundja, psychologue

Audrey Pouplard, psychologue

Alessandro Pozzi, étudiant(e) au doctorat

Émilie Presutto, psychologue

Roxanne Prévost, psychologue

Catherine Prévost, étudiant au doctorat

Marianne Provencher, neuropsychologue

François Querry, psychologue

Carmen Quintana, psychologue

Amal Rabeh, psychologue / neuropsychologue

Simon Racicot, psychologue

Karine Racicot, psychologue

Victoria Racicot, neuropsychologue

Melanie Racine, psychologue

Richard Rancourt, psychologue

Sabrina Rangel, psychologue

Naomie Rannou, étudiant(e) au doctorat

Véronique Ratté, psychologue

Carole Raymond, psychologue

Josée Rhéaume, psychologue

Priscilla Richard, psychologue

Véronique Richard, psychologue

Zoé Richard-Fortier, psychologue

Jodie Richardson, psychologue

Gilles Richelieu, psychologue

Geneviève Richer, psychologue

Céline Richer, neuropsychologue

Anaïs Riera, psychologue

Ronald H Riopel, psychologue

Geneviève Riopel, psychologue

Mylène Robert, psychologue

Emmanuelle Robert, psychologue

Janik Robidoux, neuropsychologue

Audrey Robinson, psychologue

Amélie Rochefort, psychologue

Annick Rosay, psychologue

Annie Rossignol, psychologue

Stéphanie Rouleau, psychologue

Marielle Rouleau, psychologue

Annie Rousseau, psychologue

Miriam Roussel-Bergeron, psychologue

Marie-Ève Routhier, neuropsychologue

Catherine Roux, psychologue

Hélène Roy, psychologue / neuropsychologue

Maryse Roy, psychologue

Evelyne Roy, étudiant(e) au doctorat

Sophie Ruel, psychologue

Taline Sahakian, psychologue / neuropsychologue

Naïla Saïb, étudiant au doctorat

Catherine Samson, psychologue

Carole Samson, psychologue

Amélie Saucier, psychologue

Michèle Sauvé, psychologue

Marie Soleil Sauvé, psychologue

Geneviève Sauvé, psychologue

Sylvie Savard, psychologue

Audrey Savard, psychologue

Michèle Savaria, psychologue

Benjamin Schoendorff, psychologue

Laurence Séguin, psychologue

Myriam Séguin, psychologue / neuropsychologue

Marie Hélène Séguin, psychologue

Isabelle Senécal, psychologue

Lise Senécal, psychologue

Genevieve Senechal, neuropsychologue

Eugénie Simard, psychologue

Yannick Simard, psychologue

Gilles Simard, psychologue

Rebecca Simon, psychologue

Marie Simon, neuropsychologue

Annick Simoneau, psychologue

Alexander Skinner, psychologue

David Smolak, psychologue

Isabelle Soulières, neuropsychologue

Marie-Pier St-André, psychologue

Alexandre St-Hilaire, neuropsychologue

Annie St-Hilaire, psychologue

Audrey St-Laurent, psychologue

Sophie St-Onge, psychologue

Annie St-onge, psychologue

Melanie St-Onge, psychologue

Michelle St-Pierre, psychologue

Andrée St-Pierre, psychologue

Audrey St-Pierre, psychologue

Marie-Eve St-Pierre-Delorme, psychologue

Emily Stubbert, étudiant au doctorat

Allen Surkis, psychologue

Annie Surprenant, psychologue

Stéphanie Sylvain-Roy, neuropsychologue

Catherine Sylvestre, psychologue

Alain Sylvestre, psychologue

Ivan Syvrais, psychologue

Alain Taillefer, psychologue

Noémie Tanguay, étudiant au doctorat

Mélanie Tessier, psychologue

Sophie Tessier, neuropsychologue

Ariane Tessier-Pothier, psychologue

Helen Thai, étudiant au doctorat

Lea Thaler, psychologue

Jimmy Théberge, psychologue

Émilie Théberge, psychologue

Frederique Therrien, étudiant(e) au doctorat

Elisabeth Thibaudeau, neuropsychologue

Geneviève Thibaudeau, neuropsychologue

Roxane Thibault, psychologue

Emmanuelle Thienot, psychologue

Flora Thomas, psychologue

Sylvie Thuot, psychologue

Victor-manuel Tomas, psychologue

Daniel Touchette, psychologue

Édith Touchette, psychologue

Béatrice Tousignant, neuropsychologue

Evelyne Trahan, psychologue

Annie Tremblay, neuropsychologue

Hugo Tremblay, psychologue

Caroline Tremblay, psychologue / neuropsychologue

Valérie Tremblay, psychologue

Philippe Tremblay, psychologue

Melissa Tremblay, étudiant(e) au

doctorat

Maryse Tremblay, psychologue

Isabelle Tremblay, psychologue / neuropsychologue

Frédérique Tremblay-Légaré, étudiant(e) au doctorat

Sophie-Caroline Trempe, psychologue

Sébastien Trinh, psychologue

Liette Trudel, psychologue

Hélène Trudel, psychologue

Ling-Hsuan Tung, psychologue

Olivier Turcotte, psychologue

Cynthia Turcotte, psychologue

Mélissa Turcotte, psychologue

Christine Turcotte, psychologue

Simon Turcotte, psychologue

Valérie Turcotte, étudiant(e) au doctorat

