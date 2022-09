Rouyn-Noranda, faut qu’on se parle!

Rouyn-Noranda, il faut qu’on se parle. Nous arrivons à la croisée des chemins et notre histoire, notre relation de confiance, se trouve sérieusement mise à mal. Nous sommes de nouvelles arrivantes et de nouveaux arrivants, certains plus récents, d’autres plus établis. Nous sommes des expatriés qui ont choisi Rouyn-Noranda pour son dynamisme ainsi que pour son mode de vie plus authentique et, croyait-on, plus sain.

Nous sommes venus d’abord par aspiration professionnelle et personnelle, pour travailler, pour étudier, pour fonder une famille, mais aussi pour améliorer nos conditions et notre qualité de vie, profiter de la région, de sa beauté. Nous avons été séduits par les gens de l’Abitibi-Témiscamingue, la beauté de ce coin de pays, la vitalité communautaire et culturelle de la ville, par le plein air, et par la possibilité de prendre le temps de prendre le temps.

Nous sommes restés pleins d’espoir et d’inspiration pour nous impliquer dans notre communauté, pour contribuer à son effervescence et pour concrétiser des idéaux collectifs. Rouyn-Noranda, on en a fait notre chez-nous. Nous avons osé nous déraciner et nous participons désormais activement à la vitalité sociale et économique de la ville. Nous avons décidé de pousser à la roue pour que notre nouveau milieu prospère, évolue. En fin de compte, notre histoire avec Rouyn-Noranda est une histoire d’amour.

Le statu quo est inadmissible

Mais là, il faut qu’on se parle. Nous souhaitons par la présente ajouter notre voix aux nombreux regroupements qui demandent légitimement que nous puissions respirer le même airqu’ailleurs, un air qui répond à des normes scientifiques valables et non malléables. Nous affirmons haut et fort, comme plusieurs autres, que le statu quo est inadmissible, que les demi-mesures sont inacceptables et que la fermeté des élus et des citoyens est maintenant de mise.

En tant qu’expatriés, nous avons un goût extrêmement amer au fond de la gorge ; et ce n’est pas juste parce que « ça goûte la mine ». C’est plus que ça. Ça goûte l’amertume d’une décision prise sans pouvoir tout mettre dans la balance et qui va à l’encontre de la santé de ses habitants. Certes, en choisissant Rouyn-Noranda, nous savions qu’il y avait une fonderie en plein coeur de la ville. Mais au fond, nous ne savions absolument rien ! Nous placions la présence de cette usine sur un pied d’égalité avec la présence d’industries diverses dans les zones plus urbaines ainsi que les zones périphériques que nous avons quittées.

Finalement, force est de constater qu’aucun dénominateur commun n’est envisageable pour comparer ce à quoi nous nous sommes exposés en faisant le choix de nous établir à Rouyn-Noranda. Nous nous sommes expatriés avec le sentiment que, malgré ces cheminées en pleine ville, nous demeurions au sein d’une société démocratique qui tenait compte de l’opinion des citoyens et qu’il existait des normes environnementales et industrielles, des normes pour protéger la santé.

Ce que nous constatons maintenant, par les différents discours de chiffres et de normes, c’est que, malgré ceux-ci, les améliorations n’ont de toute évidence pas évolué au même rythme que la science. Alors, pour toutes ces raisons, nous envisageons de quitter la ville et sa région immédiate si les choses ne changent pas rapidement. Une telle décision serait déchirante et serait vécue comme une rupture.

Un cri d’alarme

Nous sommes amoureuses et amoureux de notre ville, mais prendre des risques pour notre santé et celle de nos enfants n’est pas une option ; nous devrons potentiellement prendre une décision personnelle si le bien collectif n’est pas privilégié. Rouyn-Noranda mérite la même qualité de l’air qu’ailleurs au Québec.

Cette lettre se veut donc un cri d’alarme de la part de travailleuses et de travailleurs venus participer à faire de Rouyn-Noranda ce qu’elle est socialement et économiquement. La crise actuelle met non seulement à mal le recrutement de main-d’oeuvre, mais elle met sérieusement en danger la rétention de celle-ci, tout aussi essentielle à l’essor et au développement de la communauté, de la société, de la culture et de l’économie. Elle met en danger notre présence ici.

Il est temps de se tourner vers l’avenir. La ville nous appartient à nous, les citoyennes et citoyens, anciens et nouveaux, qui lui donnons vie. C’est à nous de décider si on accepte les demi-mesures. Pour les signataires de cette lettre, la réponse est « non ». Nous tenons à préciser que cette missive ne vise aucunement les travailleuses et travailleurs de la fonderie, qui sont des citoyennes et citoyens comme nous, qui ont sans doute les mêmes préoccupations que nous, et dont certains, comme nous, se sont expatriés pour contribuer au développement de la ville et de la région.

* La liste des signataires de la lettre collective comprend principalement des nouveaux arrivants ayant choisi de s'établir à Rouyn-Noranda, mais comprend aussi des gens originaires de la région ainsi que des gens de l'extérieur de la région (anciennement de Rouyn-Noranda), qui sont tous solidaires de cette missive.



