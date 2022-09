Pour la fin du financement de la culture par la Fonderie Horne

Nous, habitantes et habitants de Rouyn-Noranda, les personnes alliées du milieu de la culture et les militantes et militants écologistes, demandons la fin du financement des événements culturels par la Fonderie Horne.

Glencore bénéficie d’un droit de polluer qui lui permet d’empocher des milliards depuis des décennies. La flore, la faune, tout le vivant est touché. Les personnes vulnérables, les personnes enceintes, les bébés, les enfants sont particulièrement affectés, et ce, indirectement avec la permission du ministère de l’Environnement. L’attestation d’assainissement autorise des dépassements de normes pour les émissions d’un cocktail de métaux lourds : arsenic, plomb, nickel, chrome, cadmium, etc. Ces passe-droits quant au respect des normes provinciales permettent de générer des profits faciles pour les actionnaires.

La Fonderie investit dans son image en étant un partenaire important des festivals de la ville, comme Osisko en lumière, le FGMAT, le Festival du cinéma, le FMEAT, la Guinguette chez Edmund (pour Ed Horne, dont la Fonderie porte le nom).

Avec tout ce qu’on apprend dans les derniers mois, les différents partenariats entre les organisations culturelles et le géant Glencore nous paraissent illégitimes. Le sous-financement chronique de la culture pousse les festivals à cautionner les méthodes d’écoblanchiment de multinationales écocidaires comme Glencore.

L’art a besoin de liberté pour bien s’épanouir. Les dons de Glencore à la culture et à d’autres milieux favorisent l’autocensure et une peur de critiquer l’entreprise par crainte de mettre en péril les finances des organismes commandités. Est-ce qu’on peut parler d’acceptabilité, ou plutôt de stratégie de contrôle ? C’est un tabou qu’il est important de briser dans la capitale du cuivre. C’est tout le financement de la culture qu’il faut revoir pour le soustraire à sa sujétion à l’industrie privée dans le but de redonner aux organismes et aux artistes leur liberté de parole.

C’est dans cette optique que nous demandons à toutes les organisations culturelles qui constituent le coeur battant de Rouyn-Noranda de mettre fin à leur collaboration avec la Fonderie Horne.

« Le silence est la clef de l’Amérique »

- Vulgaires Machins

*Signataires :

Paul Cargnello

Alex Martel (pas celui du Rockfest)

Samuel Touchette

Maxime Gagné

Éloise Dallaire

Eve D’Amours

Nathalie Baril

Rose-Aimée Giguère

Guy Leclerc

Isabelle Fortin Rondeau

Amilune Lajeunesse

Samuele

Safia Nolin

Simon Turcotte

Antoine Denis

Frédérique Godefroid

Wood

Nadielle

Astrid Nadeau Ouellet

Mathieu Drolet-Dugay

Mr. Santé

Éliza Berteau

Marc-André Larose

Angie Gosselin

Vicky Neveu

Severyne Vae

Chloé Sirois

Valérie Côté

Edith Fluet

Jess Roy

Steph Sens

Julie Miron

Alex Burger

Émilie Rioux

Marc-Étienne Mongrain

Jean-Philippe Villemure

Eli Levinson

Guillaume Mansour

Guim Moro

Cédric Soucy

Renée Yoxon

Margaret Tracteur

Joël Lavoie

Éric Charland

Sabrina Halde

Rachel Pelletier

Sunny Duval

Debbie Tebbs

Serge Brideau

Claude L’Anthrope

Sophie Bergeron

Jean-Philippe Desjardins

Jean-Michel « Jean Bono » Aubin

Laurie Perron

Gab Lapierre

Sonia Palato

Tamara Weber-Fillion

Stéphanie Boulay

Viola « Oli Féra » Ferrando

Vincent Blain

Justine Baril-Ali

Luis Angel Arpaiz Soto

Laura Babin

Garance Chartier

Julie Gagnon (Calamine)

Michael Lavoie

Jorie Pedneault

Philip Després

Frédérique-Anne Desmarais

Richard Desjardins