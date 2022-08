L’Ukraine, un test de résistance globale?

Après cinq mois de guerre en Europe orientale, un constat s’impose : les livraisons d’armes promises à l’Ukraine semblent malheureusement fissurer l’unité politique chèrement acquise des démocraties libérales. Tous les États ne se comportent pas, en effet, avec la diligence et la résolution espérées dans ce domaine sensible, à l’inverse de ce qui s’est passé lors de l’adoption des premières sanctions économiques contre la nomenklatura de l’État poutinien. La guerre d’usure russo-ukrainienne aura-t-elle donc, finalement, raison de l’unité de la communauté euro-atlantique, permettant ainsi à la Russie d’annexer les territoires conquis en Ukraine ?

En tête de peloton se trouvent les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne (la contribution de ces trois États est exceptionnelle), suivis par les États baltes et ceux d’Europe centrale. Notons cependant ici que ces États de taille modeste ne peuvent livrer la quantité d’armes nécessaire pour changer réellement la donne sur le champ de la bataille en Ukraine.

La France et l’Allemagne se situent entre ces deux groupes d’États qui fournissent une quantité d’armes très modeste par rapport à leur stock disponible. Comment alors interpréter la déclaration du président français, Emmanuel Macron : « Il ne faut pas humilier la Russie », en cherchant une résolution au conflit ; elle fut très mal reçue en Ukraine et en Europe centrale et orientale.

Notons que la Hongrie a refusé de livrer les armes à l’Ukraine malgré le fait que celle-ci se trouve au coeur d’une situation comparable à celle de la Hongrie en 1956.

C’est dans ce contexte qu’il faut aussi comprendre les commentaires du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, parus dans les pages du Figaro du 18 juillet ; il faut absolument que les Européens tiennent le coup malgré la flambée des prix de l’énergie et de l’alimentation : « C’est un test de résistance pour nos sociétés », a-t-il déclaré à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Bruxelles. « Je suis sûr que [le président russe Vladimir] Poutine compte sur la fatigue des démocraties. Je suis sûr qu’il croit que les démocraties sont faibles. Les sociétés européennes ne peuvent pas se permettre d’être fatiguées », a-t-il dit.

Enlisement

Pendant ce temps, en Russie, d’après l’Institute for the Study of War, les appels lancés par les nationalistes russes et les partisans de la guerre sont allés crescendo le 19 juillet pour que le président Poutine élargisse les objectifs de guerre de la Russie, mobilise pleinement l’État dans ce but et abandonne la rhétorique de l’opération militaire spéciale.

Sur le terrain, en Ukraine, d’après les rapports les plus récents, aucune des deux parties, russe ou ukrainienne, ne réalisa de gains territoriaux significatifs. La Russie intensifia pourtant ses attaques après une précédente pause opérationnelle. Parallèlement, la Russie renforça également ses positions défensives dans les zones qu’elle occupe dans le sud-est de l’Ukraine.

Pour autant, est-il possible de soutenir, comme le fait le chef du renseignement militaire étranger britannique (MI6), Richard Moore, qui s’exprimait au Aspen Security Forum lors d’une rare apparition publique rapportée par la BBC le 21 juillet, que les récents gains russes étaient « minuscules » et que la Russie était « sur le point de s’essouffler » ? « Notre évaluation est que les Russes auront de plus en plus de mal à trouver de la main-d’oeuvre et du matériel au cours des prochaines semaines », a déclaré M. Moore lors de la conférence au Colorado. « Ils devront faire une pause d’une manière ou d’une autre, et cela donnera aux Ukrainiens l’occasion de riposter. »

À l’heure actuelle, ce point de vue est pour le moins optimiste quant à la capacité de l’Ukraine à contre-attaquer ; celle-ci dépendra, dans une large mesure, d’un approvisionnement plus conséquent en armement occidental, dont les responsables disent qu’il a souvent été trop lent à arriver.

Il rejoint toutefois le point de vue du président ukrainien Zelensky, qui tint le même jour une réunion de l’état-major du commandant en chef suprême — celui-ci rassemble les principaux responsables des secteurs de la défense et de la sécurité d’Ukraine. Selon le compte rendu du président : « Les participants à la réunion de l’état-major ont convenu que nous disposons d’un potentiel important pour la progression de nos forces sur le front et pour infliger de nouvelles pertes significatives aux occupants. »

Faucon chinois

Suivant la même logique, le chef du MI6 a déclaré qu’un succès sur le champ de bataille serait un « rappel important pour le reste de l’Europe que cette campagne peut être gagnée », en particulier à l’approche d’un hiver qui risque d’être marqué par une pression sur les approvisionnements en gaz.

« Nous entrons dans une période difficile », a-t-il déclaré. Une raison supplémentaire de maintenir le soutien pour aider les Ukrainiens à gagner, ou « au moins à négocier à partir d’une position de force significative », a-t-il dit, est que le président chinois, Xi Jinping, « observe comme un faucon ».

Dans l’intervalle, d’après The Moscow Times, le Kremlin cherche à organiser des référendums pour que les territoires ukrainiens capturés rejoignent la Russie en septembre, a rapporté Bloomberg le jeudi 21 juillet, corroborant des rapports précédents sur les plans d’absorption non confirmés.

À long terme, le Japon a souligné, d’après Japan Times, l’impact potentiellement durable de la guerre en Ukraine sur la région indopacifique dans son livre blanc annuel sur la défense publié le vendredi 22 juillet, en consacrant une toute nouvelle section au conflit et à ses implications pour l’Asie.

L’accent mis sur le conflit à des milliers de kilomètres intervient au moment où le Japon regarde avec circonspection la puissance militaire chinoise et ses projets taïwanais, le premier ministre Fumio Kishida ayant averti à plusieurs reprises que « l’Ukraine d’aujourd’hui peut être l’Asie orientale de demain ».