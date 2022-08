Le Québec et le Canada doivent boycotter le Sommet de la Francophonie en Tunisie

Le Sommet de la Francophonie, prévu en novembre sur l’île de Djerba, en Tunisie, risque d’être une opération de propagande pour le régime autoritaire du président tunisien Kaïs Saïed.

Les délégations du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Canada doivent boycotter ce sommet pour éviter de cautionner la dérive autocratique d’un appareil politique qui ne cesse d’affaiblir les avancées démocratiques du peuple tunisien après la révolution de 2011 qui a déclenché le Printemps arabe.

Jusqu’à maintenant, le Canada n’a cessé d’exprimer son embarras face à la crise politique tunisienne et de demander le report du Sommet, initialement prévu en novembre 2020 et probablement reporté encore à 2023. La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a insisté, lors de son échange avec son homologue tunisien après la tenue du très controversé référendum, sur le « respect des principes démocratiques », sur « l’importance de tenir des élections législatives et de rétablir un gouvernement élu et représentatif dans les meilleurs délais ».

Le premier ministre Justin Trudeau a discrètement évoqué la possibilité d’un nouveau report de ce sommet et indique sa préoccupation quant à l’affaiblissement du processus démocratique en Tunisie. Toutefois, le report ad infinitum n’est pas une solution viable.

Depuis le coup d’État de Kaïs Saïed en juillet 2021, la crise politique ne cesse de s’aggraver. Le régime de Saïed s’attaque à tout ce que la Francophonie représente : la démocratie, les droits de la personne, la diversité et, plus précisément, selon la déclaration de l’actuelle secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, la défense de l’égalité femmes-hommes.

L’adoption du référendum sur le projet de nouvelle Constitution porté par Saïed n’est qu’un exercice pseudo-démocratique comme on a vu ailleurs chez d’autres autocraties. Dans les faits, le président tunisien réinstalle une emprise quasi totale sur l’ensemble des sphères politiques et sociales du pays. Il établit un hyperprésidentialisme sans balises, accapare les pouvoirs, gouverne par décret et interdit toute opposition.

Le président tunisien avait dissous le Conseil supérieur de la magistrature pour se donner le pouvoir de nommer lui-même les membres d’un nouvel organe de supervision judiciaire temporaire. C’est aussi Saïed qui a nommé le chef de l’autorité électorale qui a organisé et supervisé la tenue de ce référendum que la majorité des opposants tunisiens et internationaux ont qualifié de régression autocratique grave.

La nouvelle constitution marque une rupture radicale avec les acquis en matière de droits de la personne. Le texte constitutionnel, à l’image du président tunisien, instaure un climat de division et de clivage identitaire et affaiblit les avancées de la société civile en matière de diversité politique, religieuse et culturelle.

À l’heure actuelle, plusieurs journalistes sont emprisonnés, des avocats sont réprimés et poursuivis par le parquet militaire. C’est ce qui a amené le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, et l’ambassadeur américain désigné en Tunisie, Joey Hood, à critiquer fortement ce déclin démocratique et à dénoncer « une érosion alarmante des normes démocratiques et des libertés fondamentales » en Tunisie.

Le projet autocratique de Kaïs Saïed constitue un vrai danger pour la diversité religieuse et les libertés individuelles et féministes. La nouvelle constitution décrète l’affiliation de la Tunisie à un monde islamique et l’obligation pour l’État de travailler à réaliser les finalités d’un Islam ultraconservateur, ce qui risque de fortement limiter les droits sexuels et reproductifs des femmes tunisiennes.

Le boycottage diplomatique du Québec et du Canada enverrait un message fort de soutien et de solidarité aux féministes, journalistes, membres de la société civile, ainsi qu’à toute l’opposition tunisienne, qui militent pour un retour aux valeurs démocratiques qui sont au coeur de la Francophonie.