Le luxe de la réhabilitation

C’était mon anniversaire. Je passais la soirée avec un ami pour célébrer l’occasion. Il faisait beau et chaud. Nous mangions sur une terrasse. Puis, mon téléphone s’est mis à sonner. Appels, textos, courriels.

Sur ma boîte vocale, plusieurs messages s’accumulaient. « T’es où ? Je suis en bas de chez toi et tu ne réponds pas. Avec qui es-tu ? Réponds. » Je n’ai pas répondu. Nous étions séparés depuis deux ans. Quelques jours plus tard, je poussais la porte du poste de police.

Malgré les nombreuses années à vivre sous le joug d’une personne violente, je n’avais jamais envisagé de la dénoncer. Ce droit, je ne l’avais pas, ou plutôt je ne me le donnais pas.

Jusqu’au soir, symbolique, de mes 30 ans. J’ai pris le peu d’espoir qu’il me restait et je suis allée rencontrer un policier. Pour revenir chez moi aussitôt.

Afin d’éviter de lui nuire, on m’a suggéré de lui envoyer une mise en demeure. J’y songeai sérieusement. Quelques jours ont passé, le manège a repris. C’était pire encore.

J’ai pris une longue inspiration et je suis retournée au poste de police. J’y retournerais à trois reprises au cours de l’année, ce qui me ferait chaque fois revivre des traumatismes douloureux. Le corps policier, les enquêteurs, les sergentes détectives ainsi que les procureures ont traité — et traitent encore à ce jour — mon dossier avec professionnalisme. Mais.

Lorsque mon ex-conjoint a rompu ses conditions de remise en liberté, une option s’est offerte à lui pour éviter la détention : effectuer une thérapie fermée durant plusieurs semaines. Il perdait du même coup son emploi, certains amis et connaissances, bref une partie de son réseau social. Mais.

On lui a donné la « chance » d’obtenir de l’aide. De se faire épauler et soutenir par des spécialistes de la relation d’aide, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

On lui a donné le temps de prendre le temps, de se poser pour réfléchir aux raisons qui avaient bien pu le mener à commettre de tels gestes. Il n’a rien eu à débourser, il n’a pas eu d’enfant à s’occuper. Il a pu se mettre sur pause. Les soins étaient pris en charge. Les rumeurs disent qu’il a changé.

Pendant ce temps, mon enfant et moi-même ne changeons pas. Nous restons englués dans le passé.

Des refus systématiques

Bien que notre demande de qualification ait été acceptée par l’IVAC (Indemnisation des victimes d’actes criminels), je me heurte à des refus systématiques de la part de toutes les personnes que je contacte.

Et ce n’est pas faute d’essayer ! Élargir le périmètre de recherche ne change rien, la réponse est toujours la même : « Malheureusement, je ne peux pas vous mettre sur la liste d’attente », « Nous sommes complets », « Je vous conseille de consulter le site de l’Ordre [des psychologues] », « Bon courage. »

Mon enfant fait des cauchemars récurrents. Il lui arrive de se frapper la tête contre le mur, de se mutiler, et même de régresser psychologiquement. Il n’arrive pas à dormir seul. Le moindre événement lui rappelle des épisodes où « papa faisait mal à maman ». Il est tétanisé à l’idée de perdre sa mère.

Je dois donc me tourner vers des ressources intermédiaires, comme les maisons pour femmes victimes de violence, tout en occupant trois emplois et en ayant moi-même un diagnostic de choc post-traumatique.

Comme si rien ne s’était passé

Je dois continuer à vaquer à mes occupations quotidiennes pour assurer à mon enfant un niveau de vie décent tout en étant mère de famille monoparentale, comme si de rien n’était. Parce que c’est bien ce qu’on me demande de faire depuis plus d’un an maintenant : faire comme si rien ne s’était passé.

Faire comme si mon coeur ne cessait pas de battre chaque fois que je reçois une lettre du CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels), un appel de l’enquêteur, ou que je croise un homme qui ressemble à mon ex-conjoint en tournant le coin d’une rue.

J’aimerais qu’on s’interroge sur le prix qu’il en coûte de dénoncer une personne violente (à combien se chiffrent les nuits perdues, les jours de travail manqués, les jours passés dans le noir, les tensions, l’amour blessé ?). On nous demande de faire nos devoirs, d’emprunter la voie légale et de faire face à cette machine qui s’appelle la justice sans nous mettre en garde contre l’absence de soutien qui en découle.

La réhabilitation des personnes violentes est nécessaire. Je veux y croire. Mais qu’en est-il des victimes ? Elles aussi souhaitent reprendre leur vie en main et regarder en avant.

On nous demande d’emprunter la voie légale et de faire face à cette machine qui s’appelle la justice sans nous mettre en garde contre l’absence de soutien qui en découle