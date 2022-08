Le défi du troisième lien Québec-Lévis

Ce commentaire ne constitue ni un appui ni une opposition au projet controversé d’un troisième lien à l’est de Lévis. Il suggère plutôt de faire preuve d’une grande prudence au regard des lourdes problématiques qu’engendre ce type d’aménagement. Ces problématiques étant déjà bien comprises, nous en serions à l’étape de l’application de mesures permettant d’en contrôler les effets indésirables.

Un segment routier structurant

Le troisième lien complète la première ceinture périphérique de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Un périphérique permet de contourner les zones urbaines intérieures plus denses. Celui-ci inscrit Lévis comme banlieue rapprochée de Québec, ce qui induit une gestion coordonnée de ces deux municipalités.

Localement, ce périphérique permet de dynamiser le secteur de Lévis-Est, moins développé puisque situé à l’écart de l’étalement généré par les ponts. À l’échelle régionale, le troisième lien apparaît comme le pendant oriental du pont Pierre-Laporte. Or, dès sa mise en service en 1971, ce dernier a été un puissant catalyseur d’étalement urbain vers la Rive-Sud.

Sans mesures préventives, le troisième lien intensifiera l’étalement urbain vers Beaumont, Saint-Michel-de-Bellechasse et la bordure fluviale. Il ouvre toute grande la porte vers la région sud et sud-est, menaçant un important secteur d’activités agricoles qui, encore à ce jour, demeure à l’abri de l’envahissement urbain.

L’étalement urbain renvoie à une dynamique de croissance d’une aire urbaine au-delà de la discontinuité urbain/rural, cette croissance se matérialisant sous forme de parcelles urbanisées non agglomérées, dispersées dans l’espace périphérique. L’accès généralisé à l’automobile et l’efficacité du réseau routier y sont étroitement associés.

Ces parcelles se développent rapidement et de manière simultanée le long des principales artères rejoignant la ville-centre ainsi qu’en bordure des municipalités rurales. Tous les modèles récents de développement urbain illustrent l’interaction entre les réseaux de transport, la distribution des fonctions urbaines et l’étalement urbain.

La déferlante urbaine en zone rurale

Au sud de la CMQ, le vaste espace agricole deviendra un « terreau fertile » pour l’étalement urbain ! Or, il semble que la Commission de protection du territoire agricole peine à protéger cet espace de la déferlante urbaine !

La déstructuration de l’espace et des activités agricoles débute par la spéculation foncière. Du fait du prix élevé payé par le spéculateur, les terres agricoles devenues inaccessibles pour une exploitation agricole rentable sont laissées à l’abandon. Ainsi, en périphérie, la spéculation soustrait des parcelles de sol arable, fragmente l’espace agricole et le paysage rural.

Puis, de nouveaux développements apparaissent, prennent de l’ampleur et transforment radicalement le paysage rural. Ce déploiement s’accompagne d’un imposant réseau routier assurant une transition rapide périphérie/ville-centre. Rapidement, l’activité agricole décline et finit par disparaître.

Pour les municipalités rurales, l’étalement permet d’améliorer leurs revenus fiscaux en offrant des propriétés résidentielles plus grandes pour un coût moins élevé. Cependant, pour un résident travaillant dans la ville-centre, la possession d’une voiture est incontournable. Ces néoruraux ont un rythme, un mode et un niveau de vie différents de la population locale. L’univers bucolique attendu se heurte rapidement aux réalités de l’activité agricole. Les odeurs, les poussières et la machinerie agricole génèrent des tensions entre les deux populations.

Tous ces éléments incitent les agriculteurs à faire autre chose que de l’agriculture… ou à le faire ailleurs ! Pour Lévis et la CMQ, au-delà d’une agriculture de proximité menacée, c’est un paysage rural qui s’efface sous le « développement ».

Les congestions

La périphérie est le monde de l’automobile. Le transport public y est moins populaire et plus coûteux en raison de la distribution des fonctions urbaines et de la faible densité résidentielle. L’offre de service est plus faible et concentrée autour des heures d’affluence. Les trajets ville-centre/périphérie se font majoritairement en voiture solo !

La décision de s’installer en périphérie repose notamment sur la rapidité pour rejoindre la ville-centre. Mais la croissance démographique contribue à congestionner le réseau routier. Lorsque les travaux se réalisent, la fluidité dynamise l’étalement urbain, jusqu’à la congestion suivante… Cette congestion cyclique requiert de forts investissements publics récurrents sur le réseau routier, investissements perçus parfois comme des subventions pour l’étalement urbain.

La dernière version du troisième lien, à deux voies dans chaque sens plutôt que trois, risque fort de congestionner très rapidement les routes. Et pour ajouter une voie dans un tunnel…

La déferlante automobile

La ville-centre est un milieu de vie pour les résidents qui font le choix d’y vivre. Du fait de sa densité résidentielle élevée et de la grande distribution des services, la ville-centre est le monde du transport public et des modes alternatifs de déplacement. L’offre y est donc plus grande et plus abordable. Le taxi, l’autobus, l’autopartage, le vélo et la marche sont autant de substituts à l’automobile privée, dont la possession n’est pas une nécessité.

Pour répondre à la demande régionale, on aménage de vastes espaces de stationnements, des boulevards urbains, des autoroutes et des échangeurs routiers. En période de pointe, les voitures s’accumulent, stagnent aux feux de circulation. Se déplacer devient dangereux pour les piétons et les cyclistes. Le climat urbain surchauffe, le bruit devient omniprésent, et la qualité de l’air se détériore.

La dégradation de l’environnement urbain devient un incitatif pour la population à s’installer en périphérie, quitte à faire la route les matins et les soirs de semaine, ce qui accélère la détérioration de l’espace urbain.

Des solutions

Il y a suffisamment de spécialistes de ces questions pour conseiller correctement les gestionnaires. Une telle réflexion exige la reconnaissance de l’existence même de ces problématiques par tous les gestionnaires, ce qui ne semble pas le cas actuellement.

Ce sont des comités rassemblant différents spécialistes qui proposeraient un ensemble de mesures permettant une gestion adéquate de ces problématiques. En s’opposant aux manières traditionnelles de voir et de faire, ces mesures constitueraient un défi politique de taille pour les gestionnaires du territoire.

La réalisation du troisième lien devrait être conditionnelle à la mise en place de ces mesures. Celles-ci existent, et rien n’empêche d’en proposer de nouvelles, mieux adaptées à la réalité de la région de Québec. Cet exercice serait une belle occasion de faire les choses autrement, de faire mieux !