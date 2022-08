La mort venue du ciel

On a appris récemment que le chef de l’organisation terroriste al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, venait d’être abattu en Afghanistan par le tir de missile d’un drone américain. Cette nouvelle, rendue publique par un président des États-Unis très fier, a fait la une de la plupart des grands médias internationaux, sans susciter beaucoup de commentaires.

Cette exécution du leader d’al-Qaïda soulève pourtant bien des questions. Il ne représente d’ailleurs que la pointe médiatisée de l’iceberg que constitue la campagne, secrète, ou du moins discrète, d’assassinats ciblés que mènent depuis près de vingt ans les États-Unis au nom de la « guerre au terrorisme ».

Même si ses victimes sont en principe des terroristes (je dis « en principe », car on ne peut exclure complètement qu’il y ait parfois des erreurs, sans parler des victimes que l’on dit « collatérales »), de telles exécutions extrajudiciaires pratiquées par un État qui se présente lui-même comme le « gardien » de la démocratie dans le monde ne peuvent apparaître autrement que comme problématiques.

D’une part, parce qu’elles bafouent toutes les règles du droit international. Ces frappes ont en effet lieu sur le territoire d’États souverains, principalement le Pakistan et l’Afghanistan. D’autre part, parce qu’elles ne respectent même pas les principes de base du droit, celui notamment à un procès juste et équitable.

De ce point de vue, que penser de cette formule usée jusqu’à la corde qu’a utilisée Joe Biden durant son discours ? « Justice a été rendue », a-t-il déclaré. On est loin de la justice quand le président de la première puissance militaire mondiale s’arroge ainsi un droit de vie et de mort à l’égard de ses ennemis, même les plus radicaux.

Assassinats télécommandés

Bien sûr, tout le monde conviendra que le terrorisme islamiste constitue une menace sérieuse pour l’ensemble des pays occidentaux et qu’il les contraint à mener une forme inédite de guerre asymétrique, et pour ce faire, à adopter des méthodes musclées et hors norme. En ces matières, il ne faut pas pécher par angélisme.

Rien ne permet toutefois d’affirmer que cette guerre de basse intensité menée, du moins potentiellement, partout sur la planète, et en utilisant des drones, se limitera à l’avenir à l’élimination de terroristes avérés. L’assassinat, en 2020, du général iranien Qasem Soleimani laisse même plutôt présager le contraire.

Au-delà de toutes ces questions juridiques (qui sont cependant cruciales, car elles ont pour enjeu la frontière entre l’état de guerre, qui légitime certaines formes de violences létales, et son contraire), cette campagne d’assassinats menée depuis les airs au moyen de drones télécommandés pose aussi un problème plus général, qui est d’ordre à la fois moral et historique.

En effet, il est plus que probable qu’au fur et à mesure que se multiplieront ces armes commandées à distance (on sait que ce n’est pas de la science-fiction et que les forces armées de tous les grands pays ont dans leurs cartons des projets plus ou moins avancés de robots à usage militaire), les réticences et les scrupules qu’ont les dirigeants de ces pays à employer la violence s’amoindriront, puisque disparaîtra le risque de pertes en vies humaines inhérent à l’envoi de soldats sur le terrain et avec lui le coût politique qui peut en découler pour les dirigeants en question.

De plus, l’effet de distanciation engendré par l’utilisation de ces machines guidées à partir d’un écran de contrôle déréalise et déshumanise des « cibles » qui n’apparaissent plus aux yeux de l’opérateur humain que sous la forme d’un ensemble plus ou moins flou de pixels. Or, ce qui conserve à la guerre un peu de son humanité, c’est que le combat met face à face des êtres humains qui courent les uns comme les autres le risque d’être tués. Malgré la férocité des affrontements et la haine qui parfois oppose les combattants, ceux-ci peuvent néanmoins, pour cette raison même, se percevoir comme des égaux.

Quand la mort est infligée à distance, depuis l’autre bout du monde, par le simple geste qui consiste à appuyer sur un bouton placé devant un écran, il n’y a plus vraiment d’ennemi, et la guerre, à proprement parler, disparaît elle aussi. Pour le pire. Elle se transforme en effet, comme l’écrit Günther Anders dans La Haine, en une « pêche au hareng, où les poissons n’ont aucune chance de se défendre et encore moins de passer à la contre-attaque ». Il n’y a plus, autrement dit, entre les combattants la moindre égalité ni la moindre humanité commune.

La « guerre au terrorisme », qui n’a de guerre que le nom, est de cette sorte. On y « traite » un objectif, comme on répandrait de l’insecticide dans un champ. Sans pitié ni haine pour les doryphores. Sans le moindre état d’âme. Sans même la conscience que cette mort infligée par l’intermédiaire de machines porte en elle le risque d’une terrible déshumanisation.