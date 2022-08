L’ambiguïté conservatrice concernant les organisations internationales

L’auteur a été conseiller politique du ministre du Commerce international dans le gouvernement Harper de 2011 à 2015. Il est aujourd’hui consultant et conférencier dans plusieurs universités sur le commerce et les affaires internationales.

Les conservateurs entretiennent une relation ambivalente avec les organismes internationaux, une relation faite d’un mélange de méfiance et de cynisme. Le Canada, sous le leadership de Stephen Harper, n’a pas obtenu de siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU à l’automne 2010.

Le premier ministre Harper avait alors répondu que son gouvernement ne se laisserait pas distraire par un concours de popularité.

Les actions du Canada sur la scène internationale ne sont pas motivées par le désir de se faire des amis, selon la traduction des propos du ministre John Baird : « Canada does not just “go along” in order to “get along”. »

Ce revers n’a cependant pas empêché le gouvernement Harper de collaborer avec l’ONU, l’OTAN et des coalitions internationales lorsque la situation nécessitait une intervention militaire ou de l’aide humanitaire, par exemple en Afghanistan, en Libye, en Irak ou en Syrie.

Le très populaire Justin Trudeau n’a pas non plus obtenu de siège au Conseil de sécurité de l’ONU en 2020. La famille conservatrice peut se consoler et se réjouir, il n’a pas fait mieux que M. Harper. Qu’importe, le consensus chez les conservateurs reste inchangé : l’ONU ne protège pas assez Israël. C’est de plus une organisation qui a offert un siège à l’Arabie saoudite dans une commission sur le statut de la femme. Nul besoin, donc, de la courtiser.

En décembre 2011, le Canada quittait le protocole de Kyoto de l’ONU sur le climat. Cette décision du gouvernement Harper était motivée, sur le fond, par le fait que les grands pollueurs, comme la Chine, n’étaient pas soumis à des cibles contraignantes, au même titre que le Canada, et que les cibles n’étaient pas respectées. Sur la forme : c’était une occasion d’adresser un message de soutien sans équivoque au secteur de l’énergie pétrolière et gazière au pays, auprès duquel les cibles de Kyoto n’étaient pas populaires, et, au passage, d’exprimer un peu de mépris envers l’ONU.

Populisme

La réalité est qu’au sein même de la famille conservatrice, on cultive une relation ambiguë avec les organisations internationales. Lorsqu’on analyse la course à la direction du Parti conservateur du Canada, on constate que certaines prises de position flirtent avec le populisme très marginal, voire complotiste.

Leslyn Lewis, candidate à la direction pour une deuxième fois, n’en démord pas : l’Organisation mondiale de la santé (OMS) attaque la souveraineté sanitaire du Canada, rien de moins. La proposition d’un traité international sur les pandémies doit être combattue, selon elle.

C’est un peu paradoxal, car ses communications de campagne indiquent qu’elle veut « rejeter la peur et la division », tout en clamant qu’on devrait tous avoir peur de l’OMS. Si elle défend cette position, c’est que cette dernière doit jouir d’un certain appui populaire, et donc répondre à un calcul politique.

Pierre Poilievre, le meneur de la course à la direction conservatrice, a été clair : aucun ministre de son futur gouvernement ne participera aux réunions du Forum économique mondial (FEM), mieux connu sous son acronyme anglais WEF, qui se tient chaque année à Davos, en Suisse.

Pour y avoir participé plus d’une fois, je vous assure qu’on n’en revient ni socialiste ni moins canadien. La preuve, Stephen Harper et John Baird y ont assisté. Si le FEM n’est pas une organisation au même titre que l’ONU et l’OMS, le message demeure clair. Même calcul ici que chez Mme Lewis : cette position doit être populaire pour que M. Poilievre l’adopte.

Il ne manque plus que le nom de Bill Gates soit mentionné dans la course à la chefferie. Gates fait partie de l’élite mondiale, mieux, il est l’élite mondiale. Son but est sans équivoque : la vaccination massive et la lutte contre les pandémies, en collaboration avec l’OMS. Il ne gagnera certainement pas un concours de popularité dans certains cercles conservateurs.

Vous souvenez-vous du sommet du G8 de 2010, à Muskoka ? Le premier ministre Harper avait utilisé la plateforme que lui offrait la présidence canadienne pour mettre en avant l’Initiative sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, financée à hauteur de 6 milliards de dollars par le Canada.

L’objectif : la vaccination, en partenariat avec l’OMS et un certain Bill Gates. Aux côtés des accords de libre-échange avec l’Europe et l’Asie, l’initiative de Muskoka a été la grande réalisation de Stephen Harper à l’international.

Vaccination

Aujourd’hui, la vaccination est devenue un sujet délicat dans la famille conservatrice. Il faut croire que l’époque où l’on encensait Stephen Harper pour son leadership dans une initiative de vaccination qui, avec l’appui de Bill Gates, sauvait des vies à travers le monde, est révolue.

Toutes ces relations internationales ambiguës qu’entretient mon parti me font penser qu’on a oublié une organisation. Pascal Lamy, ancien directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), affirmait dans son discours d’adieu en 2013 : « Nous avons renforcé l’OMC en tant qu’organisation chef de file du commerce mondial, pilier majeur de la gouvernance économique mondiale. » Oui, oui, il a utilisé le terme sacrilège « gouvernance mondiale ».

À la lumière de cette phrase, doit-on aussi revoir notre engagement envers l’OMC, selon le calcul politique évoqué plus haut ? Vous me direz que l’organisation bat de l’aile en ce moment, mais ce serait peut-être tout de même populaire de le faire. De toute façon, chez les conservateurs, on n’entre pas en politique pour se faire des amis à l’international.

On laisse cela aux libéraux, avec leurs soirées mondaines. J’ai hâte d’entendre les explications d’un futur ministre conservateur du Commerce sur le fait qu’il ne se rende pas aux réunions de l’OMC, présidée par la Suisse, parce que ces dernières se tiennent en marge du FEM.

Dernier conseil : pas d’attaque contre l’UNESCO, car c’est sous le gouvernement Harper que le Québec a obtenu un siège.