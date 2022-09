De l’eau dans le moteur économique canadien

L’auteur a été conseiller politique du ministre du Commerce international dans le gouvernement Harper de 2011 à 2015. Il est aujourd’hui consultant et conférencier dans plusieurs universités sur le commerce et les affaires internationales.

Le Canada se définit comme une puissance « moyenne » en géopolitique. Le pays se targue d’avoir une influence qui surpasse son poids économique, militaire ou démographique. Une partie lui vient de ses soldats, qui ont fait l’ultime sacrifice à Vimy, à Dieppe, à Passchendaele, sur une plage de la Normandie et à la libération de la Belgique et des Pays-Bas.

Des succès diplomatiques nous ont aussi permis de nous hisser au rang des grandes nations. Lester B. Pearson lors de la crise du canal de Suez ou Brian Mulroney avec son opposition à l’apartheid en Afrique du Sud. Le Canada, avec sa diplomatie de principe, est perçu dans le monde comme un compas moral. Cependant, le pays échoue dans sa diplomatie économique comme dans son soutien à ses partenaires.

Le Canada doit assumer son rôle sur l’échiquier mondial. Il doit le faire en mettant son potentiel énergétique et minier au service de sa diplomatie économique et en soutien à ses alliés. Ce faisant, il aura, en prime, un impact concret sur les émissions de GES de la planète et la prospérité des Canadiens.

À la porte du Canada

L’Allemagne et la Corée du Sud nous ont visités en août et en septembre. Ce n’est pas une coïncidence. Avec une Russie en guerre, le monde a besoin d’un partenaire énergétique, que ce soit pour le pétrole ou le gaz naturel liquéfié (GNL). Il a également besoin de minéraux critiques sans se sentir tributaire de la Chine. La réalité est qu’on ne peut pas parler de développement durable sans parler des minéraux rares. Le Canada en possède, comme il possède du pétrole et du GNL.

On signale cependant un grand absent. Le président Joe Biden a préféré faire un voyage en Arabie saoudite, en juin, plutôt que de se tourner vers son partenaire du Nord pour lui demander d’augmenter la production de pétrole. Dans les faits, une simple signature sur l’oléoduc Keystone suffirait pour que le Canada exporte plus d’hydrocarbures. Notre triste réalité énergétique est que nos infrastructures sont principalement dans l’axe Nord-Sud, vers les États-Unis, au lieu de viser le Pacifique et l’Atlantique. Le résultat est que nous importons de l’énergie, une absurdité !

On parle aussi de bannir les voitures à essence à partir de 2035, mais on laisse la Chine contrôler l’approvisionnement en minéraux critiques, ce qui lui permet de consolider sa domination en Afrique et en Amérique latine. Le Canada pourrait être un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement si seulement il s’en donnait les moyens.

Soyons sérieux, la Chine, elle, n’a aucun scrupule à exploiter des mines de la façon la moins écologique possible et à laisser les classes politiques locales se remplir les poches sans partager les revenus avec la population des pays qu’elle domine elle-même.

Soyons francs, aussi. Si on veut financer adéquatement notre système de santé et nos infrastructures, avoir un filet social adéquat et des écoles modernes (et bien ventilées !), il faudra bien trouver de l’argent quelque part. On peut augmenter nos impôts, qui sont déjà élevés, ou créer de la richesse collective en exploitant nos richesses naturelles.

Le gouvernement Trudeau a conclu que le « business case » pour exploiter un port afin d’exporter du GNL en Europe n’était pas concluant. Justin Trudeau préfère remettre la discussion aux calendes grecques et parler plutôt d’hydrogène en 2025. Mais, pour lui, c’est comme promettre de planter deux milliards d’arbres : ce n’est pas très crédible. Même constat pour le discours de Dominique Anglade sur l’hydrogène. Rien à court terme ne va sortir de tout ça.

Dimanche, le chancelier allemand était aux Émirats arabes unis pour signer une entente liée au GNL. Si le Canada ne se décide pas à bouger, les autres pays iront combler leur besoin énergétique ailleurs, dans des pays qui n’ont pas nos normes environnementales. Le constat vaut aussi pour les minéraux critiques. Le Canada doit envoyer un message politique clair : nous sommes une superpuissance énergétique et minière.

Exploiter nos ressources !

La mort du pétrole a été annoncée trop rapidement, et le Canada perd en prospérité tous les jours. On vend notre pétrole au rabais aux États-Unis. Imaginez si M. Trudeau réussissait à convaincre son ami le président Biden d’accepter Keystone en usant de l’argument simple que la situation mondiale (et environnementale) l’y oblige.

Faute de pipeline, on transporte le pétrole par train. Ce n’est ni plus écologique ni plus sécuritaire. La tragédie de Lac-Mégantic en est un rappel. Le combat pour un oléoduc Ouest-Est est perdu, mais pas celui pour du GNL. Le Canada a envoyé des soldats libérer l’Europe durant les deux guerres mondiales. Cette fois, l’Europe demande du gaz pour sa sécurité énergétique. Est-ce si difficile d’acquiescer à sa demande ?

Le temps est venu de se doter de règles pour bénéficier de cette prospérité. Une diplomatie de principe nécessite une diplomatie économique qui lui emboîte le pas. On envoie des soldats en Europe pour renforcer l’OTAN et entraîner l’armée ukrainienne. Pourquoi pas du gaz également ?

Au Canada et au Québec, on veut plus de voitures électriques. Il faudra donc exploiter pleinement notre potentiel minier, l’un n’allant pas sans l’autre. Il faudra aussi résister à l’envie de dénoncer la multiplication des claims miniers ou d’évoquer un possible moratoire. Sinon, c’est la Chine qui va continuer d’exploiter cette source à notre place, ce qui ne réduira certainement pas les GES de la planète. « La pollution atmosphérique ne connaît pas de frontières », a en effet récemment déclaré le secrétaire général de l’ONU. Ceci est un message pour Gabriel Nadeau-Dubois.

Les décisions politiques sont souvent difficiles à prendre. Sur le sujet du GNL et des minéraux critiques, il est pourtant facile d’envoyer un message clair à nos alliés. En mission à l’étranger, les ministres François-Philippe Champagne, au fédéral, et Pierre Fitzgibbon, au Québec, ont appris à se tordre à la manière du bretzel devant le silence du Canada. M Trudeau doit saisir l’occasion pour prendre enfin la parole. Son rôle n’est pas que protocolaire, encore moins en diplomatie économique. Le constat vaut également pour François Legault.