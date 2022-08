La diplomatie a perdu ses lettres de créance

Les guerres entre États prennent de plus en plus l’allure de guerres civiles et, comme celles-ci, deviennent des guerres totales. L’ampleur des pertes humaines et des destructions matérielles touchant les civils, la multiplication des sanctions, la mobilisation de toutes les ressources d’un pays, les accusations de couardise ou de trahison, enfin la rhétorique de haine qui instaure entre les belligérants un fanatisme irréductible, tout se conjugue pour aboutir à ce qu’on appelle laguerre totale.

Comme les guerres civiles, les guerres totales se terminent par la capitulation du vaincu et des conditions de paix sans appel : la diplomatie n’y a plus droit de cité. Le traité de Versailles de 1919 qui a suivi la Grande Guerre (1914-1918) a été négocié entre les vainqueurs et dicté à l’Allemagne sans négociations préalables avec celle-ci. Les accords de Yalta de 1945 ont été négociés et signés entre les Alliés avant d’être appliqués à l’Allemagne sans autre forme de procès. Il faut dire qu’il était impossible de négocier avec les dirigeants nazis, coupables de nombreux crimes contre l’humanité.

On retrouve les mêmes scénarios et les mêmes dénouements dans les guerres civiles aux États-Unis (1861-1865) et en Espagne (1936-1939) : des centaines de milliers de morts dans chaque cas, sans compter les destructions matérielles et l’humiliation du vaincu.

Fossoyeurs de la diplomatie

Une bonne diplomatie se distingue par les limites qu’elle s’impose, une vision claire des relations internationales, son intelligence des réalités et son souci de s’adapter aux multiples écueils et fluctuations de la conjoncture. La diplomatie est surtout affaire de méthode et de discipline, de clairvoyance et de résolution. La transition de la guerre froide à la renaissance des nations dans l’est de l’Europe illustre fort bien cette diplomatie à la recherche de l’équilibre et de la reconnaissance des États.

À la suite de l’effondrement de l’Union soviétique, tout l’espace politique à l’est de l’Oder était en friche : la Russie humiliée par la défaite, par la perte de cinq millions de kilomètres carrés, exsangue économiquement, disloquée socialement, désarçonnée politiquement et moralement.

Le président George Bush et son secrétaire d’État James Baker avaient, avec beaucoup de doigté et de pragmatisme, réussi la transition vers l’après-guerre froide, réintégrant la Russie dans le concert des puissances, et fait en sorte que les anciens pays satellites recouvrent leur souveraineté respective confisquée par l’Union soviétique. Les États-Unis d’alors sont parvenus à préserver la prépondérance américaine dans le monde sans écraser l’ennemi d’hier, et à passer à une autre étape des relations internationales tout en maintenant les équilibres nécessaires à la bonne marche des affaires.

Toutefois, l’idéologie et les nostalgies impériales sont venues perturber, au XXIe siècle, le nouvel ordre international : de la conception hégémonique des néoconservateurs américains (occupation de l’Afghanistan et de l’Irak) au nationalisme revanchard et défiant de la Russie (invasion de la Géorgie et de l’Ukraine). La Turquie et la Chine sont deux autres exemples d’ultranationalisme revanchard, nostalgiques d’empires déchus. Il y aura toujours des heurts entre les puissances, c’est dans la nature des choses, mais la diplomatie est là pour en atténuer les effets et rétablir les équilibres.

Guerre absurde, paix improbable

Le 23 février 2022, Vladimir Poutine avait tous les atouts en main. Le lendemain, en faisant le pas de trop, c’est-à-dire en envahissant l’Ukraine, il perdit la maîtrise du jeu et devint l’otage de sa guerre. Une offensive militairemal conçue, mal organisée, mal exécutée lui fit d’abord perdre la face, et surtout des milliers de soldats et d’officiers. Il dut changer de stratégie et, pour terroriser les civils, s’ingénia à détruire systématiquement infrastructures militaires et civiles, provoquant l’exil de plusieurs millions de civils, la résistance acharnée des Ukrainiens restés sur place et la méfiance irrépressible des pays européens.

Les historiens de demain se demanderont comment, par quelle mystérieuse alchimie, un homme d’État réputé pour son cynisme et son habileté tactique s’est mué, en un tournemain, en prédateur incontrôlable. On ne conquiert pas un pays de 35 millions d’habitants par gloutonnerie impériale. « Avec des baïonnettes, Sire, on peut tout faire sauf s’asseoir dessus », disait Talleyrand à Napoléon.

Il est difficile, dans ce contexte, d’envisager la paix dans un proche avenir. Aujourd’hui comme au XXe siècle, le réflexe guerrier a pris le pas sur la négociation, la montée aux extrêmessur le compromis et le défoulement des instincts sur la maîtrise de soi : les guerres totales ont sonné le glas de la diplomatie classique.