Le ton monte parce que la confiance baisse

Le ton monte envers les prétendants à un poste d’élu. Le ton est aussi monté envers les journalistes. Il serait cependant faux d’imputer ce climat malsain à la seule présence des médias sociaux. La perspective doit être élargie au-delà des moyens utilisés pour comprendre la source de ces comportements.

Depuis quelques dizaines d’années, les institutions politiques et médiatiques font simultanément face au déclin de la confiance à leur égard. Or, l’idée d’avoir confiance repose sur l’attente de comportements futurs fondée sur l’expérience de comportements passés. De nombreux chercheurs ont montré comment la perception de confiance est tributaire de la perception de compétence de ceux qui représentent ces institutions. La performance et l’éthique des politiciens et des journalistes sont des facteurs dominants. Ils permettent de fixer la perception du niveau de compétence et donc, de la confiance attribuée. Et le fait est que la perception de compétence des politiciens et des journalistes est en déclin prononcé. Ainsi en est-il de la perception de confiance à leur égard.

Toute perte de confiance entraîne un désintéressement. En politique, les taux de participation aux scrutins dégringolent et les médias d’information constatent la chute de leurs audiences. Plusieurs ont cessé d’avoir confiance sur la base de l’expérience du passé et se sont désintéressés de la vie politique et médiatique. D’autres vont désormais faire confiance en prenant un risque sur les comportements futurs.

La légitimité des institutions politique et médiatique n’est désormais accordée que sur la base d’un calcul de risque. Au mieux, le prochain gouvernement sera meilleur et produira des politiques publiques représentatives. Au mieux, l’information diffusée sera un reflet pertinent de la réalité. Au pire, le pari du risque sera perdu et il ne sera plus possible de faire confiance.

Les médias sociaux

Perte de confiance, perte de participation et perte de légitimité de ce qui est produit caractérisent désormais les institutions politiques et médiatiques. Mais elles sont socialement essentielles.

L’expression de défiance à leur égard cherche à les forcer à s’adapter aux attentes sociales, sinon à être remplacées. Les politiciens exercent le pouvoir politique au nom de tous dans un contexte où la représentation est inopérante. Aussi est-elle peu à peu remplacée par l’acceptabilité sociale comme forme de confiance légitimement accordée. Les journalistes proposent une réalité réduite du monde dans un contexte où elle ne réussit plus à s’imposer. Elle est vite remplacée par l’une ou l’autre des réalités multiples qu’offre la mondialisation par l’entremise de la numérisation.

Les médias sociaux, loin d’être la cause de la défiance, en sont plutôt le moyen. Ils accroissent la volonté de participation politique en permettant à l’acceptabilité sociale de remplacer la représentativité. Ils élargissent la réalité médiatique aux réalités du monde. Et surtout, ils permettent l’expression individuelle de la défiance envers ceux qui symbolisent le déclin des institutions politiques et médiatiques.

Par essence, les individus sont grégaires. Leur tendance naturelle et instinctive les pousse à se rassembler. Déçus par le pari perdu du risque et solitaires sur la Toile numérique, ils sont désespérément à la recherche d’une identité sociale. Certains la trouveront dans une communauté d’esprit restreinte et niant toutes les autres. Là se trouvent les racines du populisme. D’autres ne la trouveront jamais et n’auront comme exutoire de leur défiance que la violence de leurs propos.

Le ton monte parce que la confiance baisse, et non parce que les médias sociaux sont présents. Pour se préserver, les institutions doivent remodeler la perception à l’égard de ceux qui en sont les symboles, les politiciens et les journalistes. Ceux-ci doivent exposer aux yeux de tous leur compétence et montrer qu’à défaut d’avoir confiance, il est possible de faire confiance.