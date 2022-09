Jean Charest n’était pas prêt

L’auteur est un ancien stratège conservateur. Il a été conseiller politique dans le gouvernement Harper ainsi que dans l’opposition.

Aujourd’hui est la date limite pour faire parvenir son bulletin de vote pour la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC). Les résultats seront connus le samedi 10 septembre, en soirée. À moins d’un rebondissement, tout indique que Pierre Poilievre en sera le prochain chef. Certains analystes résumeront la défaite probable de Jean Charest avec une conclusion simpliste : un progressiste-conservateur ne peut pas gagner une chefferie conservatrice. Je ne suis pas d’accord.

M. Charest s’est lancé dans la course avec la conviction d’être le seul à pouvoir — et même à devoir — prendre la tête du pays. Ses détracteurs l’ont taxé d’opportuniste. Mais c’est précisément le sentiment que doit avoir toute personne qui aspire à être chef. Le principal adversaire de M. Charest, Pierre Poilievre, pense certainement de même.

La réalité est qu’en politique, nous sommes tous opportunistes. Tous les jours, nous scrutons l’actualité pour relever les thèmes qui renforceront notre vision pour le pays et qui feront avancer les valeurs politiques que nous défendons.

Je ne doute pas du conservatisme de M. Charest. Être progressiste ne fait pas de lui un libéral déguisé en conservateur. Lors de la précédente course à la chefferie, l’utilisation de cette tactique par Erin O’Toole s’était révélée profondément injuste à l’endroit de son opposant Peter MacKay, à qui il avait accolé l’étiquette de « quasi-libéral ». Il est déplorable que cette stratégie ait été reprise dans cette course.

Soyons clairs : le PCC est une coalition. L’équilibre et le respect entre les membres progressistes, libertariens, conservateurs sociaux et conservateurs fiscaux sont la condition d’un retour au pouvoir.

Se positionner

On dit souvent que le succès survient quand préparation et opportunité se rencontrent. Dans le cas de M. Charest, c’est le manque de préparation qui est en cause. Un retour en politique se planifie. Et c’est exactement la recette de la victoire de Pierre Poilievre, dont le travail a commencé il y a plusieurs années.

Quand vous caressez ce genre d’ambition, un sentiment particulier doit vous animer. Une petite voix doit se faire entendre dans votre tête à chaque prise de parole, chaque rencontre ou chaque déplacement. « Cette prise de position risque-t-elle de me nuire à long terme ? » « Ce partisan enthousiaste rencontré à un événement peut-il devenir un de mes futurs organisateurs dans cette région ? »

On construit ainsi petit à petit sa base de données de possibles donateurs, de bénévoles et de futurs collaborateurs. On alimente ses réseaux sociaux pour augmenter sa capacité à atteindre des partisans. On sélectionne des dossiers qui deviendront des chevaux de bataille pour renforcer son positionnement.

Le mot clé ici est « positionnement ». Car on ne commente pas tout, uniquement ce qui s’aligne sur nos valeurs et nos prises de position. On intervient dans l’actualité à intervalles réguliers en rédigeant des lettres d’opinion et en sélectionnant des tribunes précises pour prendre la parole.

On fait aussi beaucoup de bénévolat et on renonce à des occasions d’affaires, aussi payantes soient-elles, comme M. Charest aurait dû le faire avec Huawei. On fait attention à ses fréquentations et on cultive ses relations, car il est plus facile de demander une faveur à quelqu’un à qui l’on parle régulièrement depuis des années. On visite les campus universitaires pour rencontrer les futures recrues qui feront un jour le saut en politique.

Lors de campagnes électorales, on aide des candidats sur le terrain, en donnant de son temps ou en contribuant à leurs collectes de fonds, en sachant qu’un jour ils s’en souviendront. On s’affiche avec son parti, on offre son aide au chef et on se rend disponible aux associations de circonscription à travers le pays. On fait tout ce travail de préparation pour s’assurer d’avoir une organisation efficace le moment venu.

La cigale et la fourmi

Jean Charest ne s’est pas préparé, et son équipe n’était pas à la hauteur du défi. Que l’on pense au nombre de membres recrutés, à la quantité et au niveau des dons amassés, au nombre d’événements organisés et de partisans y ayant participé ou aux soutiens dans le caucus, aucun des indicateurs clés n’a été atteint. M. Charest a hésité avant de se lancer. Pendant ce temps, la machine de M. Poilievre envoyait déjà des communications à des centaines de milliers de personnes.

On a comparé cette course à celle du lièvre et de la tortue en conjecturant sur les chances de Jean Charest de coiffer Pierre Poilievre au fil d’arrivée. La vérité est que la fable de la cigale et de la fourmi serait ici plus appropriée. M. Poilievre se préparait depuis très longtemps.

Cela me rappelle une anecdote d’une amie. Dans les années 1990, elle avait croisé un jeune député du nom de Stephen Harper. Il avait insisté pour lui parler en français, car il suivait alors des cours. Cette assiduité dans l’apprentissage du français lui avait paru curieuse pour un élu du Reform Party de l’Alberta… C’est que M. Harper se préparait pour être à la hauteur de ses ambitions.

Lorsque Peter MacKay a lancé sa campagne à la chefferie en 2020, à Halifax, la couverture médiatique a presque entièrement porté sur la piètre qualité de son français. Comment un ancien chef de parti, ministre pendant neuf ans, pouvait-il avoir négligé de maintenir un niveau de français adéquat en vue de son retour en politique ? L’organisation de M. MacKay était également déficiente, surtout au Québec. Et cela lui a coûté la victoire face à M. O’Toole.

M. Charest, quant à lui, a négligé de s’afficher comme conservateur bien avant la course, de faire le travail de terrain nécessaire durant les campagnes précédentes et d’entretenir des liens avec les membres du parti avant de se lancer à nouveau.

Ce n’est pas leur positionnement progressiste à l’intérieur de la famille conservatrice qui aura eu raison de Peter MacKay et bientôt de Jean Charest, sans doute. C’est un raccourci beaucoup trop facile. Non, ce qui a changé la donne, c’est que Pierre Poilievre, comme Stephen Harper avant lui, s’est préparé. Il récolte le fruit de son travail acharné, tout simplement