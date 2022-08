La société des enseignantes disparues

Ô capitaine, mon capitaine Legault ! Il serait temps de s’attarder à la question de la pénurie de personnel en éducation parce que les enseignantes légalement qualifiées fuient le milieu et sont de plus en plus rares. Après quatre années au pouvoir, votre promesse de faire de l’éducation une priorité fait aujourd’hui pâle figure.

Depuis quelques années, dès que la rentrée arrive, c’est toujours la même question qui se pose : est-ce qu’il y aura une enseignante légalement qualifiée dans chaque classe du Québec ? La réponse est malheureusement non. Sauf que le rôle d’un gouvernement ne devrait pas se limiter à regarder la même situation se répéter d’année en année. Selon les directions d’école, c’est jusqu’à 1400 enseignantes qui manqueront à l’appel pour la rentrée. L’urgence d’agir pour le long terme est donc bien présente.

Quand on regarde le système d’éducation d’un point de vue strictement mathématique, il est normal qu’on manque d’enseignantes légalement qualifiées. Le faible taux d’inscription dans les universités n’arrive pas à compenser le grand nombre de démissions ou de retraites, souvent prématurées, dans les centres de services scolaires du Québec.

Marché du travail.Présentement, nombreuses sont les offres d’emploi qui proposent de meilleurs salaires, des avantages sociaux compétitifs, beaucoup moins de stress et qui ne nécessitent pas de travail le soir et la fin de semaine. Le salaire des enseignantes québécoises est en dessous de la moyenne canadienne, et le salaire d’entrée est risible quand on le compare à d’autres professions qui demandent un baccalauréat de quatre ans. L’inflation actuelle est d’autant plus une raison de se tourner vers un emploi mieux rémunéré.

Maternelle quatre ans. En pleine pénurie de personnel, le gouvernement de la CAQ a choisi d’ouvrir des centaines de classes de maternelle quatre ans. En plus d’augmenter le besoin en enseignantes dans tout le réseau, il n’a pas été en mesure de financer adéquatement les services, l’acquisition de matériel ni d’équiper les cours d’école comme il se devait.

Les écoles québécoises.La majorité des écoles québécoises ne sont pas des bâtiments invitants qui stimulent les apprentissages. Au Québec, des centaines de locaux sont sans fenêtres et d’autres n’ont pas de systèmes de ventilation adéquats. C’est sans nommer le manque d’entretien, les problèmes de moisissures, la taille des locaux et le manque d’espace dans la majorité des écoles actuelles. Il est grand temps que les infrastructures scolaires soient repensées, rafraîchies et qu’on y fasse entrer le XXIe siècle.

La tâche. Dans les dernières années, on a assisté à l’alourdissement constant de la tâche des enseignantes. Le nombre d’élèves avec des besoins particuliers a augmenté en flèche alors que les services professionnels et de soutien dont les élèves ont grandement besoin ne sont pas disponibles en quantité suffisante. La taille des groupes dans un contexte de manque de services est également un problème très grave.

On pourrait penser qu’il n’est pas logique de revendiquer plus de services de personnel professionnel ou de soutien ainsi que la diminution de la taille des groupes dans un contexte de pénurie de personnel. Je pense le contraire. La seule manière d’inverser la tendance actuelle, c’est-à-dire de retenir plus longtemps les enseignantes déjà à l’emploi et d’en attirer beaucoup d’autres, c’est de repenser l’organisation du service.

En fait, c’est simple et cela se résume ainsi : et si on laissait les enseignantes enseigner ? Parce qu’actuellement, le système tue la passion de milliers d’enseignantes qui s’en vont travailler ailleurs.

Comme société, il est urgent de se remettre en question et d’agir, parce que la crise que nous traversons ne se réglera pas seulement avec des campagnes publicitaires ou des slogans comme « Continuons ». En fait, en continuant, on fonce tout droit dans le mur !