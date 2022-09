Le genre, l’angle mort dans la lutte aux changements climatiques

Les acquis en matière d’égalité entre les genres sont fragiles. En tant que femmes, on observe avec inquiétude que les victoires durement acquises au fil du temps ont été mises à mal durant la pandémie, et risquent de l’être encore plus à cause des changements climatiques. Si nous connaissons maintenant les impacts de la pandémie sur l’emploi des femmes, leur santé mentale ou la répartition des responsabilités familiales, ceux de la crise climatique sont encore trop peu discutés.

On sait qu’au Québec, les inégalités entre les genres prennent diverses formes. Encore aujourd’hui, les femmes gagnent en moyenne 10 % de moins que leurs collègues masculins. Avec un revenu moins élevé, celles-ci ont une marge de manoeuvre plus étroite pour s’adapter à la crise climatique. De plus, les événements extrêmes comme les inondations, les tempêtes et les glissements de terrain, pour ne nommer que ceux-là, accroissent l’incertitude financière.

Selon plusieurs études, les femmes semblent être plus susceptibles de subir les impacts psychologiques des changements climatiques. C’est souvent à elles que revient la responsabilité de « prendre soin », notamment des enfants ou des personnes âgées, ce qui représente une charge de travail accrue. Également, plusieurs études ont montré qu’elles risquent davantage de subir de la violence conjugale à la suite d’un événement extrême.

Comme le met en lumière le projet Verglas, il existe également des liens entre le stress prénatal chez les femmes enceintes (p. ex. lors d’événements extrêmes) et les conséquences pour l’enfant en devenir.

L’urgence de mesures environnementales justes

La crise climatique touche toutes les sphères de notre vie, et selon la façon dont nous choisissons de nous y adapter, nous pouvons, d’un côté, générer des bénéfices sociaux et économiques pour le Québec, ou, à l’inverse, exacerber les inégalités existantes. Ce qui fera pencher l’aiguille d’un bord ou de l’autre, c’est la question de la justice : une gouvernance climatique inclusive qui donne la priorité à l’équité et à la justice permet d’obtenir des résultats plus efficaces et durables en matière d’adaptation. À l’inverse, si on omet de prendre en considération les injustices déjà présentes dans notre société, on risque d’observer une dégradation des conditions de vie pour les communautés qui sont déjà les plus vulnérables (ce qu’on appelle la maladaptation). Ce qui nous inquiète, c’est que nos mesures actuelles de lutte et d’adaptation aux changements climatiques restent aveugles face aux inégalités entre les genres.

Le Plan pour une économie verte, qui vise à « construire l’économie de demain » à l’aide de son angle d’attaque principal, l’électrification, semble oublier la moitié de la population dans ce grand projet. Comme le soulevait l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) en 2021, les emplois des secteurs directement concernés par les mesures de ce plan sont majoritairement occupés par des hommes. D’ailleurs, vous ne trouverez le mot « femme » ou « genre » à aucun endroit dans ce document de 128 pages.

De son côté, on peut lire dans la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 que « les décisions prises en lien avec l’environnement et les changements climatiques devront aussi tenir compte des impacts différenciés selon les sexes, ce qui peut également se réaliser grâce à une meilleure participation des femmes dans les lieux consultatifs liés à ces enjeux ». Si pas maintenant, quand ?

Arrêtons de parler au futur

On se demande souvent combien ça coûte, la lutte aux changements climatiques. Commençons à nous questionner sur la façon dont cela affecte la santé et le bien-être de la population, de toute la population. Le temps des « il faudrait », « nous devrons », est dépassé.

En attendant, le travail en silos conduit à des actions incohérentes et inefficaces. C’est pour cette raison que l’initiative Vire au vert demande la tenue d’un débat des chefs portant exclusivement sur la question climatique, et que parmi ses 48 propositions, on en compte une sur l’élaboration d’une stratégie nationale qui fera les liens entre les différents systèmes d’oppression et l’exposition aux risques environnementaux pour viser une justice environnementale. Nous pensons que le Québec peut montrer l’exemple. Il le faut, car les quatre prochaines années détermineront sa capacité à assurer la sécurité et la santé de sa population.