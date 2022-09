Reconnaissons l’expertise du communautaire à sa juste valeur

La multiplicité des enjeux sociaux abordés dans le cadre de cette campagne électorale a laissé peu de place pour aborder la place des organismes communautaires et les conditions permettant de soutenir leur mission, dont le rôle essentiel a été confirmé dans le cadre de la pandémie.

Du 14 au 16 septembre dernier, le forum «La communauté au coeur : dialogue autour des initiatives et des pratiques durant la pandémie» a mobilisé des acteurs clés de la réponse à la crise de COVID-19. Ce forum a rejoint plus de 200 chercheurs, intervenants et gestionnaires des milieux universitaires, de la santé publique, des établissements de santé et des services sociaux, des municipalités ainsi que des organisations communautaires et philanthropiques.

Les présentations et les échanges autour des expériences et des recherches ont permis de s’entendre sur cinq constats principaux pour le Québec et sur deux actions prioritaires à mettre rapidement en place pour faire face au contexte actuel et préparer l’avenir.

Les constats

1. La pandémie est un phénomène sociosanitaire global qui a affecté non seulement la santé physique mais aussi toutes les dimensions de la vie sociale : économique, politique, éducative, l’emploi, la santé mentale, etc.

2. La pandémie et les mesures de santé publique telles que le confinement ont eu comme effet d’augmenter les iniquités et les inégalités, et ont fragilisé davantage les populations et les localités plus vulnérables et marginalisées.

3. Si l’ampleur des effets collatéraux négatifs reste encore à identifier, les interventions sociosanitaires doivent rapidement agir sur les déterminants sociaux de la santé (logement, sécurité alimentaire, conditions de vie, etc.) pour préserver le bien-être et la cohésion dans les communautés.

4. Durant la pandémie, la mobilisation des communautés, la participation citoyenne et la concertation collaborative ont été essentielles et ont permis de créer des pratiques adaptées et novatrices qui ont sauvé des vies.

5. Les organismes communautaires ont été des acteurs clés à cause de leur capacité d’innover, de leur flexibilité et de leur lien privilégié aux populations locales, notamment les plus vulnérables. Ceci a été possible à cause de la mission de ces organisations, reconnue dans la politique gouvernementale de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire, qui promeut la mobilisation communautaire, l’éducation populaire et la promotion de la participation citoyenne.

Cette contribution des organisations communautaires n’a cependant pas été reconnue à sa juste valeur; au contraire, les organismes ont été fragilisés par la pandémie, le manque d’un financement adéquat et la crise de la main d’oeuvre.

Les participants et les organisateurs du forum ont identifié deux actions prioritaires pour faire face aux défis de santé publique créés par la pandémie et se préparer à d’autres crises sociosanitaires prévisibles dans un contexte de mondialisation et de changement climatique.

Les actions prioritaires

1. La reconnaissance rapide de l’action communautaire autonome par l’élargissement et le haussement du financement à la mission de tous les groupes de différents secteurs d’activité (santé et services sociaux, éducation, employabilité, défense des droits, accueil des personnes immigrantes et réfugiées, logement, culture, environnement, etc.).

2. La mise en place de mécanismes de concertation et de collaboration qui assurent les conditions de participation des organisations communautaires qui représentent les populations concernées, notamment les groupes en situation de vulnérabilité, au sein de structures rassemblant les acteurs sociaux et institutionnels locaux.

*Ont cosigné ce texte :

