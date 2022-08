Le peuple autruche

L’autruche ne s’enfouit certainement pas la tête dans le sable lorsqu’elle a peur ; comme tout le monde, elle court. Mais l’expression ne nous convient que trop bien, à nous, Québécois francophones, qui faisons semblant de ne pas voir l’anglicisation fulgurante du Québec et la chute dramatique de la qualité et de l’usage du français dans nos conversations et dans nos esprits au cours des deux dernières décennies.

Les dernières données de Statistique Canada ne font qu’entériner le déclin du français qui crève nos tympans au quotidien. Énumérer les exemples concrets, indiscutables, de l’anglicisation dans les commerces, dans les milieux de travail, dans les espaces culturels, partout, serait fastidieux. Sans compter les aberrations, comme ce « Bonjour-Hi ! » ou l’anglais exigé des juges des régions du Québec, question de bien marquer le coup, pour qui ne l’aurait pas encore remarqué, qu’on peut aisément vivre sans parler un mot de français au Québec. Message que les immigrants reçoivent cinq sur cinq, eux qui ont déjà assez de soucis avec leur intégration au marché du travail et à la société. On en est même venus à cette idée paradoxale selon laquelle l’État dont la langue officielle est le français devrait offrir ses services en anglais aux immigrants ! Il n’y a qu’au Québec que le ridicule ne tue pas.

Il y a 20 ans, je me suis endormie à Montréal, je me réveille aujourd’hui à Toronto.

Il y a, au cœur de Montréal, une progression inéluctable de l’anglais, qui gagne toujours plus de terrain, conquérant, dans les quartiers jusque-là francophones. Sur le Plateau, à l’ouest de Papineau, il semble que seuls les vieux parlent encore français. C’est là que j’ai vécu le comble de l’absurde : un Montréalais francophone qui s’adresse à moi en anglais. Interrogé, il me répond, tout souriant, qu’il ne sait pas, que l’anglais, c’est bien. Bref… un réflexe.

Le rouleau compresseur de l’anglais

Ce réflexe-là, tout le monde l’a attrapé, semble-t-il. Sur les ondes radio, dans la presse, à la télé, sur Internet, impossible pour les journalistes, chroniqueurs et autres locuteurs de faire trois phrases sans utiliser une expression anglaise, plus « tendance » que l’expression francophone équivalente. J’entends de l’anglais partout, tout le temps. On écoute les séries, les films en anglais ; on navigue sur Internet en anglais ; on s’écrit avec des mots anglais ; on réfléchit de plus en plus avec des concepts anglais.

En fait, nous sommes tous soumis au rouleau compresseur de l’anglais, qui écrase tout sur son passage, en particulier chez les jeunes. Le nez solidement collé aux réseaux sociaux, ils sont plongés du matin au soir dans un univers largement anglophone. Beaucoup se fichent pas mal de préserver leur langue. On l’a tellement maltraitée et ignorée tout au long de leur jeunesse qu’ils l’apprécient bien peu. C’est avec eux que la bataille du français est en train de se jouer. Et de se perdre, j’en ai bien peur. De ce point de vue, la loi 96 est l’équivalent d’un diachylon appliqué sur une plaie béante.

L’ennui, c’est qu’une langue ne vient jamais seule. Elle entraîne dans son sillage une culture, une perception du monde, des préoccupations qui reflètent la société dont elle est issue. Et l’anglais, ici, ce sont les États-Unis. Nos nouveaux maîtres à penser américains imposent les codes et les sujets de « conversation » que nous adoptons sans coup férir. Les nouvelles expressions, les idées innovantes (comme les plus réactionnaires), les modes, les expériences, tout nous vient du sud.

Même la politique s’écrit à Washington. Nous avons maintenant des segments entiers consacrés à la politique américaine dans nos émissions d’information quotidiennes. Si bien qu’on en sait plus sur les sénateurs américains que sur nos propres ministres.

Pire, on calque maintenant les grands débats et conflits américains sur notre petit monde à nous, qui n’en avait rien à cirer jusque-là. Le mot en n en est l’illustration la plus éloquente. Ici, en français, cette insulte n’a jamais été d’usage courant. Mais aux États-Unis, le mot anglais est une insulte grave, d’un racisme avéré. Alors on adopte la perspective américaine sans se poser de questions ; on jette aux poubelles professeurs et écrivains en collant sur notre réalité une histoire qui n’est pas la nôtre.

Briser l’hégémonie culturelle américaine

En intégrant l’anglais américain dans nos vies, on a l’impression de s’ouvrir sur le monde. Rien n’est plus faux. Il n’y a guère de pays plus centrés sur eux-mêmes que les États-Unis. On sympathise avec les pauvres Russes ou Chinois enfermés dans leurs « chambres d’écho » respectives tout en se précipitant, à bras ouverts, dans celles où les Américains nous enferment.

En parlant, en vivant en français, on a l’occasion de briser la conception étriquée que l’hégémonie culturelle américaine nous impose. On voit ailleurs, on entend autre chose, on réfléchit autrement. Le français nous ouvre une petite porte vers la différence, vers les autres pays, les autres cultures. Alors, pourquoi choisir de porter des oeillères quand on a la chance de voir large et loin ?

La culture québécoise francophone a contribué pour beaucoup à faire du Québec une société unique en Amérique ; une société imaginative, ouverte, tolérante, démocratique et plus égalitaire que bien d’autres. Toutes les études, tous les sondages le démontrent : les Québécois ne pensent pas, n’agissent pas comme les autres Canadiens, et encore moins comme les Américains, dans bien des domaines. Serons-nous toujours originaux quand toutes nos références, toutes nos inspirations viendront du sud de la frontière ?

Dans ce concert de revendications pour la diversité des sexes, des genres, de race, d’ethnie, de couleurs, de cultures, etc., il n’y a, semble-t-il, que la culture québécoise francophone qui n’ait pas droit de cité. Pourquoi ne pas revendiquer notre distinction plutôt que de vouloir nous assimiler au plus grand nombre ? À trop vouloir suivre le courant, on risque de se perdre… pour de bon.