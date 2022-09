Les 12 travaux du nouveau chef conservateur fédéral

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

En politique, il est d’usage de dresser un bilan après 100 jours au pouvoir, mais le prochain chef du Parti conservateur du Canada (PCC) en aura bien moins pour faire sa marque. Les travaux de la Chambre des communes reprenant le 19 septembre, il n’aura que huit jours pour se préparer à affronter Justin Trudeau depuis son nouveau siège de chef de l’opposition officielle, entouré d’un cabinet fantôme et d’un caucus qu’il espère unifié.

À moins d’un rebondissement de taille, c’est Pierre Poilievre qui sera déclaré chef du PCC samedi, à l’issue d’une course qu’il aura dominée sans retenue. Le nouveau chef aura plusieurs tâches à accomplir très rapidement, voire quasi simultanément. L’exercice rappelle un peu les 12 travaux d’Hercule.

L’image, en politique, est aussi importante que le message. Samedi soir, le gagnant devra livrer un message rassembleur en s’adressant particulièrement au clan perdant. Notera-t-on un changement de ton entre le candidat Poilievre et le nouveau chef Poilievre ? Chose certaine, le perdant, lui, devra envoyer un message fort à ses partisans : l’heure est au ralliement contre Justin Trudeau. Mais le fera-t-il ?

Les médias sont souvent invités à la première réunion du caucus pour entendre le discours du chef. Si tel est le cas, les journalistes noteront les applaudissements ponctuant son discours, tout en notant ceux qui s’abstiennent. Il en sera de même pour la période des questions. Projeter une image d’unité sera crucial.

Le nouveau chef pourra se doter d’un adjoint. On a l’habitude d’un duo homme-femme au sein du mouvement conservateur, duo qui respecte l’équilibre géographique et la représentation des courants de pensée. Lisa Raitt et Leona Alleslev ont servi sous Andrew Scheer, et c’est Candice Bergen qui a occupé ce poste aux côtés d’Erin O’Toole. Qui sera le numéro deux de Pierre Poilievre ? La question reste entière. Il pourrait également décider de ne pas utiliser cette fonction, à l’instar de Stephen Harper.

Le cabinet fantôme est LE grand casse-tête. Le problème est moins ceux qui le rejoindront que ceux qui en seront exclus. Le prix de consolation de ces derniers sera la présidence ou la vice-présidence d’un comité parlementaire. Fatalement, il y aura des mécontents.

À mon avis, Michael Chong devrait être sérieusement considéré pour ce poste. Appartenant à l’aile progressiste du parti, il a le respect de tous les élus, qui le reconnaissent comme le défenseur des droits et privilèges des députés. Le nommer enverrait un message rassembleur aux membres du caucus. M. Poilievre devra aussi nommer un leader à la Chambre, poste crucial en situation de gouvernement minoritaire, car il permet de négocier avec les autres partis d’opposition pour orienter les travaux parlementaires et marquer des points. Gérard Deltell et Candice Bergen occupaient ce poste sous MM. O’Toole et Scheer. Un nom me vient en tête pour leur succéder : Andrew Scheer, qui effectuerait ainsi un retour à l’avant-scène.

Reste enfin le poste de coordinateur de la période des questions et agent de liaison au caucus, un poste très convoité. Le coordinateur gère le droit de parole des députés. Il n’est pas rare qu’ils se plaignent au chef quand ils considèrent qu’ils n’ont pas eu assez de temps ou de visibilité.

Assurer l’équilibre entre les enjeux de portées nationale et locale n’est pas une tâche facile. Traditionnellement, le Québec bénéficie d’un avantage au sein de la structure organisationnelle grâce au poste de lieutenant du Québec. Pierre Paul-Hus, seul député québécois qui soutient M. Poilievre, sera très probablement nommé à ce poste.

L’inflation galopante

Avec l’inflation galopante, la joute politique sera au coeur du Comité permanent des finances cet automne, et il sera intéressant de voir qui M. Poilievre choisira pour lui succéder et affronter la ministre Chrystia Freeland. La désignation de ce dauphin, à l’aube d’une récession, ne sera pas chose facile, car c’est avec lui (ou elle) que le chef partagera la scène.

M. Poilievre aura aussi des situations délicates à dénouer. Ed Fast a été très critique à son égard, de même qu’Alain Rayes, qui a dit de lui qu’« il nourrit la division et fraye avec les extrêmes ». Par ailleurs, chacun sait que Michelle Rempel Garner, qui a soutenu Patrick Brown, défend son propre programme politique. Or, ces trois députés jouissent d’une visibilité médiatique dont ils pourraient user, que leur nouveau chef les boude ou pas.

Postes de collaborateurs

Pierre Poilievre est connu pour être son propre conseiller politique et son propre chef des communications. Mais un chef ne peut pas tout contrôler, au risque de se perdre dans la microgestion. Il lui faudra une personne respectée tant pour son talent politique que pour son irréprochable conduite quotidienne des dossiers comme chef de cabinet. Cette personne devra aussi donner l’heure juste au chef. Si son chef de cabinet est jugé peu expérimenté, on pourra penser que le chef conservateur ne sait pas s’entourer ; s’il a beaucoup d’expérience, son bagage pourrait déplaire à certains membres du caucus.

Le poste de directeur des communications au sein du bureau du chef est également très important. M. Poilievre a la réputation de ne pas être tendre avec les membres de la Tribune parlementaire. Cette personne devra composer avec des journalistes échaudés. Il sera intéressant de voir quel format prendront ses premières conférences de presse. Combien y aura-t-il de questions et sur quels thèmes ? Comment la conférence sera-t-elle animée ? M. Poilievre a des réseaux sociaux très puissants. Il faudra évaluer comment il répartit ses communications entre les médias traditionnels et ses propres canaux.

Les chefs conservateurs ont souvent un conseiller spécial pour le Québec. Martin Bélanger, qui a travaillé pendant 16 ans dans les coulisses conservatrices avant de quitter la politique cet été, a occupé cette fonction sous différents chefs. On ignore si cette fonction sera renouvelée.

Finalement, M. Poilievre devra décider s’il remplace les personnes clés au sein de la direction du parti et de la gouvernance du fonds conservateur. Ce directeur de parti occupe un poste stratégique. Il est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre opérationnelle de la prochaine campagne électorale. Il est clair que l’avantage opérationnel dont bénéficiait le PCC par le passé en matière de base de données et d’identification des électeurs n’est plus.