La posture la plus honnête et la plus juste pour regarder l’histoire

Dans son texte, « Mathieu Da Costa, l’interprète fantôme », paru dans la section Idées de ce journal ce mois-ci, Jean Delisle revient sur la place de Mathieu Da Costa telle que nous l’avons présentée dans notre série Afro-Canada. Afro-Canada est une série qui retrace, je le rappelle, la présence des afro-descendants dans l’histoire canadienne ; ce qui constitue une première en soi.

M. Delisle remet en question la validité de la présence de Mathieu Da Costa comme étant le « premier Noir de l’histoire canadienne », exposant une absence de preuves écrites, d’archives, qui l’amène à affirmer sa présence comme un mythe fondé sur des faussetés et des exagérations.

Il est important de répondre, tout d’abord, que Mathieu Da Costa est cité dans nombre de recherches historiques au Canada, que nous avons consultées et sur lesquelles nous nous sommes appuyés, dont celles de Paul Fehmiu-Brown qui a consacré plusieurs années de sa vie à cette histoire et à la réhabilitation de l’histoire des afro-descendants du pays.

Les faits relatés par M. Delisle sont indéniables. Toutefois, il omet un élément important en effleurant à peine la question des documents judiciaires de 1609 qui, en somme, sont les témoins contemporains de l’existence de Mathieu Da Costa. C’est en raison de ces documents que son nom est depuis longtemps associé aux mouvements exploratoires français du début du XVIIe siècle. Cette série de documents (compilée par Robert Le Blant et René Baudry dans Nouveaux documents sur Champlain et son époque, 1967) concerne un litige entre Pierre Du Gua de Monts et Nicolas de Beauquemare, un marchand de Rouen qui aurait accompagné des marchands hollandais à Tadoussac en 1606. Dans ces documents, il est plusieurs fois question d’un certain Mathieu de Coste, « naigre », qui aurait été enlevé par les Hollandais.

Des trop rares traces

On sait que Mathieu Da Costa se mit au service de Nicolas de Beauquemare en 1608 « pour les voyages de Canada, Cadie et ailleurs » moyennant 60 écus par an. Mathieu Da Costa étant emprisonné au Havre l’année suivante, Pierre Du Gua de Monts y envoya un agent afin de le faire libérer, et la procuration, signée de sa main, mentionnait que Da Costa avait été embauché par Beauquemare « pour et au nom dudit sieur [Du Gua de Monts] ».

Même s’il n’a pas laissé de traces dans les récits de Champlain et Lescarbot, on ne peut exclure que Mathieu Da Costa ait pu les accompagner sur l’île Sainte-Croix et Port-Royal. Il aurait aussi pu accompagner les Hollandais à Tadoussac en 1606 ou tout autre voyage de pêche non officiel au tournant du XVIIe siècle. À lire ces documents juridiques, il est clair que Pierre Du Gua de Monts a fait des pieds et des mains afin d’employer les services de Da Costa au Canada. Voici donc pour les faits.

Les arguments de M. Delisle, s’il est bien informé, reposent entièrement sur les preuves tirées des textes officiels et ne tiennent jamais compte de cette réalité que nous présentons pourtant d’entrée de jeu dans la série Afro-Canada, à savoir la rareté, voire l’absence même de preuves écrites, d’archives exhaustives pour retracer l’histoire des Noirs au pays. Philippe Néméh-Nombré, sociologue et chercheur en études noires, en fait d’ailleurs état dans le premier épisode : c’est toute la difficulté de relater l’histoire des afro-descendants au pays. La trace de leur présence n’est que très rarement signalée ou notée. Leur présence émerge rarement, et souvent de manière officieuse, par le biais d’annonces d’esclaves à vendre ou en fuite, au détour d’une information factuelle, ce qui ne signifie pas qu’ils n’étaient pas présents, au contraire, mais ce qui contribue malheureusement à nier leur existence.

Prenons pour exemples les faits relatés par M. Delisle lui-même dans son texte, au sujet de la présence d’un homme noir anonyme mort du scorbut durant l’hiver 1605-1606, durant le même voyage avec Champlain auquel aurait pris part Mathieu Da Costa, et dont le corps a été disséqué. La présence de cet homme n’apparaît pourtant à aucun autre moment dans les textes, et nous n’aurions jamais eu la preuve de son existence s’il n’était mort et avait été répertorié à ce moment-là.

Une approche transparente

C’est là la réalité à laquelle nous avons fait face, et qui nous a été présentée par nombre des archivistes, historiens et chercheurs que nous avons consultés tout au long de nos recherches pour la série. C’est pour cette raison que nous avons choisi de faire appel à ce dispositif — présenté aussi dans le premier épisode de notre série —, que l’on nomme « fabulation critique » et qui nous permet d’imaginer, en nous appuyant sur les quelques archives retrouvées, d’imaginer ce qu’aurait été la réalité des personnages afro-descendants présents et que nous avions à ramener à nos mémoires, à leur juste place.

C’est dans cette optique que nous avons donc traité certaines des histoires en fiction ou en animation, à l’image de « fables animées », narrées par l’historien indépendant Aly Ndiaye. Le narrateur prend d’ailleurs la peine de préciser au sujet de Mathieu Da Costa que « peu d’informations existent » et de garder toute la narration au conditionnel.

Ainsi, c’est dans une série de formes et une approche transparente qu’avec Afro-Canada nous abordons cette grande « Histoire » qui a été, dès le tout début de la colonisation, perçue, interprétée et conservée par les colonisateurs selon leurs échelles de valeurs et de priorités. Voilà la posture qui nous semble ici la plus honnête et la plus juste pour regarder l’histoire qui, à l’image de l’homme noir anonyme sur le bateau de Champlain, a été disséquée et amputée de nombre de ses éléments.