Nathalie Turmel, psychologue

Virginie Turmel, psychologue

Vessela Tzokova, psychologue

Silan Ulgen, psychologue

Carole Vacher, psychologue

Julie Vadeboncoeur, psychologue

Florence Valade, étudiant au doctorat

Jacinthe Vallée-Ouimet, psychologue

Mike Van Tassel, psychologue / neuropsychologue

Andres Vargas, psychologue

Claudia Vargas, psychologue

Andrea Velez, psychologue

Mikael Demers Verreault, étudiant au doctorat

Pascale Vézina, neuropsychologue

Johanne Vézina, psychologue

Sarah-Jeanne Viau, psychologue

Anick Viau, psychologue

Pascale Viau, psychologue

Kathy Viel, psychologue

Marilyne Vigneault, psychologue

Teodora Vigu, étudiant(e) au doctorat

Jean Villemagne, neuropsychologue

Mariane Villeneuve, psychologue

Sylvie Vinet, psychologue

Hong Loan Vo, psychologue

Brigitte Voisard, étudiant(e) au doctorat

Sébastien Walsh, psychologue

Vanessa Weva, étudiant(e) au doctorat

Noémie Yacola, étudiant(e) au doctorat

Ariane Zurbuchen, psychologue

Carole Samson psychologue

Karine Jauvin étudiant au doctorat

Johanne Bernier psychologue

Victoria Racicot neuropsychologue

Michèle Savaria psychologue

Jade Marquis étudiant au doctorat

Antoine Charbonneau psychologue

Manon Léveillée psychologue

Caroline Doré psychologue

Daniel Lamoureux psychologue / neuropsychologue

Sylvie Bercier psychologue

Alex Lachance psychologue

Laurence Martin psychologue

Anne Drouin-Germain neuropsychologue

Mélanie Boudreau étudiant au doctorat

Liliane Emond psychologue

Andréa Deschênes neuropsychologue

Simon Charbonneau neuropsychologue

Stéphanie Fournier psychologue

Karine Létourneau psychologue / neuropsychologue

Brigitte Faucher psychologue

Marie-Michelle Boulanger étudiant au doctorat

Dora Janneth Ovalle Urrego psychologue

Emily Stubbert étudiant au doctorat

Annie-Pier Duchesne neuropsychologue

Annie Bourgault psychologue / neuropsychologue

Emmanuelle Robert psychologue

Audrey Bertrand psychologue

François Aubin psychologue

Isabelle Tremblay psychologue / neuropsychologue

Annie Malenfant neuropsychologue

Claire Johnson psychologue / neuropsychologue

Gabriel Bélanger étudiant au doctorat

Pascale Lehoux psychologue

Renée Gaudreau psychologue

Fatima Adda neuropsychologue

Marie-Christine Payette psychologue

Dominic Pesant psychologue

Geneviève Bégin neuropsychologue

Hector Merlo psychologue

Valérie Fraïle neuropsychologue

Julie Mayer-Renaud psychologue

Annie Brassard neuropsychologue

Valérie Bouchard psychologue

Amélie Nantel-Vivier psychologue

Emilie Jodoin psychologue

Marianne Couture neuropsychologue

Benjamin Schoendorff psychologue

François Contant psychologue

Guylaine Duchesneau psychologue / neuropsychologue

Christine Morel psychologue

Tonje Persson psychologue

Hélène Audrit neuropsychologue

Roxanne Godin étudiant au doctorat

Jodie

Alain Richardson

Sylvestre psychologue

psychologue

Mei-Li Roy psychologue

Roxanne Chillis-Rivard psychologue / neuropsychologue

Steve Campbell psychologue

Julie Pelletier psychologue

Andréanne Bourdeau étudiant au doctorat

Véronique Neuville psychologue

Charlotte Gagner neuropsychologue

Solène Fourdain neuropsychologue

Fatima Bouchnafa psychologue

Carokyne Fortin psychologue

Maryse Damecour étudiant(e) au doctorat

Mario Mathieu psychologue

Myriam Bosisio étudiant(e) au doctorat

Elyse Limoges neuropsychologue

Patricia M Fournier psychologue

Pierre Bouchard psychologue

Nathalie Benoit psychologue

François Leblanc psychologue

Maude Trottiet psychologue

Jude Nachabe étudiant(e) au doctorat

Sylvain Guay psychologue

Camille Fillion étudiant(e) au doctorat

Hélène Whittom psychologue

Alexandra Boucher psychologue / neuropsychologue

Danka Ducic psychologue

Anne-Hélène Harrisson étudiant(e) au doctorat

Catherine Lessard étudiant(e) au doctorat

Annie Toulouse-Fournier étudiant(e) au doctorat

Catherine Poveda Perdomo étudiant(e) au doctorat

Olivier Aubuchon étudiant(e) au doctorat

Charles Racine étudiant(e) au doctorat

Lucie Trépanier neuropsychologue

Camille Clermont étudiant(e) au doctorat

Claudia Babin étudiant(e) au doctorat

Juliette Monette étudiant(e) au doctorat

Marie-Kim Côté psychologue

Anne Sophie Grenier étudiant(e) au doctorat

Catherine Giguère psychologue

Lydia Ann Savard étudiant(e) au doctorat

Laura-Mihaela Bogza étudiant(e) au d