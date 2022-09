Quand les voiturettes électriques s’invitent à l’hôpital

Il a suffi de quelques années pour que les voiturettes électriques pour enfants envahissent le marché des jouets dans les pays riches. Annoncées sur tous les sites de vente en ligne, elles se déclinent dans une vaste gamme de modèles et de couleurs, avec une nette préférence pour les coupés sport, les VUS ou encore les VTT et les bolides de course à pneus surdimensionnés.

Plusieurs de ces voiturettes sont des répliques clairement marquées, avec logo sur la calandre, de modèles de grands constructeurs d’automobiles. On y retrouve la modeste Coccinelle de Volkswagen, mais surtout les Mercedes-Benz, Audi, GMC, Land Rover, Jeep, Mustang, Jaguar et autres Lamborghini de ce monde.

Leurs prix s’échelonnent de six cents à mille dollars pour les modèles les plus sophistiqués, tels que la Range Rover biplace, d’une longueur de 1,47 mètre et d’un poids de 36 kg, avec portes ouvrables et roues en cuir, phares DEL auxiliaires, radio Bluetooth et traction arrière. Sa batterie de 24 volts lui permet de supporter jusqu’à 50 kg.

Alors que même les baby-boomers issus de milieux aisés devaient se contenter de jouer avec des autos miniatures, leur progéniture a maintenant accès à des modèles fonctionnels adaptés à sa taille. Des machines qu’elle peut conduire avec ou sans l’assistance d’une télécommande parentale, sans jamais craindre les embouteillages…

S’agit-il d’un progrès, ou devrait-on parler plutôt de regrets ?

La loi du moindre effort

Les enfants de trois à huit ans, auxquels ces voiturettes sont destinées, ont besoin de développer leurs facultés motrices, donc de bouger et de se déplacer par leurs propres moyens. La marche, la voiturette à pédales, le bon vieux tricycle, la trottinette classique sont des moyens de locomotion éminemment plus profitables pour leur santé physique et mentale qu’une balade derrière le volant pour le plaisir d’imiter les grands.

Les parents ont déjà tendance à épargner à leurs enfants les déplacements autonomes. Ils les accompagnent fréquemment en voiture à la garderie, puis à l’école primaire, à moins que ce ne soit l’autobus scolaire qui s’en charge, comme pour de nombreux élèves du niveau secondaire. Ce service, qui peut s’avérer nécessaire en région, est devenu la norme même en milieu urbain, davantage pour des raisons de sécurité.

La tendance des adultes à épargner des efforts aux jeunes réduit le bilan de leurs exercices quotidiens. Or, la dépense insuffisante d’énergie est, avec l’alimentation riche en mauvais gras et en sucre, la cause principale de l’obésité infantile, qui atteint des proportions alarmantes en Occident ainsi que dans de nombreuses économies émergentes.

Le bénéfice d’une telle voiturette n’est pas évident non plus sur le plan de la socialisation. Le petit conducteur pourra se rendre populaire un temps auprès de ses camarades en les invitant à monter à ses côtés, ou encore en leur prêtant le volant ; il devra cependant remettre bientôt pied à terre afin de partager leurs jeux en groupe, sous peine d’exclusion. D’auto-exclusion, en l’occurrence.

Impact environnemental et social

La fabrication de ces jouets hors-norme requiert des matériaux, des minéraux et une main-d’oeuvre qui gagneraient à être utilisés pour mener à bien la transition énergétique, notamment la fabrication des composants de véritables voitures électriques.

Mais plus encore que l’électrification des transports, il faut privilégier la réduction de la taille du parc automobile et augmenter le nombre d’occupants par véhicule. Ce n’est pas en inculquant le goût de la conduite en solo aux tout-petits que nous en ferons des adultes enclins à utiliser le transport en commun, le covoiturage, la bicyclette et la marche.

Imperméable à ces arguments, l’industrie du jouet met le pied sur l’accélérateur. Dans sa quête de légitimité, elle réussit à s’immiscer dans les institutions publiques par le biais des commandites. C’est ainsi que de plus en plus de ces voiturettes se retrouvent dans les couloirs de nos hôpitaux, prétendument pour calmer l’angoisse des tout-petits sur le chemin de la salle d’opération. Un membre du personnel assure alors le téléguidage de la voiturette au lieu de tenir le jeune patient par la main ou de le porter dans des bras, comme cela se faisait auparavant de préférence au transport par brancardier.

Non seulement les voiturettes constituent-elles de la publicité pour les grandes marques qui les inspirent, mais certains concessionnaires-donateurs vont jusqu’à inscrire leur raison sociale sur la carrosserie. Plutôt que d’applaudir, parents et gestionnaires de la santé devraient s’inquiéter de cette perte de contact humain au profit d’un outil de marketing, si ludique soit-il au premier abord.