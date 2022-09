La parole est comme une balle de fusil

En faisant des amalgames douteux entre immigration, violence et extrémisme, cette semaine, le premier ministre François Legault aurait (encore une fois) fait preuve de maladresse, ou même de simple spontanéité. On connaît maintenant bien le personnage s’adressant directement aux gens « ordinaires », dans une langue simple, disant tout haut ce que certains pensent en silence : en somme, un politicien accessible, proche du « vrai » monde.

M. Legault s’est rapidement excusé (encore une fois) pour prétendre qu’au fond, son intention avait toujours été de « rassembler » les Québécois. Il est même allé jusqu’à ajouter que l’immigration est une richesse alors qu’il monte en épingle ses prétendus « risques » depuis quatre ans. Si certains partis de l’opposition n’ont pas mâché leurs mots pour décrire leur indignation devant de tels propos, plusieurs analystes politiques, réalistes, ont attiré l’attention sur le fait que cette « maladresse » ne serait certainement pas retenue contre la CAQ le jour du vote parce que sa base électorale se reconnaît dans cette peur sourde de l’immigration et dans ce discours identitaire prônant qu’« au Québec, c’est comme ça qu’on vit ».

En ce cas, il est peut-être temps de se demander si derrière cette prétendue maladresse (et bien d’autres) ne se cache pas plutôt une volonté à peine voilée de libérer une certaine revendication identitaire dans ce qu’elle a de moins raisonnable : sa peur de la différence. En plus de n’avoir aucun fondement dans notre réalité sociale, associer l’immigration à la violence et aux extrémismes, comparer le contexte du Québec à celui de l’Allemagne, tout en se voilant d’innocence — les Québécois n’aiment pas la chicane —, c’est attiser la peur et ouvrir les vannes aux remarques xénophobes.

Pour justifier ses seuils d’immigration et s’opposer aux politiques d’accueil du fédéral, François Legault aurait pu s’en tenir à la nécessité de protéger la langue française dont les études nous disent clairement qu’elle est menacée. Il aurait pu insister sur son désir de recevoir moins d’immigrants pour être en mesure de leur offrir de meilleurs services. À la limite, il aurait pu, sans s’enfoncer davantage, revenir sur les « valeurs québécoises » qu’il entend enfoncer dans la gorge des nouveaux arrivants en exigeant d’eux l’impossible mission de maîtriser le français en six mois et en interdisant aux femmes voilées plusieurs secteurs d’emploi.

Mais ce n’est pas ce que François Legault a choisi de faire. Il a plutôt eu recours à des mots dont on ne peut ignorer la portée quand on est premier ministre. Parce que, n’en déplaise à sa grande modestie, à partir du moment où il a accepté ses fonctions politiques, Legault ne pouvait plus prétendre au statut de monsieur Tout-le-Monde qui dit impunément tout ce qui lui passe par la tête. La notoriété politique confère à la parole publique un pouvoir qui devrait s’accompagner d’une responsabilité équivalente.

En disant tout haut ce que plusieurs pensent tout bas, la parole du premier ministre légitime un discours à tout le moins clivant si ce n’est haineux. Et même s’il s’est rapidement rétracté, on ne peut pas reprendre ce qui a été dit : « La parole est comme une balle de fusil : on ne peut la rattraper si elle s’échappe. » Prétendre qu’un politicien peut faire une chose (diviser) et son contraire (rassembler) dans la même journée n’arrange rien à la situation : tout le monde a bien entendu les deux versions de l’histoire.

Faut-il rappeler que ce manque de sérieux à l’endroit de l’immigration et ce manque de respect envers les nouveaux arrivants ne sont pas nouveaux dans la vie politique de François Legault ? Pour ne rappeler que quelques-unes de ses frasques, il a fait campagne il y a quatre ans en montrant son incompréhension totale des lois de l’immigration au Québec et au Canada. Une fois au pouvoir, il a permis la destruction de 17 000 dossiers de familles migrantes, dont beaucoup étaient déjà au Québec, pour mettre sur pied son fameux portail Arrima. Il a compliqué le parcours des étudiants étrangers voulant s’établir au Canada.

Plus encore, c’est sous le bâillon qu’il a fait passer la Loi sur l’immigration et la Loi sur la laïcité de l’État, certains diront par souci d’efficacité, d’autres par pur et simple mépris du débat politique. Ainsi, on est en droit de se demander qui est ce « vrai » monde de qui Legault se dit si proche. Qui fait réellement partie de ce « nous » exclusif qu’il brandit avec de plus en plus d’arrogance. Pour justifier sa manière cavalière de (mal)traiter les dossiers délicats, François Legault s’est fréquemment justifié de cette majorité l’ayant porté au pouvoir, soit les 24,84 % de la population en âge de voter en 2018.

On serait tenté de lui rappeler que dans une société démocratique, une fois élu, le premier ministre devient celui de tous les Québécois, y compris des 75,16 % n’ayant pas voté pour lui. On serait tenté de lui rappeler, par les urnes, qu’au Québec, dans le respect de nos lois, il y a plusieurs façons de vivre qui cohabitent, qui se rencontrent, qui se métissent.