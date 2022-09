Poilievre à la pêche aux candidats ministrables

L’auteur est ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

Pierre Poilievre est maintenant chef du Parti conservateur du Canada (PCC). Il a devant lui plusieurs défis à relever. Il doit solidifier sa relation avec le caucus et maintenir l’unité du parti à la suite d’une course qui a révélé des dissensions au sein de la famille conservatrice. Autre élément crucial auquel il devra s’atteler au fil de ses déplacements à travers le pays : planifier le recrutement de candidats ministrables dans un futur gouvernement conservateur.

On ignore combien de temps le pacte entre les libéraux et le NPD tiendra et quand la prochaine élection aura lieu, mais l’échéance est aussi inévitable qu’imprévisible avec un gouvernement minoritaire. Le nouveau chef doit être prêt à tous les scénarios, et il ne peut pas sous-estimer la nécessité de recruter maintenant des candidats de prestige pour son futur cabinet. Il doit se constituer une équipe forte, prête à diriger, et montrer ainsi qu’il est capable de s’entourer adéquatement.

La vérité est que, dans le caucus conservateur actuel, qui compte 118 députés, on ne trouve pas 25 à 30 ministres potentiels. Ils sont une douzaine, tout au plus. C’est trop peu pour assurer la direction des portefeuilles principaux d’un futur gouvernement Poilievre. Je parle ici strictement de nombre, je ne prends même pas en compte des facteurs comme la parité ou le bilinguisme.

Faire partie du cabinet fantôme d’un parti d’opposition ne vous garantit pas une place à la table des ministres. Critiquer, c’est facile. Faire du bon travail en comité parlementaire en invitant les témoins clés et en posant des questions pertinentes pour faire ressortir les défauts d’une loi requiert un peu plus de talent.

Encore plus pour gérer une armée de fonctionnaires qui disent : « Oui, Monsieur le Ministre » à l’unisson tout en n’en faisant qu’à leur tête et en truffant d’acronymes leurs mémos de centaines de pages. Il faut patiemment décortiquer des projets de loi, déceler des attributions de fonds allant à l’encontre de l’objectif de cette loi, et j’en passe. C’est une tout autre paire de manches. Cela se gère, mais c’est très difficile !

Être ministre, c’est rentrer très tard du bureau après une journée de rencontres et de séances de breffage sans fin avec, dans sa mallette sécurisée, une montagne de lecture à faire avant de se coucher. Il faut une certaine expérience du fonctionnement du gouvernement, de la discipline, un réel talent de gestionnaire. Savoir prioriser, communiquer, bien s’entourer, déléguer, tout en restant à l’affût pour être prêt à gérer une crise à tout instant, les journées d’un ministre suivant rarement l’agenda du matin…

Un cabinet incomplet

Il n’y a actuellement que cinq députés conservateurs qui, en raison de leur expérience comme ministre dans le gouvernement Harper, pourraient occuper ces fonctions au pied levé : Michael Chong, Rob Moore, Kerry-Lynne Findlay, Michelle Rempel Garner et Tim Uppal. Je n’inclus pas les anciens ministres Ed Fast et Erin O’Toole, car leur avenir au sein du parti est incertain, ni Candice Bergen, qui a annoncé qu’elle ne se représenterait pas.

Deux autres députés ont été ministre au provincial : Chris d’Entremont, au Nouveau-Brunswick, et Dominique Vien, au Québec. Nous en sommes donc à sept.

Plusieurs bonnes recrues ont par ailleurs été adjoints politiques dans le passé. En tête de liste, John Williamson, ancien directeur des communications de Stephen Harper, Melissa Lantsman, qui a été directrice des communications du ministre des Finances Joe Oliver, et Adam Chambers, ancien conseiller du ministre Jim Flaherty. Luc Berthold, quant à lui, a été chef de cabinet au gouvernement du Québec.

Il se trouve également des députés qui ont acquis une expérience municipale en qualité de maire, comme Scott Aitchison, Eric Duncan et quelques autres. D’autres ont des profils professionnels intéressants dans le domaine de l’économie, comme Greg McLean, Phil Lawrence et Kelly McCauley. Stéphanie Kusie a été diplomate et Alex Ruff, colonel. Au Québec, Gérard Deltell et Pierre Paul-Hus seront très certainement considérés. Et Andrew Scheer, en tant qu’ancien chef, est très certainement ministrable.

Toutes ces analyses savantes ne débouchent pourtant pas sur un cabinet Poilievre complet. Le fait d’avoir un cabinet incomplet obligera Pierre Poilievre à tourner son attention vers l’extérieur pour recruter suffisamment de ministres.

Lorsque Stephen Harper était devenu chef, il avait dû faire face au même défi. Il avait su attirer d’anciens députés et ministres au provincial, dont Lawrence Cannon, ministre sous Robert Bourassa, et les anciens ministres Jim Flaherty, John Baird et Tony Clement de l’Ontario.

Candidats de prestige

Et ce n’est pas là une difficulté propre aux conservateurs. Justin Trudeau a dû faire de même en recrutant Bill Morneau dans le secteur privé pour le parachuter ministre des Finances dans son premier gouvernement. Chrystia Freeland, aujourd’hui vice-première ministre, a également été recrutée personnellement par M. Trudeau dans le monde journalistique. Au Québec, François Legault a fait de même, en recrutant le trio Eric Girard, Christian Dubé et Pierre Fitzgibbon pour diriger son premier gouvernement.

Lors de la dernière campagne, le banquier Vincent Duhamel avait été pressenti pour prendre les rênes d’un portefeuille économique au sein d’un futur cabinet d’Erin O’Toole, mais le choix de la circonscription n’était pas judicieux. On ne peut en effet parler de recrutement sans mentionner le parachutage de candidats dans des circonscriptions favorables. Cette pratique, qui crée parfois des remous, est nécessaire si l’on ne veut pas se priver de bons ministres potentiels.

Rappelons-nous, par exemple, que Stephen Harper avait nommé le banquier Michael Fortier au Sénat pour ensuite le nommer ministre. Il s’agit bien sûr là d’une solution temporaire, et le parachutage ne fonctionne pas toujours. Parlez-en à Yolande James, ancienne ministre sous Jean Charest, qui serait certainement ministre du gouvernement Trudeau aujourd’hui si elle avait gagné la nomination libérale à la suite du départ de Stéphane Dion.

Passer d’un cabinet fantôme de circonstance à un Conseil des ministres qui soit capable de gérer les affaires du pays au pied levé n’est pas une mince affaire. Il faut prendre en compte bien des susceptibilités et savoir préserver la cohésion dans le caucus tout en coalisant les élus qui ont les compétences voulues. Il faut se réserver l’effet de surprise, dans l’attente d’une élection, pour présenter une équipe capable de diriger le pays.

S’il souhaite aspirer au poste de premier ministre, Pierre Poilievre devra courtiser des candidats de prestige, qui ont l’expérience et les profils nécessaires pour gagner la confiance des Canadiens. Cette recherche occupera sans doute beaucoup de son temps comme nouveau chef.