Évitons les projets qui passent à côté de la cible en éducation

En mai dernier, le ministère de l’Éducation annonçait un nouveau projet pilote d’aides-enseignants, lequel sera instauré dans une centaine d’écoles primaires québécoises à compter de septembre. Selon le ministère, cette aide permettrait aux enseignants de se concentrer sur la tâche à laquelle ils aspirent : enseigner. Le personnel engagé, appelé « personnel de soutien » — on vise les employés de l’école et les éducateurs et éducatrices en service de garde scolaire —, viendrait prêter main-forte aux enseignants pour les tâches non pédagogiques, dites « connexes ».

Le ministre de l’Éducation croit que ce programme « va nous aider à relever le plus grand défi qu’on a dans le réseau scolaire en ce moment, celui de la pénurie de main-d’oeuvre », lisait-on dans Le Devoir en mai dernier, et le projet pourrait éventuellement s’étendre à l’ensemble des écoles primaires du Québec.

Évidemment, les aides-enseignants allégeront le travail des professeurs. Mais est-ce que cette mesure contribuera réellement à pallier la pénurie d’enseignants ? J’en doute. Sans vouloir diminuer ses effets sur la vie quotidienne de ceux-ci, c’est selon moi une « mesure secondaire », qui ne comblera pas le trou béant que l’on connaît.

En 2019, l’Institut du Québec (IQ) publiait le rapport Qualité de l’enseignement et pénurie d’enseignants : l’État doit miser sur l’essentiel. Le Conseil supérieur de l’éducation publiait (CSE) un rapport similaire en 2021, dans lequel il reprenait certaines idées de l’IQ tout en défendant un point de vue différent. Ces deux rapports, qui font état de l’enjeu éthique crucial qu’est la nécessité de conserver une qualité d’enseignement tout en accélérant la « production » d’enseignants qualifiés, n’accordent pas la même importance à la formation des maîtres, et leurs recommandations en témoignent.

Alors que le CSE ne démord pas de l’importance de la formation initiale des enseignants et que, de ce fait, il mise sur les maîtrises qualifiantes — un programme qui, rappelons-le, est d’une durée de quatre ans à temps partiel —, l’IQ, appuyé par plusieurs études et exemples de pays édifiants (Singapour, Finlande, Pays-Bas, et même… l’Ontario !), affirme avec force que la qualité de l’enseignement n’a que très peu à voir avec la formation. En découle la recommandation d’un programme en enseignement d’une durée de douze mois à temps plein (stages compris), lequel programme pourrait s’ajouter à un baccalauréat disciplinaire pertinent. Le programme serait bonifié par deux années de pratique supervisées et une formation continue obligatoire.

Je n’ai pas toutes les clés en main pour comprendre la complexité de cet enjeu titanesque, mais j’avoue que l’audace de cette proposition me séduit. Pourquoi n’a-t-elle pas été retenue ? Par manque de réalisme ? Quoi qu’il en soit, les deux rapports s’entendent sur une chose : le gouvernement manque de transparence. Tous deux recommandent un meilleur suivi du milieu de l’éducation et des analyses terrain publiées plus rapidement, afin de favoriser la rétroaction et d’éviter les projets qui passent… à côté de la cible.