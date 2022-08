C’est toujours l’omerta dans nos écoles en matière de violences sexuelles

La rentrée scolaire est désormais à nos portes ; une nouvelle génération de victimes de violences sexuelles qui seront abandonnées par le système scolaire verra le jour, et ce, avec l’approbation éhontée du gouvernement sortant. Depuis trop longtemps, nous — le collectif jeunesse « La voix des jeunes compte » — nous mobilisons afin de permettre à tous les jeunes du Québec d’être scolarisés dans des établissements sécuritaires, justes et exempts de violences, ce qui est nécessaire étant donné qu’on passe la majorité de notre temps à l’école. C’est notre deuxième maison.

Le 7 février 2022, dans la foulée du scandale des violences sexuelles dans le milieu sportif, nous nous sommes adressées à la ministre du Sport et déléguée à l’éducation, Isabelle Charest, ainsi qu’au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Nous avons réitéré le même discours que nous répétons depuis déjà cinq ans : « il est temps d’agir maintenant et de mettre en place une loi contre les violences sexuelles dans les écoles primaires et secondaires du Québec. »

La solution que vous nous avez apportée, le formulaire en ligne « Je porte plainte », est une mesure inadaptée à la réalité des jeunes qui font partie du milieu sportif et qui sont des élèves. D’autant plus que lorsque tu envoies le formulaire et que tu es une personne mineure, un signalement est automatiquement envoyé à la DPJ et à la police sans aucune forme d’aide ou d’accompagnement. « Quand tu vas voir une personne intervenante, ce n’est pas nécessairement pour porter plainte, mais plutôt pour chercher de l’aide parce que ça prend du temps et de l’accompagnement avant de comprendre qu’on a vécu de la violence sexuelle. »

Le 24 mai 2022, nous avons encore pris la parole là où se prennent les grandes décisions au Québec : la majestueuse Assemblée nationale. Monsieur le Ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, lorsque nous nous sommes croisés dans les couloirs, il y a eu un gros malaise. Notre groupe de jeunes, qui venait de faire sa sixième prise de parole médiatisée seulement en 2022, vous rappelait la nécessité de protéger les jeunes du Québec. Vous aviez devant vous l’une de nous qui venait de livrer un témoignage personnel : « dans la société québécoise, peu importe notre genre ou notre âge, nous avons le droit à la sûreté et à la dignité ; moi, je ne l’ai pas eue, moi, on ne m’a pas soutenue, mais on m’a demandé de marcher aux côtés de mes agresseurs. On m’a demandé d’adhérer à la loi du silence ».

Prévention et de sensibilisation

La solution que le ministre Roberge nous a apportée : la bonification du protecteur de l’élève, mesure qui est d’emblée défaillante puisqu’elle ne comprend pas de mesures concrètes de sensibilisation et de prévention aux violences sexuelles pour l’ensemble des personnes qui fréquentent les établissements scolaires.

« Lorsque la direction t’ordonne de garder le silence afin de ne pas nuire à la réputation de l’école, sans quoi tu seras suspendue, ou lorsqu’on fait entrer des policiers par la grande porte de l’école à la vue de tous et qu’on est forcée de dénoncer et de raconter plusieurs fois ce qu’on a vécu, c’est revictimisant et inhumain. Même dans cette situation, les adultes victimes de violences sexuelles ont plus de droits et de dignité que nous. » Nous dénonçons la façon dont le protecteur de l’élève est instrumentalisé pour effacer notre lutte et nous refusons d’être complices de cette trahison à l’égard de tous les jeunes du Québec.

Parce qu’attendre plus d’une année avant d’avoir des résultats du protecteur de l’élève, comme l’a suggéré le ministre de l’Éducation en entrevue pour le journal La Presse, c’est prendre les jeunes pour des cobayes qui deviendront des statistiques dans plusieurs années, alors que les études sont déjà unanimes : il faut plus de prévention et de sensibilisation. Le gouvernement sortant laisse des jeunes vivre des expériences qui vont les traumatiser à vie, alors qu’il a les outils en main et le pouvoir d’agir.

Essentiellement, ce que vous nous dites c’est : « Continuons l’omerta dans les écoles du Québec. » Il n’est pas normal que les attouchements sexuels, les viols et l’exploitation sexuelle fassent partie de notre quotidien dans le milieu scolaire. C’est irresponsable, et n’importe quel adulte qui agirait avec autant de négligence se ferait retirer la responsabilité des jeunes. Expérimenter sur le dos des élèves, c’est volontairement les mettre en danger en plus de faire de la politique de bas étage.

Ici, on parle d’une urgence, on n’a plus le temps de « laisser vivre le changement ». Suffisamment de vies ont été brisées, suffisamment de générations ont été sacrifiées. Nous demandons une loi entièrement consacrée à la question des violences fondées sur le genre comme mesure de réparation pour les victimes du passé, celles du présent et pour nous, qui avons consacré toute notre jeunesse à lutter contre les violences sexuelles.

Nous demandons un engagement clair afin que soient allouées les ressources nécessaires pour rendre nos écoles sécuritaires et exemptes de violences. Nous demandons au premier ministre du Québec, François Legault, une rencontre formelle afin de nous montrer que la voix des jeunes compte réellement, car nous avons déjà un engagement clair de tous les autres partis. Faites plus. Faites mieux. Agissez maintenant